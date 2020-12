Professorens teori: Derfor er Sverige hardere rammet

Til nå har over 7000 personer mistet livet som følgende av coronapandemien i Sverige, og over 278.000 har fått påvist coronasmitte i befolkningen.

Sverige er betydelig hardere rammet av viruset dersom man sammenligner med nabolandene Finland, Danmark og Norge.

Til Expressen sier professor i klinisk bakteriologi, Agnes Wold, at teoriene om hvorfor det er slik, er mange. Hun tror mye av grunnen er at Sverige hadde mer smitte i befolkningen allerede i januar og februar.

Reisemønster



Hun peker på at svenske turister ofte reiser til land som USA, Frankrike, Storbritannia og Belgia, land som ble hardt rammet av den første smittebølgen i mars.

– Jeg mener derfor at svenskene i gjennomsnitt har flere nærkontakter med mennesker fra disse landene i løpet av januar og februar, enn det nordmenn og finner har hatt, sier hun til Expressen.

Wold mener den øvre middelklassen, spesielt i Stockholm, reiser mer enn mange andre land.

Andre faktorer er at Sverige har en større andel av befolkningen med utenlandske røtter, og at Sverige har en høyere andel eldre enn Finland, påpeker Wold.

Tegnells teori



Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier befolkningstettheten er en mulig forklaring på at Norge har kommet bedre ut av pandemien enn Sverige.

– Sverige følger samme mønster som mange andre hardt rammede land i Europa, som Belgia, Nederland, Storbritannia og så videre. Danmark ligger i et slags mellomsjikt, mens framfor alt Norge og Finland er avvik i europeisk sammenheng, sier Tegnell.

Han viser til at Norge har en befolkningstetthet på 14 innbyggere per kvadratkilometer, Finland har 16 og Sverige 24. Tegnell løfter fram befolkningstettheten som en mulig forklaring på at Finland og Norge har kommet bedre ut av pandemien enn Sverige.