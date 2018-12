Hotellet naturen tok tilbake: – Som tatt ut av en skrekkfilm

Phuket Peninsula Spa & Resort rakk aldri åpne dørene før dødsbølgen traff ferieparadiset. 15 år senere er det blitt en turistattraksjon, men et feilsteg kan gi fatale konsekvenser.

– Som dere kan se her, så er dette området hvor svømmebassenget var. Det er kun flisene på veggen som viser hva dette en gang var.

Den amerikanske back-packeren Colin Hodson sveiper kameraet sitt over et langstrakt basseng som en gang var tenkt å skulle være fylt med vann. Her skulle barn og voksne svømme, dykke og leke, mens andre slappet av i solsenger langs kanten. Kanskje med en spennende bok i hånden og en forfriskende Chang-øl ved siden av.

I dag er bunnen dekket av brune planter, røtter og jord. Grønne vekster har trengt seg opp gjennom betonggulvet og langs bassengkanten formelig presser den frodige regnskogen seg mot veggene.

– Naturen har bokstavelig talt tatt området tilbake, kommenterer Hodson i videoen du kan se øverst i saken.

– Dette stedet er helt utrolig. Som tatt ut av en skrekkfilm.

Hellig grunn



Omtrent en times kjøretur utenfor Phuket står det et stort hotellkompleks. En innbydende sandstrand bretter seg ut fremfor det, men bygningene som en gang i tiden var kritthvite bærer preg av å ha vært forlatt de siste femten årene. Nå står det der som noe som er som dyster spøkelsesbygning, plantelivet har slått rot flere steder og deler av massen er i ferd med å forvitre.

Phuket Peninsula Spa & Resort var fremdeles under konstruksjon da den dødelige tsunamien rammet området 2. juledag 2004. Flere trær nede ved stranden vitner den dag i dag tydelig om kraften som lå i de frådende bølgene som kom inn fra havet. Inne på hotellets område ligger det store mengder søppel som kom inn med vannmassene den dramatiske desemberdagen.

Tsunamien For tjue år siden visste de færreste i den vestlige delen av verden hva en tsunami i det hele tatt var. Dette endret seg 26. desember 2004 da et kraftig jordskjelv inntraff utenfor Indonasias kyst, det kraftigste verden hadde sett på 40 år. Skjelvet forårsaket en serie flodbølger som for alltid skulle forandre verdens syn på naturkatastrofer.

Det største skjelvet målte 9.3 i styrke på Richters skala og ble fulgt av en serie tsunamibølger som feide inn over øyene i Bengalbukta, samt kystområder i Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka og Maldivene. Noen steder traff de strendene med en bølgehøyde på 10 meter på det meste.

På grunn av kaoset som oppsto, har man ikke sikre tall på antallet omkomne. Men det offiielle tallet er på 230.000 mennesker. Omkring 4000 nordmenn befant seg i land som ble rammet, de fleste var familier på juleferie i Thailand eller Sri Lanka.

Katastrofen krevde livene til totalt 84 nordmenn, deriblant 26 barn under 18 år. De fleste mistet livet i feriestedene Khao Lak og Phuket i Thailand. Kilde: Wikipedia

(Saken fortsetter under)

Fra de øvre suitene kan Phuket Peninsula Spa & Resort by på en fantastisk, om enn foruroliggende, utsikt. Foto: Ben Reeves/Flickr

I løpet av de femten årene som er gått, har de fleste feriestedene kommet seg tilbake på bena. Men for dette komplekset ble en konflikt mellom eierne av hotellet, grunneierne og lokale myndigheter i tiden etter tsunamikatastrofen det som til slutt utgjorde nådestøtet.

– Jeg ble fortalt at det brøt ut en brann underveis i konstruksjonsfase n, forteller Ben Reeves til ABC Nyheter. Han har selv besøkt bygningen og tatt flere bilder som tydelig viser at naturen er i full gang med å ta tilbake gammel grunn.

