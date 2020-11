Stefan Löfven: Alle må gjøre mer

I en TV-sendt tale til nasjonen sa Stefan Löfven at menneskers liv fortsatt er i fare – og at han frykter at faren vil øke om ikke svenskene gjør noe snart.

– Menneskers helse og liv er fortsatt i fare, og faren øker. Stadig flere smittes, stadig flere intensivplasser brukes til å pleie veldig syke corona-pasienter, stadig flere dør, sa Löfven.

Frykter for jula

Löfven hadde et tydelig budskap til svenskene angående julehøytiden, og resten av året kan komme til å se ut.

– Det vi som land gjør feil nå, kommer vi til å måtte lide for siden. Det vi gjør rett nå, vil vi få glede av senere. Det vi gjør nå, vil påvirke hvordan lucia- og julefeiringen blir, og hvem som fortsatt er med oss til jul. Det kan lyde hardt og brutalt, men det er akkurat så hard og brutal virkeligheten er, sier statsministeren.

– Stadig flere dør. La oss minnes de over 6.000 menneskene i Sverige som allerede er døde av covic-19, fortsatte han.

Ber svenskene slutte å møtes

Löfven sier svenskene nå bør jobbe hjemmefra, samt avlyse alle aktiviteter som kan føre til mer coronasmitte.

– Alle må gjøre mer. Treff kun mennesker du bor med. Om du bor alene, velg én eller maks to venner å omgås, men fortsett å holde avstand. Bli hjemme ved minste symptom, og vask hendene ofte og nøye.

Talen inneholdt ingen varsler om nye tiltak, men handlet mer om å innskjerpe alvoret i situasjonen som råder etter at smitten økte dramatisk den siste tiden.

Han hadde også noen ord til helsepersonalet som sliter dag og natt for å redde liv.

Sist uke ble det rapportert 31.400 nye coronasmittede i Sverige. Det er en økning på hele 24 prosent fra uken før.

– Situasjonen ikke håpløs

Han avsluttet talen med å si at svenskene i ettertid skal minnes hvordan de hjalp hverandre i krisen og viste solidaritet

– Men da må vi her og nå vise at vi står sammen og tar ansvar, og at det er sterkere enn viruset vi skal beseire, sa han.

Selv om statsministeren sier at Sverige er inne i en kritisk fase av coronapandemien, har han likevel noen oppmuntrende ord til sine landsmenn:

– Til deg som synes alt er mørkt nå. Situasjonen er ikke håpløs. Sverige er prøvet, men Sverige skal klare seg.