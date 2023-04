Spekulasjonene om hvor den ukrainske hæren vil slå til, har pågått lenge. Men bare et fåtall skal være kjent med krigsplanene som kan snu krigens gang.

– Jeg kan si at det i dag er et svært begrenset antall mennesker som har informasjon om hvor, når og hvordan visse handlinger vil bli igangsatt. Ukrainere vil legge merke til når alt begynner, sier lederen for det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet i Ukraina, Oleksii Danilov, til Radio Free Europe, skriver Ukrainska Pravda.

Ingen vet tid eller sted



Leder for det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet i Ukraina, Oleksii Danilov. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Til tross for de omfattende Pentagon-lekkasjene, er det fortsatt uvisst hvor, når og på hvilken måte offensiven kommer.

Det som er klart er at Russland allerede har flere hundre tusen soldater utplassert på okkupert ukrainsk jord. Mange av soldatene er hentet fra Putins mobiliseringsordre i fjor høst. Da ble anslagsvis 300.000 russiske menn rekruttert for å fylle gapet etter de mange falne. I tillegg kommer titusenvis av kriminelle rekruttert av Wagner Gruppen.

Graver skyttergraver med spesialmaskiner



Soldatene har, foruten å bli sendt til fronten, blitt satt til å bygge enorme forsvarsverk. Dette arbeidet har pågått langs en rekke utsatte steder langs frontlinjen. Spesielt på Krimhalvøya er det rapportert om bygging av omfattende forsvarsverk.

Milevis med skyttergraver er klargjort. Dette gjøres ved hjelp av gravemaskiner spesialbygd for å grave dype skyttergraver på relativt kort tid. I tillegg er det lagt ut et enormt antall miner for å stanse ukrainsk fremrykking.

Milevis med dragetenner skal stanse ukrainske tanks



Russiske forsvarsverk på russiskokkupert territorium. (Skjermdump fra sosiale medier)

Russerne har dessuten tatt i bruk pyramidelignende betongbarrierer, også kalt dragetenner, som er lagt ut i flere parallelle forsvarslinjer for å stanse ukrainske panservogner.

Det er også gravd ut dype grøfter som skal hindre stridsvogner å rykke fram. I skyttergravene står mange tusen mann klare til å forsvare russiskokkupert territorium.

Foruten Krim, er de samme forsvarsverkene etablert en lang rekke steder langs den forventede angrepsaksen. Dette gjelder blant annet i regionene Zaporizjzja, Kherson og Kharkiv.

Hitler brukte samme taktikk



Under første verdenskrig besto den tyske forsvarslinjen av fort og anti-tankforsvar. Selv kalte tyskerne dette forsvarsanlegget for der Westwall, ifølge Wikipedia.

Den såkalte Siegfriedlinjen strakte seg over en strekning på mer enn 630 kilometer, og besto av mer enn 18.000 bunkere, tunneler og stridsvognfeller, såkalte dragetenner.

Et lignende forsvarsverk stanset den allierte fremrykkingen mot Tyskland i 1944. Først etter Ardenneroffensiven i januar 1945 klarte allierte styrker etter flere mislykkede forsøk å trenge igjennom linjen.

Kan true og bryte forsyningslinjene til Krimhalvøya

Et av de heteste scenariene for den ukrainske motoffensiven, er et militært gjennombrudd mot Azovhavet. På den måten kan ukrainske styrker avskjære de russiske styrkene i sør, og på den måten true og bryte forsyningslinjene til Krimhalvøya.

Vladimir Putin har tidligere beordret mobilisering av 300.000 mann. Nå er det ventet at ytterligere 400.000 russere kan bli tvangsmobilisert. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

I et intervju med Financial Times kommer den britiske eks-offiseren Nick Gunnell med sin analyse av hvordan Ukrainas forventede våroffensiv kan bli. Han tror de ukrainske generalene kan gi sine styrker ordre om å innlede et massiv og koordinert angrep for å bryte gjennom de russiske forsvarslinjene.

– Det totale antallet soldater er ikke avgjørende

Et slikt gjennombrudd vil trolig skje ved punkter hvor de russiske styrkene står svakt. Den siste tiden skal ukrainerne ha testet ut slagkraften ved flere frontavsnitt, blant annet ved hjelp avdroner, for å avdekke sårbarheten i Putins okkupasjonshær.