– Under den påfølgende etterforskningen av brannårsaken, ble det oppdaget at bygningen som ble rammet sto på hellig grunn. Dette førte til at de lokale myndighetene beordret full stans i byggingen. Partene ble aldri enige, så komplekset ble heller aldri gjort ferdig, fortsetter han.

Les også: Civita - den døende fjellandsbyen

Potensielt livsfarlig



Reeves beskriver Phukets gudsforlatte feriekompleks som i en merkelig tilstand av både å være nesten ferdig og samtidig langt fra ferdigstillelse. Blant annet er en del av rørleggerarbeidet ferdig og flere rom har bad som er semi-klare til bruk.

– Samtidig er det helt grunnleggende ting som mangler, som for eksempel gelendre og rekkverk. Stedet kan fremstå nesten litt hjemsøkt, men det er også svært farlig. Jeg hadde for eksempel på meg sandaler da jeg besøkte stedet og det var en beslutning jeg angret på så snart jeg fikk øye på rader med store, rustne nagler som stakk ut over hele gulvet.

(Saken fortsetter under)

Bad med åpen løsning. Foto: Ben Reeves/Flickr

Reeves, som har skrevet om det forlatte paradiset på reisebloggen DegemaTravel.com, sier til ABC Nyheter at den uroen han kjente på da han var der ikke ble noe mindre av en historie han var blitt fortalt i forkant av utflukten.

– Noen venner av meg fortalte at det var blitt arrangert en slags militær simulering der. Men kort etter startskuddet måtte de stanse det hele da det kom beskjed over radioen at noen hadde falt flere etasjer ned en åpen heissjakt. Ingen skal ha mistet livet, men de måtte tilbringe seks måneder på sykehus. Som du skjønner så var jeg svært forsiktig med hvor jeg gikk da jeg var der selv.

Graffiti på ulike språk

Til tross for at spa- og velværehotellet tilsynelatende er glemt og forlatt, er situasjonen i virkeligheten en ganske annen. De siste årene er det blitt en stadig mer populær turistattraksjon, det er til og med begynt å svirre rykter og mystiske historier om stedet. Selv fikk Reeves vite om hotellet via kolleger i Phuket.

– Jeg husker jeg så mye graffiti på ulike språk på veggene inne i bygningen, så jeg er ikke overrasket over at det er blitt en attraksjon, forteller Reeves som elsker å besøke og fotografere gamle ruiner.

(Saken fortsetter under)

Det kan være livsfarlig å gå her, så se hvor du setter foten din. Foto: Ben Reeves/Flickr

Urban utforskning, ofte forkortet til urbex, går ut på utforskning og fotografering av menneskeskapte ting som er blitt forlatt. Phuket Peninsula Resort er i så måte perfekt for de som har den hobbyen.

– Samtidig er det jo litt merkelig at folk som kommer til Phuket – som jo er berømt for sine vakre strender og spennende severdigheter – velger å tilbringe en dag i en forlatt bygning.

(Saken fortsetter under)

Flere av baderommene var på god vei til å stå ferdige da arbeidet stanset for femten år siden. Foto: Ben Reeves/Flickr

Reeves vil ikke nødvendigvis anbefale hvem som helst å ta turen til det forlatte hotellet. Han beskriver det som et farlig sted der et feiltrinn kan få alvorlige konsekvenser. Hvis du liker urbex, er dette trolig det beste av Phukets forlatte bygninger å utforske.

– Du bør definitivt ha på deg gode sko hvis du besøker Phuket Peninsula Resort, og vær svært forsiktig med hvor du setter føttene dine. Jeg drar til slike steder uten andre illusjoner enn at det kun er meg selv som er ansvarlig dersom jeg blir skadet.

– Så lenge du er villig til å akseptere denne risikoen, kan en time eller to inne blant de halvferdige rommene og suitene være svært givende.