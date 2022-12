Ett av de viktigste tegnene skal være en stor ukrainsk styrkeoppbygging litt over 100 kilometer nordøst for russisk-okkuperte Melitopol.

Her skal russiske og ukrainske styrker allerede ha utkjempet artilleridueller, men kampene ved Huliaipole blir nå analysert og tolket som et forvarsel på at noe mye større er under oppseiling.

– Hvis det er sant, kan det være et tegn på at Ukrainas fjerde motoffensiv kan være nært forestående, til tross for begynnelsen av vinteren, skriver Forbes.

Vil avskjære russiske forsyningslinjer og rykke mot Krim



Avisen tror en ny offensiv på høyde med Zaporizhzhia og i retning Melitopol vil ha som mål å frigjøre store deler av Sør-Ukraina. Dermed vil de kunne presse de russiske troppene helt tilbake til den smale landstripen som forbinder fastlandet Ukraina med Krim-halvøya.

Skulle ukrainerne lykkes med dette vil de russiske styrkene i sør bli avskåret fra sine medsoldater lenger nord, bli omringet og få valget mellom overgivelse eller død.

Ukrainas tidligere motoffensiver ved Kiev i mars, og senere ved Kharkiv og Kherson seks måneder senere, skal ha involvert minst et halvt dusin tunge brigader.

Vil måtte nedkjempe russiske brigader og regimenter



Ifølge Forbes vil det kreve minst store ukrainske styrker for å frigjøre Melitopol og deretter fortsetter videre sørover på venstre side av elven Dnipro. På veien vil ukrainsk styrker måtte slåss mot og nedkjempe et dusin eller flere russiske brigader og regimenter.

En slik fremrykking vil være risikabel, og styrkene må være forberedt på å tilbakelegge store avstander. Et krigsscenario hvor den ukrainske hæren avskjærer de russiske styrkene nord for Krim, vil føre til en helt ny dynamikk i krigen, og gi generaler på begge sider av frontlinjene hodebry.

Russerne vil bli tvunget til å omgruppere og sende forsterkninger, og samtidig gjøre seg mer sårbare ved andre frontavsnitt. Det pågår blant annet harde kamper i Bakhmut, som binder opp store russiske og ukrainske styrker. Noen av disse kan bli frigitt til å kjempe lenger sør dersom en ny offensiv blir innledet.

– De russiske styrkene er utmattet, det har de vært over lengre tid

Hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, Tom Røseth, tror det kalde vinterværet kan åpne for større ukrainske offensiver. Han er dermed uenig med de som mener frontlinjene vil fryse til, og det vil bli en stillstand i krigen i vintermånedene.

– Jeg tror ikke det vil skje. Jeg tror vi får økning i krigshandlinger i vinter, spesielt med ukrainske motoffensiver mot russisk-kontrollerte områder. sier Røseth til Dagbladet.

Han mener frosten i bakken vil gjøre det mye enklere å gjennomføre offensive operasjoner, passere stasjonære russiske styrker og angripe bakfra og på flankene. Samtidig tror han russerne har mer enn nok med å forsvare seg selv, og ikke vil være i stand til å gå til motangrep eller gjennomføre nye offensiver i Ukraina.

– Det er en ganske klar vurdering fra britisk side om at de ser ikke for seg noen større offensiv fra russiske militære styrker i vinter. Det er fordi de er utmattet, det har de vært over lengre tid, sier Røseth.