– Det er hundretusenvis av soldater på begge sider. De 35.000 ukrainske soldatene som folk snakker om, antar jeg, er angrepsenhetene som skal utføre offensiven. Det totale antallet soldater er ikke avgjørende. Det viktige er om ukrainerne kan oppnå et gjennombrudd der russerne er svake, sier oberstløytnant Joakim Paasikivi til Aftonbladet.

Russiske befestninger på kysten av Krim, desember 2022. (Defense Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine)

– Det er en høyrisiko-operasjon

Nick Gunnell tror ukrainske styrker vil starte offensiven med å skyte ut 200 meter lange rørladninger fylt med dynamitt som eksploderer og rydder en fem meter bred gate.

Neste trinn er at stridsvogner med ploger eller maskinbelter kjører langs gaten og rydder bort tankhindringene. Til slutt må ingeniørtropper bygge bro over tankgravene.

– Dette krever en gigantisk organisering av kombinerte våpen. Alle har en rolle å spille. Det er en høyrisiko-operasjon, sier Nick Gunnell til Financial Times.

– Da vil frontlinjen kollapse og russerne vil flykte

Gunnell minner om at russerne har betydelig større styrker til disposisjon, men at Ukraina kan lykkes med å jage russerne på flukt og skape panikk dersom de klarer å splitte de russiske styrkene, og dermed få et nytt momentum i krigen.

– Akkurat som de gjorde i motoffensiven rundt Kharkiv.

Selv om ukrainerne vil ha moderne, vestlige stridsvogner til disposisjon, samt tilgang på et stort antall avanserte våpensystem, er det fare for at russiske fly vil kunne skape trøbbel.

Video: Slaget om skyttergraven:



– Russiske angrepsfly kan i verste fall pulverisere



– De ukrainske styrkene har ikke luftherredømme. Derfor kan russiske angrepsfly i verste fall pulverisere Ukrainas ingeniørkjøretøy når de prøver å komme seg gjennom de russiske festningsverkene, advarer Nick Gunnell.

Samtidig har det vist seg at russerne, til tross for massiv overlegenhet av fly, har vist seg svært sårbare for ukrainsk luftvern, og derfor ikke har våget å operere dypt inne på ukrainsk territorium. På den måten har ukrainerne utlignet ubalansen og holdt russiske fly i sjakk.

Amerikanske analytikere har ikke lagt skjul på at den kommende motoffensiven fra Ukraina kan bli svært vanskelig. Årsaken skal være Russlands høye beredskap og ukrainsk mangel på luftherredømme. Men det er ikke sikkert dette er nok til å stanse den ukrainske hæren.

– Da vil fronten kollapse



Ukrainske soldsaterunder pansermanøvertrening på tyskproduserte Leopard 2-stridsvogner ved den spanske hærens treningssenter i San Gregorio i Zaragoza 13. mars 2023. (Foto av OSCAR DEL POZO / AFP)

– Hvis den ukrainske offensiven er brutal og rask, vil fronten kollapse og russerne vil flykte, sier en tidligere sjef for en britisk panserinfanteribataljon, Glen Grant, skriver Ukrainska Pravda.

Han sier det finnes få eksempler på vellykkede offensiver uten luftoverlegenhet, men at den klassiske tilnærmingen i en landoffensiv er å bryte fiendens bakre ledd i ett eller flere områder, for deretter å rette et massivt og målrettet angrep mot fiendens tyngdepunkt.

Spørsmålet er hvor vellykket motoffensiven blir. Ukraina har press på seg for å vise at de vestlige våpenleveransene gir resultater, men samtidig har de ikke råd til å mislykkes.

Utålmodig Zelenskyj ber Vesten skynde seg



President Volodymyr Zelenskyj sier Ukraina er klare, men at de fortsatt venter på våpen og ammunisjon fra Vesten.

– Vi kan ikke starte ennå, vi kan ikke sende våre modige soldater til frontlinjen uten stridsvogner, artilleri og langdistanseraketter. Vi venter på at ammunisjon skal komme fra våre partnere, uttalte Zelenskyj i et intervju med den japanske avisen Yomiuri Shimbun i slutten av mars, meldte BBC .

I dag, tre uker senere, rykker motoffensiven stadig nærmere.