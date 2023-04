Den oppsiktsvekkende uttalelsen er gjengitt av Wagner Gruppens egen pressetjeneste.

– For myndighetene i den russiske føderasjonen, og for samfunnet som helhet, er det nødvendig å sette et slags dristig punktum for den spesielle militæroperasjonen, skriver Prigozjin på Telegram.

Nyheten er gjengitt av flere ukrainske medier, deriblant Ukrainska Pravda og Kyiv Independent sent fredag kveld. Den gir en klar beskjed til Russland og Kreml.

Har mistet titusenvis av soldater



Wagner Gruppen har spilt en avgjørende rolle i krigføringen, spesielt i de østlige regionene av Ukraina. I det åtte måneder lange slaget om Bakhmut har leiesoldatene presset på for å bryte ned de ukrainske forsvarslinjene.

Det har kostet Wagner svært dyrt. Ifølge anslag fra vestlig og ukrainsk etterretning skal titusenvis av Wagner-krigere ha stupt på slagmarken.

Om det er derfor Prigozjin nå har fått kalde føtter ettersom den militære maktbasen er betydelig svekket, er uvisst, men de enorme tapene har gjort store innhogg i gruppens evne til å krige.

– Russland kan klamre seg til de territoriene som allerede eksisterer

I innlegget på Telegram ber han Vladimir Putin og russiske myndigheter om å konsentrere seg om å få sterkere fotfeste i de allerede okkuperte områdene i Ukraina fremfor å fortsette krigføringen, og på den måten risikere enda større tap.

– Det ideelle alternativet er å kunngjøre slutten av den spesielle militæroperasjonen, å informere alle om at Russland har oppnådd de resultatene det planla, og på en måte har vi virkelig oppnådd dem. Russland kan bare få et fast fotfeste, klamre seg til de territoriene som allerede eksisterer, dersom krigen avsluttes, skriver Jevgenij Prigozjin.

– Oppgaven vår er fullført

Under store deler av krigen har han reist land og strand rundt i Russland for å rekruttere kriminelle i overfylte russiske fengsler. På den måten har han skaffet til veie trolig så mange som 50.000 rekrutter som har fått valget mellom å sone lange fengselsstraffer eller bli sendt til fronten og potensielt kunne reise hjem som frie menn dersom de overlever.

Svært mange av disse ble sendt rett til fronten uten nødvendig opplæring eller militært utstyr. Der endte de opp som kanonføde.

Rapporter fra fronten tyder på at de kriminelle ikke visste hva de ble sendt til, men da de oppdaget det var det allerede for sent.

Dersom de forsøker å desertere eller flykte står andre leiesoldater klare i bakre rekker for å likvidere som som ikke ville slåss. Brutale videoer av rene henrettelser har bekreftet den nådeløse behandlingen avhoppere risikerer.

Etter 14 måneders krigføring mener Wagner Gruppens leder at oppdraget er fullført.

– Vi har drept et stort antall soldater fra Ukrainas væpnede styrker, og vi kan rapportere at oppgaven vår er fullført. Teoretisk sett har Russland allerede fått dette punktumet ved å ødelegge en stor del av den aktive mannlige befolkningen i Ukraina, mener Prigozjin.

Mener krigens mål allerede er oppnådd



Han viser til at krigen har ført til at Russland allerede har kuttet av Azovhavet og en stor del av Svartehavet, beslaglagt en stor del av Ukrainas territorium, og opprettet en landkorridor til Krim. I tillegg har de klart å skremme den ukrainske befolkningen til å flykte til Europa.

– Hvis tidligere Ukraina var en del av det tidligere Russland, er det nå en absolutt nasjonalorientert stat, avslutter Jevgenij Prigozjin.

Det kontroversielle utspillet er foreløpig ikke kommentert hverken av russiske, ukrainske eller vestlige allierte.

