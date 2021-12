Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



WILLOW SPRINGS, CALIFORNIA: GTS. Smak på det ordet.

For Porsche har det i mange år og i stadig flere modeller vært en sportslig versjon som plasserer seg over de mer vanlige og rimelige modellene og under de heftige og langt mer kostbare Turbo-modellene.

GT2-, GT3- og GT4-modellene er ekstreme banebiler, men med Taycan GTS har Porsche skapt en elektrisk bil som treffer det perfekte punktet mellom 4S og Turbo, men også mellom bane og vei.

Du har likevel et problem, for det er umulig å finne ut om det er turen til og fra banen som er morsomst, eller om det er selve banekjøringen.

Svaret er tilsynelatende gitt, da det å få lov til å presse bilen til det fulle under trygge omgivelser er det morsomste mange bilentusiaster vet om. Ulempen er at tilgangen til baner ofte er begrenset, slik kjøring sliter voldsomt på dekkene og i elbilens tilfelle blir strømforbruket skyhøyt.

LAV: Den store bredden og beskjedne høyden synes godt når du ser på bilen bakfra. Foto: Porsche

Raskeste omvei

På offentlig vei er imidlertid fartsgrenser, medtrafikanter og økt risiko ikke bare begrensninger, men også faktorer som reduserer disse ulempene.

Det finnes uansett en rekke veier både i Norge og i USA, som gjør det verdt å kjøre en omvei. Som Vammaveien og Stegenveien til Rudskogen for ikke å snakke om Angeles Crest Highway og Lake Hughes Road på vei til og fra banen Willow Springs.

Underveis dit fikk vi samtidig en vekker, da vi var blant de første til å ankomme åstedet for en alvorlig frontkollisjon, heldigvis ikke fatal. Da er det godt å vite at du kjører en bil som har alt av det viktige sikkerhetsutstyret og ikke minst gode kjøreegenskaper, som gjør det lett å kontrollere bilen.

Det kan gjøres enda lettere ved å bestille bilen med aktive stabilisatorstag, firehjulsstyring og keramiske bremser. Aktiv og adaptiv luftfjæring, Sport Chrono-pakke, oppgraderte sportsseter og sorte aerodynamikkdetaljer er standard, så da er det bare en ting som trekker ned. Vekten. 2,3 tonn er normalt ikke forenlig med en sportsbil, men er det noen som klarer det er det Porsche.

BLI LYS: GTS er den første modellen med et heldekkende soltak med flytende krystaller som gjør at du kan gjøre glasset klart eller matt, helt eller delvis for å holde lys og varme ute. Foto: Porsche

Øk farten

Når du går inn i svingen med riktig hastighet og finner den rette linjen, styrer du gjennom den med låst ratt og bruker gasspedalen for å holde linjen. Da finner du samtidig ut at du kan kjøre raskere enn du trodde og når svingen åpner seg opp, faller det naturlig å rette opp samtidig som pådrages økes.

Og da går det allerede fort.

At bilen har fått 200 flere og like mange Nm i dreiemoment som Turbo-versjonens 850 betyr at akselerasjonen holder seg godt og lenge. Hestekreftantallet er også økt til 517, eller 598 med såkalt overboost ved bruk av Launch Control. Mer enn nok til å kile magemusklene og til å kjøre så heftig du måtte ønske.

Med stabilitetssystemet Porsche Stability Management (PSM) på, vil du merke at du kan miste litt effekt hvis du er utålmodig i krappe svinger. Med PSM i Sport får du alle de kreftene du trenger, men ikke de du må ha for å overdrive. Med de økte kreftene fra bakakselmotoren hentet fra turbo-modellen kan nok ekspertene og idiotene drifte med bilen med PSM Off, men det er ikke det bilen er ment for.

KLEDELIG: Innvendig vil Tayccan-eiere kjenne seg godt igjen, men utstrakt bruk av Race-Tex og spesielle paneler i mørk børstet aluminium kler bilen godt. Foto: Porsche

To versjoner

Den er i stedet ment for å kjøres fort og kontrollert, bare et lite hakk mer forsiktig enn en 911, men ikke mye saktere. Firehjulstrekksystemet på elbilen er nemlig så raskt og effektivt at det hjelper deg godt med å holde veigrepet.

Til tross for den høye vekten skifter bilen retning ubesværet og forutsigbart, selv over bakketopper med rattutslag. Det skyldes blant annet det lave tyngdepunktet, men også at Porsche har laget en sportslig elbil.

Faktisk har Porsche laget to sportslige elbiler, da GTS Sport Turismo har hentet taklinjen fra Cross Turismo, men er en lavere bil med Taycans understell.

