Til tross for at Russland har et mye større flyvåpen enn Ukraina har ikke førstnevnte klart å ta kontroll over luftrommet i det krigsherjede landet. I Pentagon-dokumentene som har blitt lekket den siste tiden fastslås det at Ukraina trenger mer ammunisjon for å forhindre at Russland klarer å oppnå luftherredømme over slagmarken, noe som kan endre krigssituasjonen i Russlands favør.

Den pensjonerte amerikanske generalen Ben Hodges tviler på at det russiske flyvåpenet kan ta full kontroll over luftrommet, men sier samtidig at ukrainerne må få mer luftvern og ammunisjon fra Vesten.

– Har ikke imponert meg

Hodges, som tidligere har tjenestegjort som sjef for amerikanske styrker i Europa, mener det russiske flyvåpenet mangler tilstrekkelig trening og ferdigheter, og derfor ikke er i stand til å ta kontroll over luftrommet.

– Det russiske flyvåpenet har ikke imponert meg de siste 14 månedene, selv om de hadde en enorm overlegenhet når det gjelder størrelse. Det er tydelig at de ikke har treningen eller evnen til å oppnå luftherredømme, sier Hodges i et intervju med den tyske kringkasteren Deutsche Welle, ifølge Newsweek.

Ben Hodges ledet amerikanske styrker i Europa frem til han pensjonerte seg i 2017, det samme året som dette bildet ble tatt. Foto: Mindaugas Kulbis / AP / NTB

– Jeg tror russerne ikke vet hvordan de skal gjøre dette

Eks-generalen mener også at andre store nasjoner hadde klart å ta kontroll over luftrommet til Ukraina om det var en av dem som hadde invadert landet.

– Det klarte ikke russerne. Det er ikke bare på grunn av det modige og svært kompetente ukrainske luftforsvaret. Det er fordi jeg tror russerne ikke vet hvordan de skal gjøre dette, sier han videre ifølge Newsweek.

Hodges påpeker imidlertid at Ukraina fortsett trenger luftvernsutstyr og tilhørende ammunisjon for å effektivt kunne slå russerne tilbake.

Kan gå tomme i mai

I dokumentene som ble lekket fra det amerikanske forsvarsdepartementet, også kjent som Pentagon, vurderes det slik at Ukraina kan gå tomme for luftvernsammunisjon neste måned.

Dette kan gjøre Ukraina svært sårbart for angrep fra luften.

Høytstående personer i Pentagon New York Times har vært i kontakt med opplyser til den amerikanske avisen at Russland kan få muligheten til angripe ukrainske stillinger og viktige artillerimål på bakken lenger inn i Ukraina.

Flere opplysninger lekket

I løpet av den siste tiden har flere dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet blitt lekket. Noen av dokumentene hevdes å være falske eller fabrikkerte, men de fleste av dem er bekreftet ekte.

Dokumentene inneholder sensitiv informasjon om blant annet krigen i Ukraina. Tirsdag morgen ble det meldt om at det ifølge et Pentagon-dokument skal være spesialstyrker fra flere vestlige land på bakken i Ukraina.

Opplysningene er imidlertid ikke bekreftet.