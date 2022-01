Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Hva slags rusmidler det blir servert under elektrifiseringen i Volkswagen-konsernet er ikke godt å si, men det går ihvertfall i ball for både merkenavn og modeller nå om dagen.

Det tidligere billigmerket Skoda har nå plassert seg et hakk over VW ID.4 med sin Enyaq, og her kommer altså Cupra Born, som er bedre enn den nært beslektede VW ID.3 på alle måter.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det førstegangsregistrert 3.153 ID.3 i fjor, nok til en 16. plass på statistikken. Delvis skyldes det lave salget chipmangel, men for bilen som ble spådd å bli Golfs arvtager og Norges mest solgte, er det en flopp.

Bedre blir det neppe nå som Cupra Born er kommet.

FINERE DRESS: Karosseriet er identisk med VW ID.3, men Cupra Born har fått egne støtfangere og en heldekkende baklysstripe. Foto: Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Komitearbeid på villspor

For ikke bare ser Born mye tøffere ut. Den er også bedre utstyrt og skarpere å kjøre. Av bedriftsøkonomisk mystiske årsaker er den også mye billigere enn ID.3. Med diverse oppgraderinger, gratis hjemlevering og tre års serviceavtale koster testbilen 353.700 kroner. For en tilsvarende ID.3 må du plusse på 40–50.000 kroner. Det gir ingen mening.

Cupra, hva er nå det? Egentlig var det navnet på de sportslige modellene til spanske Seat, som jo eies av Volkswagen. Nå er Cupra altså blitt et eget merke som sorterer under Seat.

For ikke altfor lenge siden var det Seat selv som skulle være konsernets sportslige alibi, så det hele fremstår ganske uklart. Den offisielle forklaringen er at Seat ikke produserer elbiler, men det kommer neppe til å vare lenge. Cupra har dessuten den ladbare hybriden Formentor i sin portefølje, så noe rent elbilmerke er det ikke.

El Born er ihvertfall et hyggelig strøk i Barcelona, men ikke tro at den «spanske» bilen produseres noe annet sted enn i erketyske Zwickau, side om side med ID.3, ID.4 og Audi Q4 e-tron.

DETTE ELLER FOLKEVOGN? Vi er ihvertfall ikke i tvil. At bilene bygges på samme fabrikk, får vi heller prøve å fortrenge. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Hvorfor velge VW?

Under skallet er ID.3 og Born nærmest identiske. Som sin etnisk tyske bror har Born bakhjulsdrift og en elmotor som yter 204 hestekrefter, men understellet er mer sportslig, og gjør at bilen blir 3 centimeter lavere enn originalen. Det høres marginalt ut, men sammen med en del kløktige designgrep får det bilen til å se lavere og langt mer potent ut enn ID.3. Vellykket!

Batteripakken er god for 58 kWt (netto), noe som skal gi en rekkevidde på 424 kilometer ved perfekt månefase, fravær av vind og en kødannende kjørestil bare Leaf-sjåfører synes er riktig.

På vinterstid skal det godt gjøre å bikke 30 mil, og da skal du helst ikke kjøre noe særlig på motorvei. Vi noterte et snittforbruk på 22 kWt/100 km i testperioden, noe som samsvarte med bilens langtidsforbruk. Det er mye med tanke på størrelse og motorstyrke.

REKKEVIDDEANGSTEN LEVER: Med et forbruk på 22 kWt/100 km og et batteri på 58 kWt kreves det planlegging om du bruker bilen mye. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Selv etter fullading i varm garasje, forteller bilen deg at rekkevidden bare er 295 kilometer. Den har dessuten en tendens til å overdrive dette anslaget mer enn vi er vant med i biler fra for eksempel Tesla, Kia og Hyundai.

Cupraen kan ifølge importøren hurtiglades med opptil 120 kW.

Utvendig fremstår Born som en GTI-variant av ID.3, med sideskjørt og racingpregede støtfangere (hvis det er mulig å si). Intuitivt skulle man tro at denne bilen er dyrere, noe den altså ikke er. Og inntrykket forsterkes når man stiger inn.

Bøtteseter! Det er ikke hver dag man ser. En 12-tommers, sylskarp skjerm troner tidsriktig som en iPad over midtkonsollen, mens en mindre skjerm er plassert mer direkte i synsfeltet.

I en tilsvarende priset ID.3 må man ta til takke med ordinære seter og en mindre skjerm, om man ikke punger ut for en ID.3 Sport. I den er ikke midtkonsollen og det øvrige interiøret like forseggjort som i den «spanske» bilen.

