Nå er det mye som tyder på at offensiven likevel ikke kan gjennomføres med det første.

Årsaken er like enkel som den er krevende å løse: Ukraina mangler ammunisjon. Dermed kan Vladimir Putin trekke et lettelsens sukk inntil videre.

Vestlige land har i lang tid lovet å levere tunge og avanserte våpen til den blodige slagmarken. Mye av utstyret er allerede overlevert og befinner seg på ukrainsk jord. Men uten ammunisjon er utstyret ubrukelig mot Russlands væpnede styrker.

– Vi kan ikke sende våre modige soldater til frontlinjen uten stridsvogner, artilleri og langdistanseraketter

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Derfor går president Volodymyr Zelenskyj nå ut med en tydelig beskjed til sine allierte:

– Vi kan ikke starte ennå, vi kan ikke sende våre modige soldater til frontlinjen uten stridsvogner, artilleri og langdistanseraketter. Vi venter på at ammunisjon skal komme fra våre partnere.

Det sier Zelenskyj i et intervju med den japanske avisen Yomiuri Shimbun , skriver BBC . Nyhet er også omtalt av blant andre Meduza og Evening Standard.

På denne måten gjør den ukrainske presidenten det klart at Ukrainas motoffensiv mot Russland ikke kan starte før Vesten sender enda mer militær støtte, og da fortrinnsvis ammunisjon til artilleri, stridsvogner og rakettsystem med lengre rekkevidde.

Vil ta tid før Europa oppskalerer ammunisjonsproduksjon



Storkrigen mellom Europas to største land har skapt en helt ny situasjon for den europeiske våpenindustrien. Forbruket av spesielt artillerigranater er ekstremt høyt og overgår langt årsproduksjonen i Europa.

Derfor har Nato og EU i samarbeid blitt enige om å eskalere opp produksjonen. Det tar tid ettersom dagens fabrikker ikke er dimensjonert for krig. Ukraina kan derfor ikke regne med snarlig leveranser, men etter hvert vil tilgangen på ammunisjon bli betydelig høyere.

Russlands offensiv er i ferd med å avta kraftig

I mellomtiden tærer ukrainske styrker på egne lagre kombinert med de leveransene de allerede har fått. USA har for lengst begynt å hente ammunisjon fra sine lagre i Asia og Midt-Østen, blant annet fra Sør-Korea og Israel.

Institute for the Study of War har skrevet at Russlands offensiv er i ferd med å avta kraftig, spesielt i Bakhmut, og at Ukraina derfor vil være godt posisjonert til å gjenvinne initiativet og starte motoffensiver, spesielt i kritiske sektorer av den nåværende frontlinjen.

Russerne venter på ukrainsk offensiv



Øverstkommanderende for Ukrainas bakkestyrker, Oleksandr Syrskyi, sa så sent som denne uken at offensiven kan komme «veldig snart».

Også fra russisk hold, og fra Wagner Gruppen, er det kommet signaler om at de forbereder seg på et ukrainsk stormløp. Det hevdes at opptil 80.000 ukrainske soldater står klare til å rykke fremover.

Øverstkommanderende for den ukrainske hæren, oberst general Oleksandr Syrskyi, gir sine ordre i et kommandosenter i Soledar hvor tunge kamper pågår. Foto: Roman Chop / AP

Enkelte analytikere mener Ukrainas militære prøver å forvirre russerne, og tvinge dem til å spre styrkene langs den lange frontlinjen. På den måten kan Ukraina få lettere spillerom dersom de angriper med store styrker i områder hvor russerne kan komme i undertall.

– Ukraina har ingen tid å miste. Vi må levere det vi lovet, raskt og fullt ut

Da krigen brøt ut natt til 24. februar skal Zelenskyj ha blitt kontaktet av USA. De tilbød å evakuere ham ut for å komme i sikkerhet og lede landet i eksil. Presidentens svar var kontant:

– Kampen er her. Jeg trenger ammunisjon, ikke en reise, skal Zelenskyj ha svart. Denne setningen er senere blitt stående som en illustrasjon på Ukrainas innbitte motstandskamp, skriver Washington Post.

Nå venter Zelenskyj på at Vesten fremskynder prosessen med å levere det som er lovet, slik at våroffensiven kan starte. Det samme har USAs forsvarsminister Lloyd Austin uttalt.

– Ukraina har ingen tid å miste. Vi må levere det vi lovet, raskt og fullt ut, sier Austin.