Det betyr at GTS Sport Turismo ikke leveres med Offroad-pakken og har de samme ytelsene som den vanlige GTS. Kjøreinntrykkene av GTS Sport Tursimo har embargo til 15. desember, men det ligger i kortene hvordan den er, med tanke på hvor like de er.

SPORTSBIL: Porsche Taycan GTS Sport Turismo kan til forveksling ligne på Cross Turismo, men dette er en sportsbil uten offroadsystemer. Foto: Porsche

Flere veier

På landeveien, der maksimal fart ikke bør være full fart, kan du likevel kjøre bilen mer aktivt enn de fleste. Med kjøreprogrammet i Sport og Sport Plus er regenereringen så kraftig at hvis du ikke overdriver, behøver du knapt å bruke bremsene og du kan danse gjennom svingene på en måte som får deg til å føle deg både god og glad.

På motorveier kommer du aldri til å føle deg som en sinke, og på hullete asfalt, over togskinner samt farts- og andre dumper spiser understellet ujevnhetene utmerket.

Litt avhengig av om du har strammet det opp eller ikke, og om du foretrekker 20- eller 21-tommers felger. Kjøreprogrammene avgjør graden av kunstig motorlyd også, men du kan skru den av, da den ikke er en god erstatning for bensin som eksploderer.

TØFF: Broderte GTS-logoer i nakkestøtten er en av flere tøffe detaljer ombord. Foto: Foto: Porsche

Økt rekkevidde

GTS-versjonene er samtidig først ute med nye oppgraderinger på både maskinvare og programvare i Taycan-universet. Utkoblingen av forakselen ved rolig kjøring skjer nå raskere enn før, mens forbedret regenerering sørger for økt effektivitet. Samtidig som bilen er blitt tyngre og sprekere har den likevel fått rekkevidden økt fra 466 til 504 kilometer, eller 490 for GTS Sport Turismos del. Denne rekkeviddeøkningen vil for øvrig komme de øvrige Taycan-modellene til gode også.

Flere og større sorte detaljer, med GTS-logoer og eventuell karbon er det som preger endringene i utseendet. Nytt er også et heldekkende soltak med flytende krystaller som gjør at du kan gjøre glasset klart eller matt, helt eller delvis for å holde lys og varme ute.

På innsiden er det heller ingen overraskelser, men utstrakt bruk av Race-Tex på både ratt, seter og paneler kler det sportslige inntrykket godt. Omfattende bruk av skinn med kontrastsømmer og børstet mørk aluminium understreker sportsligheten, men karbon er et alternativ på innsiden også.

PRAKTISK: Det digitale instrumentpanelet har et utall visningsmuligheter som enkelt velge fra rattet. Foto: Porsche

Ekte familiebil

Familiealibiet er uansett bekreftet, spesielt i Sport Turismo-versjonen med 466 liters bagasjerom og en frunk på 84. Legger du ned setene får du hele 1.212 liters bagasjerom, men noen håndverkerbil blir den uansett ikke.

Du bør også laste ned Porsche Track Presision App, som registrerer og måler de fleste signalene fra bilen, sjåføren og underlaget, målt opp mot rundetider på eksisterende eller egne innlagte baner. Ved å bruke litt tid og sammenligne kjøringen med videoen du også kan filme, blir det lettere å finne ut hva man gjør feil, når man gjør det og hva som skal til for å kjøre mer effektivt. Når Louis Hamilton får en skjerm foran seg under trening og kvalifisering i Formel 1 er det ikke for å se på Mr. Bean, for å si det sånn.

EKSTRAUTSTYR: Bilen leveres med 20 tommers felger og ventilerte skivebremser, men større hjul og flere oppgraderte bremser kan velges. Foto: Porsche

Ved kjøring på bane kan både bremser og andre deler i drivlinjen slite under høy belastning over tid. For elbiler er batteritemperaturen også viktig, noe Porsche hevder de er best på. Vi kan i alle fall bekrefte at tre pass på banen á fem runder hver under Californias sol ikke ga antydning på bekymringer bak rattet på en Porsche Taycan GTS. Selv om det er lurt å sjekke klimaanlegget før man begir seg ut på banen da det ikke bare er i toppen man blir heit.

Superrask lading

De eneste bekymringene du vil få er hvis du glemmer å lade. Da er trøsten at Taycan GTS lader like raskt som sine søsken med inntil 270 kW, eller fra 5 til 80 prosent på ned mot 20 minutter. Like lang tid som du bruker på 11 runder på Willow Springs og trolig omtrent like mange på Rudskogen. Bare husk å ha nok strøm til hjemturen, som ikke bør skje i Range eller Normal kjøremodus, men i Sport eller Sport Plus.