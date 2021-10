Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Den firesylindrede turbomotoren fyrer i gang som om det er 2009. Det buldrer

behagelig og forventningsfullt, slik det også er grunn til å håpe på, gitt dette bilkonseptet. To blanke rør er samlet bak på midten og lar en varm, dyp dur slippe frem. Med 231 hestekrefter og 320 Nm er det mye som peker mot at Mini John Cooper Works Convertible kan være en artig, liten bil.

Det er imidlertid ikke en selvfølge – i alle fall ikke i Europa i 2021. Nye og strengere krav til utslipp, forbruk og støynivå gjør dagens biler stadig et hakk mer servile og kjedelige. Heldigvis er Mini JCW Convertible for det meste en old school opplevelse der lyd og fart må sies å være fremtredende.

KRAFTIG LITEN TASS: Mini John Cooper Works Convertible har en hissig 2,0-liter på herlige 231 hestekrefter. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Oppgradering synlig fra oven

Mini-modellene er kommet med en liten facelift som du skal streve godt for å legge merke til. Utvendig er støtfangeren foran blitt litt mer markert og en såkalt heksagonal radiatorgrill fiffer opp. Det kan argumenteres med at toppmodellen John Cooper Works allerede var fiffet opp – nå er de bare enda litt mer synlige. En litt artig nyhet som kun er synlig med taket oppe, men tilhørende kul når du faktisk legger merke til det, er taket: Den karakteristiske Union Jack-grafikken er vevd inn i selve stoffet. Gøy!

Og taket er bare en av flere sjarmerende detaljer ved denne bilen. Bare se på

baklyktene. Taket brettes forøvrig ned på 18 sekunder og kan gjøres i hastigheter opp mot 30 kilometer i timen. Om dette blir i overkant ekshibisjonistisk for deg, kan toppen av taket alene brettes bortover, som på en Fiat 500, og da får du overraskende mye vind på deg likevel. Denne funksjonen er best egnet for veldig varme sommerdager, men da er den også passe kjærkommen.

Test: Mini John Cooper Works Cabrio Bil og modellnavn Mini John Cooper Works Cabrio Motor 2,0 l. R4, turbo HK/kW/Nm 231/170/320 0-100 km/t 6,6 sekunder Toppfart 242 km/t Egenvekt 1.340 kg L/B/H 480/172/141 cm Forbruk 0,72 l/mil CO2-utslipp 167 g/km Bagasjerom 160/215 liter Priser: Startpris: 492.760 kroner Med utstyr: 523.627 kroner Pluss Herlige kjøreegenskaper Morsomt design Solid interiør Minus Plass er alltid en utfordring Den manuelle girkassen En Mazda MX-5 er mye billigere Design Mini JCW Convertible er kanskje den Mini-en med artigst utseende. Taket med innsydd mønster trekker opp. Førermiljø Setene er sportslige, slik du forventer, men ikke ukomfortable. Her kan du med letthet kjøre langt. Kjøreegenskaper Med faceliften er bilen merkbart strammet opp og det adaptive understellet sørger for komfort i byen og moro i svingene. Ytelser Det påstås at bilen har 231 hestekrefter, men bilen oppleves sprekere enn tallene skulle tilsi. Du savner ikke mer motor enn dette. Plass Plassen er ikke like god som i en BMW 8-serie eller Mercedes E-Klasse cab, men betydelig bedre enn i en BMW Z4 eller Mazda MX-5. Mye for pengene Ferdig utstyrt koster bilen under 550.000 kroner. Det er ikke så galt, tatt i betraktning at du faktisk kunne tatt denne bilen på bane og hatt det moro. Score 8/10 Mini John Cooper Works Cabrio er for deg som liker å skille deg ut. Husk bare å gå for automatgirkassen på denne bilen.

Girkasseproblemer

Mer avgjørende for denne bilens attraktivitet er de generøse kjøreegenskapene. Siden BMW gjenopplivet Mini og presenterte sin første retromodell etter oppsplittingen av Rover-gruppen i 2000, har bilmerket vært kjent for sine kjøreegenskaper.

Det har omtrent ikke vært en kjedelig eller direkte svakt kjørende Mini så langt, og testens JCW Cabriolet føyer seg slik sett forutsigbart inn i rekken av moro bak rattet.

FIN LYD: Mini John Cooper Works Convertible gir en deilig og passe kraftfull lyd. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Bilen er utstyrt med et adaptivt understell som ikke bare gjør den herlig kjapp i svingene, men også påfallende komfortabel, tatt i betraktning at dette er en liten sportsbil.

Fra 0 til 100 skal gå unna på 6,6 med manuell girkasse mens åttetrinnsautomaten

klarer samme øvelse på 6,5 sekunder. Akselerasjonen er nærmest identisk, men for dem som håper på en fantastisk manuell girkasse, slik vi er vant med fra Mini, vil nok testbilen skuffe en anelse. Kastet fra den manuelle girkassen er presist, den er tettsteget og morsom, men problemet oppstår når du skal gire raskt mens du kjører ekstra aktivt. Når motoren synger på høyt turtall og du tramper inn clutchen for å bytte gir, henger turtallet på merkelig vis igjen, noe som dessverre gjør giringen mer rykkete enn nødvendig.

LOV ÅRET RUNDT: Mini John Cooper Works Convertible er perfekt for varme høstdager, men kan også være artig på vinteren. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Fenomenet kalles på engelsk «rev hang» og handler ikke om at motoren har et

ekstra tungt svinghjul, slik man kanskje kunne tenkt seg. Problemet henger sammen med at motorens elektroniske styring sørger for at bensinforbruket alltid skal være lavt, og at det ikke blir for rik drivstoff/luft-blanding i sylindrene. Derfor kan høye turtall og raske girskift gjøre at bilen føles litt uvillig, som igjen betyr at Mini John Cooper Works Convertible nok nytes best med automatgirkassen.

Dropp elbilen – ha det moro

Uansett om du velger automat eller manuell girkasse, vil du glede deg over det velbygde interiøret i denne bilen. Her er det mer luksuriøst enn bilstørrelsen skulle tilsi, og det er et moderne interiør du presenteres. Med sine hissige 231 hestekrefter er startprisen på 492.760 kroner, mens bilen du ser på bildene koster 523.627 kroner. Det kan synes å være mye for en liten kabriolet, men det er viktig å huske at testbilen er nærmest fullutstyrt og har det artige taket.

MYE Å SE PÅ: Kjøper du en Mini, får du solide kjøreegenskaper og i dette tilfellet mye motor. Men du får også de lekre detaljene som gjør Mini til et litt spesielt bilmerke. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Til sammenligning koster en Mazda MX-5 rett over 400.000 kroner med tilsvarende utstyr, men det må understrekes at den ikke matcher Mini-en på luksusfølelse eller plass.

BMW Z4 er en annen konkurrent som blir enda mer sportslig, men da med redusert lasteevne og en betydelig stivere pris. Det er derfor lett å konkludere med at den sportslige, morsomme og lekre Mini John Cooper Works Convertible er en bil å drømme om.

Har du ikke behov for å frakte store, siklende hunder eller mange barn som absolutt må på slalåmtrening samtidig, er det jo en artig tanke å utsette elbilkjøpet noen år og heller leke seg med en bil som dette.

I motsetning til tidligere kan det imidlertid være en ide å peile seg inn på Mini John Cooper Works Convertible med automatgirkassen.