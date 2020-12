Ambulanser i skytteltrafikk i Stockholm: 400 prosent økning

De siste ukene har smittespredningen skutt i været i Sverige. Nesten daglig rapporteres det om overfylte sykehus, utslitte helsearbeidere og risiko for kollaps som følge av viruspandemien.

I Stockholm legger nå coronasyke pasienter beslag på stadig større ressurser. Personer som føler seg syke og strever med å puste ved egen hjelp, blir nå kjørt i all hast til sykehus for videre behandling. Stadig flere må innlegges på intensivavdeling for å ha sjansen til å overleve.

Forventer en topp rundt julen



Bare i løpet av uke 48, fra 23. til 29. november, hadde ambulansene i Stockholm til sammen 1.374 oppdrag. Det tilsvarer en økning på 400 prosent sammenlignet med uke 43.

– Det har økt kraftig med flere hundre prosent på bare én måned. Vi regner med at det fortsetter å øke i noen uker fram til jul. Så håper vi at det flater ut. Men dette er jo rene gjetninger, sier medisinsk leder for akuttlegetransporten i Stockholm, Dan Gryth, til Aftonbladet. Han bekrefter at pasientene kommer fra alle aldersgrupper.

EU-byrå forventer opptil 200 døde hver dag i Sverige



I slutten av november kom EUs smittevernbyrå ECDC med en svært dyster prognose for Sverige. Byrået har beregnet dødsraten i ulike land i Europa basert på smitteutviklingen de siste ukene, og samtidig tatt høyde for de restriksjoner som innbyggerne er pålagt.

Ut i fra disse dataene har eksperter varslet at antall døde i Sverige vil øke kraftig fram mot jul, før dødeligheten igjen vil falle.

– Det er 95 prosent sannsynlig at de faktiske, daglige dødstallene kommer til å ligge mellom 50 og 200 personer, men mest sannsynlig mellom 100 og 140 , sier ECDC-analytiker Helen Johnson, til Dagens Nyheter.

Löfven: – Virkeligheten er brutal



Over 7.000 svenske statsborgere har hittil mistet livet etter å ha blitt smittet av covid-19. Nærmere 280.000 svensker er bekreftet smittet. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / NTB Foto: Vilhelm Stokstad / NTB

Det er trolig dette anslaget som den svenske befolkningen nå står midt oppe i.

Statsminister Stefan Löfven har allerede kunngjort sterkere restriksjoner for å bremse smitten, men det vil trolig ta tid før effekten av tiltakene vil vise seg på antall smittede, sykehusinnleggelser og døde i Sverige.

– Det vi som land gjør feil nå, kommer vi til å måtte lide for siden. Det vi gjør rett nå, vil vi få glede av senere . Det vi gjør nå, vil påvirke hvordan lucia- og julefeiringen blir, og hvem som fortsatt er med oss til jul. Det kan lyde hardt og brutalt, men det er akkurat så hard og brutal virkeligheten er, sa Löfven i en direktesendt tale på TV til det svenske folk.

Jobber natt og dag for å redde liv: – Jeg er bekymret for dem



Over 7.000 svenske statsborgere har hittil mistet livet etter å ha blitt smittet av covid-19. Nærmere 280.000 svensker er bekreftet smittet. I resten av Norden er både smitte- og dødstallene atskillig lavere.

De høye dødssifrene i Sverige har satt helsepersonell på alvorlige prøver. Mens ambulansene nå kjører skytteltrafikk til og fra sykehus, må leger og sykepleiere jobbe lange vakter natt og dag for å redde liv.

Men nå er de menneskelige faktorene tøyd til bristepunktet.

– Det er kapasitet til å skalere opp intensivavdelingene, men vi har færre sykepleiere nå. Det gjør det like tungt. Jeg er bekymret for dem, at de vil ha nok krefter. De går fire timers skift, får en pause, så kjører de fire timer igjen, i 12 timer. I verneklær. De gjør virkelig en heroisk innsats, sier medisinsk leder for akuttlegetransporten i Stockholm, Dan Gryth.

– Hvorfor det er blitt slik, er jo en tragedie

Stockholm er nå en av de hardest rammede hovedstedene i Europa. Bare Madrid er verre rammet av coronaviruset, men Stockholm ligger foran storbyer som Berlin, London, Madrid, Paris og Roma, ifølge svenske medier. I andre enden er Oslo med ni dødsfall per 100.000 innbyggere.

– Hvorfor det er blitt slik, er jo en tragedie som vi kommer til å måtte utrede. Oslo var veldig militante i begynnelsen, veldig kraftfulle. De stengte ned samfunnet, påpeker Johan Styrud, overlege på Danderyds sykehus og leder for Stockholms legeforening.

Til sammen er 354 coronasmittede personer bekreftet døde i Norge siden mars, mens 38.323 nordmenn er registrert smittet. Søndag var 132 coronapasienter innlagt på sykehus.