10 gavetips til morsdagen

Artikkelen inneholder annonselenker

Lurer du på hva du skal gi? Blomster, kaker eller frokost på senga er typiske morsdagsgaver som mange vil sette pris på, men det er lov å tenke utradisjonelt. Hva med å gi en opplevelse i gave?

Her har du 10 gode tips som passer til mødre i alle aldre, fra tradisjonelt til utradisjonelt.

Kake levert på døra

På morsdagen skal mamma selvfølgelig slippe å bake, og hvis du ikke er glad i å bake selv, er dette genialt. Hos Cake it easy kan du bestille kake fra over 300 lokale bakere. Du kan hente kaken selv, eller få den levert på døra. (Les mer om Cake it easy her.)



Gi en flott blomsterbukett

Hvem setter ikke pris på blomster? Vil du gjøre litt ekstra stas på henne, legger du til “noe attåt”. Hos Interflora kan du blant annet bestille tulipaner med sjokolade , og hvite roser og cider i gavepose . (Sjekk hele utvalget til Interflora her.)

Tid til egenpleie

Ingenting er bedre for en travel mamma enn litt tid for seg selv. Gi henne en gave som oppmuntrer til det. En god kroppsskrubb , en avslappende ansiktsmaske eller badeskum er aldri feil å gi. (Flere gode tips finner du hos Kicks.)

Smykke til mor og barn

Har hun nettopp blitt mor? La henne vise frem sin morskjærlighet med et smykkesett som består av ett smykke til mor og ett til barnet . (Se mange andre fine smykker her)

Stilig ullundertøy

Det er lenge siden ullundertøy var kjedelige, slitne plagg man helst ikke viste fram. Vi er inne i den kalde årstiden, og det kan aldri blir for mange varme og myke ullplagg i skapet. Dette flotte settet fra Kari Traa blir garantert en suksess. (Lenke til genser her og tights her ) (Flere ullfavoritter finner du her).

Mammaboken

Du har verdens beste mamma, men hvordan få sagt det til henne? Mammaboken er en personlig gave hvor du kan uttrykke alt det du setter pris på med akkurat din mamma. (Flere personlige gaver finner du her.)

Personlig krus

Kjenner du en mamma som alltid har rett? Da er dette kruset noe for henne.

Flere krus med morsomme tekster til en kaffeglad mamma finner du hos Christiania Glasmagasin.

Ryggmassasje

Har du en mamma som trenger å stresse ned? Ryggmassasje er både behagelig og avstressende. Denne geniale massasjeputen fra Coolstuff kommer hun garantert til å ha glede av. (Flere fiffige dingser finner du her)

Sjokolade med personlig tekst

Det er ikke alltid de store tingene som gjør mest inntrykk. Hva med toblerone med en personlig hilsen på? En morsom vri på en ellers tradisjonell sjokolade.



Gavekort fra YouWish

Er du av typen som liker å gi opplevelser i gave, er dette nettstedet helt perfekt. Her kan du bestille alt fra spaopphold og kinodate , til hundekjøring og vinsmaking. Og alt imellom det. Her finnes det godbiter i alle prisklasser.