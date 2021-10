Nokian, Goodyear, Nordman, Nexen og Linglong har alle sluppet nye piggdekk, og en av nykommerne løfter grepet på is til et helt nytt nivå. Fra Goodyear kommer nemlig nyheten Ultra Grip Arctic2.

Amerikanerne er verdensmestere i å finne stilige produktnavn og Goodyear er ikke noe unntak. De kaller sin nye piggteknologi for Arctic Eagle Claw. Ved første blikk minner den om forgjengeren, med sin relativt store fot. Goodyear påstår at den gir en kraftig forbedring av bremseegenskapene på is, samtidig som lydkomforten er forbedret.

- Testresultatene i Motors vinterdekktest viser at de holder sine løfter, sier Sødal.

Goodyear vipper med sitt nye piggdekk fjorårets topp-trio av pinnen, men både Michelin og Nokian er fremdeles på pallen.

Samme piggfri-vinner som i fjor

Blant de piggfrie dekkene er nyhetene færre, og fjorårsvinneren forsvarer seieren.

- Continentals piggfrie vinterdekk vinner i år også. Men det betyr ikke at det er det riktige dekket for det føret du kjører på i din hverdag, sier Nils Sødal.

Hvor stor er egentlig forskjellen mellom de ulike dekkalternativene? En nordisk vinter stiller de tøffest, tenkelige kravene til hverdagsbilisters dekk. Formel 1 er som barnelek til sammenligning. På racerbanen handler det om maksimalt feste og passelig varighet. Regner det, så bytter man.

I Oslo, på Røros og i Narvik skal samme dekk gi sikre veiegenskaper på vått og tørt underlag, på snø og blank is, i blant i 20 pluss, i blant i 20 minus.

- Det er ingen som klarer å lage et dekk som dekker alle føreforhold i Norge. Derfor er det viktig at du setter deg inn i deltestene i dekktesten for å finne dekket som passer ditt vinteføre best, rådgir Sødal.

Klikk her for å lese hele testen hos Motor

Her er topp tre i hver kategori:

Piggdekk:

Goodyear Ultra Grip Arctic 2 – 87 poeng

Michelin X-Ice North 4 – 81 poeng

Nokian Hakkapeliitta 10 – 79 poeng

Piggfrie dekk:

Continental VikingContact 7 – 91 poeng

Goodyear Ultra Grip 2 85 poeng

Pirelli IceZero FR – 84 poeng