Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har flere ganger henvendt seg til Vesten og bedt om å få tilsendt kampfly.

5. april ble det klart at Polen vil gi 14 jagerfly av typen MiG-29 til Ukraina , men ellers har flere land vært skeptiske. Danmark har åpnet for å vurdere det , mens USAs Joe Biden har sagt tydelig nei, inntil videre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om å få tilsendt jagerfly flere ganger. Foto: Michal Dyjuk / AP / NTB

Dersom Ukraina skulle få tilsendt jagerfly fra Vesten, og spesielt F-16, ville ukrainske piloter trenge trening for å kunne manøvrere jagerflyene.

Den pensjonerte oberstløytnanten Dan Hampton omtales som en av USAs dødeligste F-16-piloter, og er en av USAs mest dekorerte jagerflypiloter med sine 151 luftoppdrag under beltet.

Hampton tilbrakte over 20 år i det amerikanske luftforsvaret, og har kjempet i Persiabukten, Kosovo og Irak.

Han foreslår at Ukraina, i stedet for å omskolere eksisterende jagerflypiloter til å kunne manøvrere F-16, bør få hjelp av Vesten til å bygge en ny generasjon av ukrainske piloter.

– Jeg kan dra selv

Ifølge Hampton kan USA ta imot yngre ukrainske piloter som er klare for flytrening, slik at de kan gå gjennom det amerikanske F-16-programmet.

For å supplere Ukraina med piloter mens denne generasjonen er på trening i USA, foreslår Hampton at Ukraina leier inn jagerflypiloter fra andre land.

– Jeg kan dra selv. Dere kan stole på meg, sier Hampton ifølge Business Insider.

I tillegg til seg selv, hevder veteranen det finnes et hav av eks-militære piloter som kan leies inn for å hjelpe Ukraina.

6. mars opplyste det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon at to ukrainske militærflygere var i USA for å utvikle sin kompetanse. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Ut mot russerne: – Kålhoder

Hampton er kritisk til at Ukraina ikke har flere kampfly tilgjengelig, og selv om det alene ikke ville sikret dem en seier over Russland, tror Hampton det ville hatt stor betydning.

– Å gi jagerfly til Ukraina vil utfordre russisk luftforsvar og gi nær luftstøtte til troppene på bakken, noe de mangler nå. Dette kan gi dem muligheten til flere samkjørte operasjoner, hvor luftvåpen brukes i samspill med stridsvogner og stridsvogner i samspill med infanteri. Det er ikke mulig nå, og russerne gjør det heller ikke, noe som ikke overrasker meg. De er kålhoder, og tenker ikke sånn, sier Hampton under et videointervju med Forces News.

Ukrainsk pilotbesøk i USA

6. mars opplyste det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon at to ukrainske militærflygere var i USA for å utvikle sin kompetanse.

– Dette arrangementet bedrer vår mulighet til å hjelpe de ukrainske flygerne til å bli mer effektive piloter og gjør det mulig for oss å gi dem råd om hvordan de kan utvikle egne kapasiteter, sier en amerikansk militærkilde ifølge NTB.

CNN har skrevet at de to flygerne skulle evalueres for mulig trening på F-16.

Enn så lenge har USAs Joe Biden stått fast på at landet ikke vil sende jagerfly til Ukraina.