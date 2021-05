Nytt bilmerke til Norge – nå er prisen på denne klar

Cupra er nå i ferd med å bygge seg opp som eget bilmerke i Norge. Tidligere har de vært en del av Seat, nå skal de altså stå på egne bein.

I det norske markedet passer det naturligvis perfekt at Cupra har elbil på gang. Deres Born er søstermodellen til VW ID.3 og den er ikke langt unna.

- Det er ingen overdrivelse å si at vi har gledet oss til å introdusere Cupra Born for det norske markedet. Bilen i seg selv, kombinert med prisen og våre fleksible løsninger for kundene, gjør at vi virkelig får slagkraft som utfordrer, sier Ole Kristian Ågotnes som er direktør for Cupra Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

(Saken fortsetter under bildet)

Ikke vanskelig å se at Cupra Born deler mye med VW. ID3. De er også bygget på samme plattform. Foto: Broom.no

Starter på rundt 270.000 kroner

Det sportslige er viktig for Cupra. Med racing-seter, eller bøtteseter på godt norsk, elektronisk stabilitetskontroll og mulighet for adaptivt sportsunderstell (DCC), e-Boost-funksjon, sportsratt med satelittknapper, og brede hjul med 20-tommers lettmetallfelger, forsterkes dette inntrykket.

Etter sommeren åpnes det for bestilling i Norge. Norske priser for Cupra Born er snart klare, og importøren estimerer en fra-pris på rundt 270.000 kroner, inkludert levering hjem på døren til kundene. Det blir også mulighet til å abonnere på bilen gjennom Born Frii-produktet, som blir tilgjengelig fra salgsstart.

(Saken fortsetter under bildet)

Cupra har lenge vært en del av Seat-merkevaren, nå er de skilt ut som et eget bilmerke.

Born får rekkevidde på inntil 548 km

Det planlegges for at de første utleveringene til norske kunder begynner til høsten.

Cupra Born får en WLTP-rekkevidde på inntil 548 km, og kommer med tre ulike batterialternativer, 45kWt, 58 kWt og 77 kWt (netto).

Det innebærer rekkevidde fra rundt 340 kilometer for det minste batteriet. Bilen er forberedt for ladehastigheter inntil 125kW. Det betyr at et ladestopp på bare syv minutter kan gi en ekstra rekkevidde på inntil 100 kilometer, og at Born kan lades fra fem til 80 prosent på en drøy halvtime. Naturligvis under ideelle forhold.

De ulike alternativene tilbyr mellom 150 og 204 hk, og toppmodellen med 228 hk blir tilgjengelig med e-Boost-funksjonen.

(Saken fortsetter under bildet)

Et ganske minimalistisk interiør, legg merke til forsetene. Her understreker Cupra det sportslige. Foto: Broom.no

4,32 meter lang

Cupra Norge forventer stor interesse for merkets første elbil, som er bygget på Volkswagen-konsernets MEB-plattform. Det er bakgrunnen for at man lanserer First Born, en uforpliktende og kostnadsfri løsning for kunder som ønsker å få tidligst mulig tilgang til å bestille bilen. Når det åpnes for bestilling, kan kundene velge mellom vanlig kjøp, leasing eller en fleksibel abonnementsløsning.

Cupra Born er 4,32 meter lang mm lang, 1, 80 meter bred og har en akselavstand på 2,76 meter. Bilen blir tilgjengelig i seks forskjellige eksteriørfarger, blant annet Aurora Blue og Vapor Grey.

Fremover kommer det mer konkret informasjon om salgsstart i Norge, priser, abonnementsløsning og tidslinjen frem mot utleveringer til norske kunder i høst.

Saken ble først publisert hos Broom.no