FIKLETE OG USTABILT: Utviklerne burde tatt noen runder til før godkjent-stempelet ble satt på betjeningen. Forøvrig er interiøret mindre hardplastpreget enn i ID.3. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Gufset fra ID.3 fortsetter

Det hele virker veldig lovende, helt til man minnes hvor dårlig ID.3 fungerte da den ble lansert prematurt i 2020 – et hastverksarbeid av episke dimensjoner for å begrense brutale utslippsbøter fra EU. Så – er alle problemene løst?

Nei.

«Jeg hørte ikke hva du sa», sier bilen etter bare noen minutter. Det er stemmestyringen som har fanget opp ett eller annet som ikke ble sagt.

INNSPARING: Ulempen med å fjerne knapper, er at du må trykke ekstra mye på dem som er igjen. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Vi krysser ut meldingen på skjermen. Den er som sagt skarp, men ikke responsiv nok. Er det kaldt, bruker den laaang tid på å tolke hva du vil, og du må treffe veldig nøyaktig. Det blir noen feiltrykk. Særlig logisk er den heller ikke.

Enda verre er volumkontrollen på det ellers smekre rattet. Går lyden opp eller ned? Umulig å si. Også her er det berøringsflater. Med kalde fingre blir det bare rot, og særlig bra fungerer det heller ikke når kupeen er blitt varm. Man må lirke volumet på plass. Hvorfor?

Vi mistenker at fraværet av fysiske brytere og hjul har en annen forklaring enn den evige klisjeen «digitalisering». Det er snarere sånn at det er mye billigere å bygge bilene på denne måten.

Greit nok, men da må berøringsflatene fungere skikkelig, og det gjør de ikke her. Brukervennligheten er på flere områder satt et godt stykke tilbake sammenlignet med eldre VW-produkter. Vi opplever at både Tesla, Kia, Hyundai og særlig BMW – med flere «mekaniske» kontrollfunksjoner – får til dette mye bedre.

Under vår ti dager lange testperiode opplevde vi daglig feil med stemmestyringen. I tillegg streiket den nøkkelfrie dørlåsen ofte. Varmen nektet å slå seg på i 10 minusgrader da bilen var ordentlig nediset. Da gikk også skjermen gikk i svart og måtte restartes, og en annen dag stoppet ladingen. Den trådløse mobilladeren fungerte omtrent 70 prosent av tiden.

OPPTATT FORAN: Bagasje er henvist til bagasjerommet bak. Det rommer 385 liter. Foto: Gard Setsaas /Finansavisen

Nesten i overkant stødig

Irriterende betjening til tross, ute på veien har Born mange styrker. Så fort man får slått av den nervøse filskiftvarsleren, kjører bilen nærmest som om skinner var montert under hjulene.

Bakhjulsdrift kan sikkert høres ut som en håpløs anakronisme for noen, men vi liker det veldig godt – å bli skjøvet fremover istedenfor å bli trukket. «Torque steer» elimineres, og selv med is og ganske dyp snø i testperioden opplevde vi aldri problemer med fremkommeligheten. Nokian-dekkene klorer seg fast.

Men for deg som nå får stjerner i øynene av tanken på bredsladd, snøføyk og håndbrekk – glem det. Dette er ikke noen villstyrig Ford Sierra i elektrisk versjon. Et skred av inngripende elektronikk kommer fortere enn enda en «Jeg hørte ikke hva du sa».

Plassen i kupeen er romslig, og selv med barnesete bak er det mulig å sitte komfortabelt i passasjersetet foran. Selve baksetet er derimot ganske flatt, og byr ikke på den helt store sittekomforten.

Bagasjerommet begrenser seg til 385 liter, og det er ingen frunk. Henger er heller ikke mulig å trekke med hverken Born eller ID.3.

Elbilrace

I sum er vi ambivalent til Born. Ja, den er et mye bedre kjøp enn VW ID.3, og med en listepris på 339.000 kroner (i velutstyrt First-versjon) er det helt klart mye bil for pengene.

Men vi sitter fortsatt igjen med et inntrykk av at Volkswagen-konsernet har hatt for dårlig tid til å utvikle begge disse bilene, med EUs bøtetrusler hengende som en øks over regnskap og aksjekurs.

I tidligere tider var det nye generasjoner av VW Golf som pleide å heve listen i denne størrelsesklassen, og det gjør hverken ID.3 eller Born. Den radikale omleggingen av betjeningsfunksjoner er dårlig planlagt og virker uferdig. Å skape optimal brukervennlighet er vanskelig, og her trengs det enda flere runder – ikke minst for å sikre at utstyret faktisk fungerer.

Men med dette utseendet og en startpris på 307.000 kroner – 30.000 kroner lavere enn en tilsvarende motorisert ID.3 – kan man kanskje svelge noen kameler. I skrivende stund oppgis leveringstiden til 26–27 uker.