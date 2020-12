Sveriges omstridte corona-strategi: Tegnell innser at han kan ha tatt feil

Kritikere av Sveriges strategi, som skiller seg vesentlig ut fra resten av Europa, mener Sverige gjennomfører et eksperiment med høy risiko.

Dette tilbakeviser Tegnell. Men sier samtidig at scenariene er svært usikre.

– Å vurdere hvordan denne sykdommen utvikler seg er veldig vanskelig. Vi har alltid sagt at vi produserer scenarier. Det er ikke som værmeldinger der du har hundre år med data du kan samle inn og se på . Her ser du på omverdenen, ser hvordan den utvikler seg der og antar at den vil fortsette på samme måte, forklarer Tegnell til Aftonbladet.

Han innrømmer likevel at konklusjonen i rapporten som Folkhälsomyndigheten kom med i september i ettertid har vist seg å være feil.

I rapporten var prognosen at spredningen av covid-19 i løpet av det kommende året ville skje i form av langsom spredning i kombinasjon med lokale utbrudd.

Scenario-bom



Men slik gikk det ikke. I stedet har smitten skutt i været de siste ukene.

Nå står svenske sykehus igjen i knestående og antall døde og syke er på nivå med den mest alvorlige perioden i våres.

– Nei, det har ikke vært den utviklingen, verken i Sverige eller andre steder. Vi gjorde alltid risikovurderinger basert på scenarier som var akkurat den gangen, svarer Anders Tegnell om de feilslåtte prognosene.

Coronapandemien har hittil kostet 6.622 mennesker livet i Sverige. Det siste døgnet er det registrert 67 nye coronarelaterte dødsfall og 5.841 nye smittetilfeller i Sverige.

– Vi kan vente oss en vending

Svenske helsemyndigheter håper at toppen blir nådd om få uker.

– Smittespredningen har økt den siste halvannen måneden. Vi kan vente oss en vending, og ifølge scenarioet kan det skje om to til to og en halv uke. Scenarioet bygger på at vi har god sporing og god distansering i samfunnet, sier Folkhälsomyndighetens leder Johan Carlson.

Én vesentlig forskjell på svenskenes håndtering og for eksempel den norske strategien, er at myndighetene i stor grad har lent seg på anbefalinger og oppfordringer. Dessuten har Sverige innført færre restriksjoner og forbud.

– Dette er en sykdom som vil vedvare i lang tid

Tegnell er pessimistisk selv om flere vaksiner snart vil være tilgjengelig. Han mener alt kommer an på vaksinasjonsdekningen, hvor gode vaksinene blir og hvor lang immuniteten vil være.

– Jeg tror at denne sykdommen alltid vil ha potensial til å skape utbrudd i miljøer der mange mennesker samles. Vi har vært tydelige på at dette er en sykdom som vil vedvare i lang tid, understreker Tegnell.

Han viser til en Harvard-studie som konkluderer med at verden må regne med coronautbrudd kanskje helt fram til 2025.

Forklarer smittespredning med høy innvandring



I et intervju med det britiske tidsskriftet New Statesman snakker Tegnell om Sveriges høye innvandrerandel som en av forklaringene på hvorfor viruset har spredt seg raskere enn i nabolandene.

– Vi hadde en enorm spredning i Stockholm i begynnelsen, som var mye mer lik den spredningen du så i London, Amsterdam og Brussel. Stockholm og disse andre byene har store befolkninger fra andre land, som er viktig, fordi spredningen er større og raskere blant disse befolkningene, sa Tegnell.

Löfven: – Vi går mot mørkere tider

11. november holdt Sveriges statsminister Stefan Löfven en svært dyster tale hvor han advarte befolkningen om det som vil komme.

– Dessverre ser det ut til at vi går mot mørkere tider når det gjelder smittespredningen. Alle kurver går feil vei. Dette risikerer å bli nattsvart, advarte Löfven.

