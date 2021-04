Norgesferie 2021: Unike steder å tilbringe natten

– Om The Bolder Sky Lodges ser spektakulære ut fra utsiden, er de om mulig enda mer magiske innvendig. Første etasje er bare 10 kvadratmeter stor, men har likevel fått plass til et fullverdig kjøkken fra Vipp, lys og interiør fra Expo Nova og en god lenestol. Pluss et spisebord omringet av glass, med utsikt rett ned og ut fjorden mot Lysefjordbrua og storhavet i det fjerne, forteller Torild Moland til Bak omslaget.

Oppe venter rosinen i pølsa, nemlig en deluxe dobbeltseng med vinduer på tre kanter.

– Her er det kvalitet i alle ledd: Sengen er justerbar og kan med et knappetrykk gjøres om til sofa. Å våkne opp her om morgenen er som å flyte på skyene. Det er vel derfor prosjektet har fått navnet The Bolder Sky Lodges, fortsetter hun.