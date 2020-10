Artikkelen inneholder annonselenker.

Historien om relasjonen mellom mennesket og hunden strekker seg ifølge Store norske leksikon omkring 50.000 år tilbake i tid. Da begynte noen ulver å leve sammen med mennesker. Gradvis har de utviklet seg til hunden slik vi kjenner den i dag med sin endeløse variasjon når det kommer til størrelse, farger, fasong og atferd.

Det er mye man skal ha tenkt grundig gjennom før man går til anskaffelse av hund. Ikke minst må du gå noen solide runder med deg selv om hvorvidt du faktisk har tid til å ha hund. For på samme måte som med barn, vil livet ditt vil aldri bli slik det var.

Hunden var menneskets første husdyr og er for lengst etablert som vår beste venn i dyreverden. Foto: Colourbox.com

– En hund er ikke et lite prosjekt for å få selskap i en pandemisituasjon. En hund trenger deg i de neste 12-15 årene, og dette må du tenke godt gjennom , forteller Ove Barlund i nettbutikken Dyrekassen.no til ABC Brand Studio.

Det blir med andre ord ikke like lett å kaste seg på en helgetur til London eller tre uker til Asia. Da trenger du folk du stoler på som kan og vil passe hunden for deg.

– I valpeperioden er du nødt å ha god tid til trening. Og skal valpen bli trygg, må du danne rammene for dette. Ikke la valpen være alene i starten, og vær tålmodig, fortsetter Barlund som til daglig er kategorisjef for hundeseksjonen i Dyrekassen.

Halsbånd og hundeseng

Når du skal ta en hund inn i livet ditt, er det mye arbeid som må gjøres i forkant for å gjøre hverdagen for deg selv og din firbente venn enklere. For noen som ikke har hatt hund tidligere, kan det kanskje kjennes som et uoverkommelig område å få overblikk over, ikke minst når det gjelder hvilke prioriteringer som bør gjøres når det kommer til hundeutstyr.

Ove Barlund på skitur sammen med Vita, en fire år gammel dvergdachs-tispe, som nyter utsikten fra en lomme på brystet. Foto: Privat

Vi spurte derfor Ove Barlund i Dyrekassen om hva han vil trekke frem som det mest essensielle utstyret man bør ha når man skal skaffe seg hund.

Det åpenbare, i tillegg til et sunt fôr og snacks til belønning og trening, er ifølge ham utstyr til tur og lufting.

– Du trenger et godt bånd eller båndsnelle/kobbel og et halsbånd , samt gjerne en tursele for lengre turer. Noen hunder går med halsbåndet hele tiden, mens andre tar det på i det en skal ut. Dersom halsbåndet skal på og av ofte, er det lurt å velge et som har enkel festemekanisme, forklarer han før han fortsetter:

– De som ikke ønsker å ha hunden i sofaen eller godstolen, bør også tenke på å skaffe seg en egnet soveplass. En deilig hundeseng gjør at sofaen blir litt mindre fristende.

Som for eksempel Trixie Yuma Hundeseng som med langhåret plysj og vevd trekk utgjør en myk og deilig komfort til en liten, firbent kompis. Hvis du er usikker på hvilken størrelse du skal ha på sengen, måler du hunden fra snute til halerot mens den ligger i naturlig stilling. Deretter legger du til 30 centimeter, så får du riktig størrelse.

Det slitesterke og vevde stoffet på Trixie Yuma hundeseng gir lang holdbarhet. Klikk på bilde for å gå til produktet. Foto: Dyrekassen.no

Leker som gir hjernetrim og stimulering

Noe annet du bør ha tilgjengelig for hunden din, er leker som vil kunne redusere muligheten for at den vil tygge på ting den ikke får lov til. Hunder trenger aktivitet, både gjennom turer, men også via lek.

– Her er det store forskjeller fra hund til hund, noen trenger stimuli i form av en aktivitetsleke, mens for andre holder det med en god, gammel tennisball. I valpeperioden bør en ha tyggeleker, både for hundens utvikling, men også for husfreden, forteller Barlund

Kong Puppy Aktivitetsleke er spesielt utviklet for hunder i utvikling. Klikk på bilde for å gå til produktet. Foto: Dyrekassen.no

En valp vil tygge på noe, og da er det mye bedre at det er egnede, trygge tyggeleker som får gjennomgå enn dyre finsko og tøfler. Klassikerne fra Kong er i så måte gode valg som holder lenge.

Hvor lekne hundene er i voksen alder vil variere, men mange blir aldri lei av kastelek . Noen hunder trenger mer mental stimulans og da finnes det glimrende leker for alle nivåer, for eksempel aktivitetsleker fra Trixie.

– Alle bør ha noen holdbare kasteleker. Gjerne noen aktivitetsleker som en kan gjemme snacks i og som holder hunden stimulert en liten stund, forteller Barlund

Huggz Rev-kosebamse fra Kong har en lang og høy pipelyd som hunder elsker. Foto: Dyrekassen.no

En annen favoritt blant mange hunder er leker med pipelyd, for eksempel Kong Huggz Rev-bamsen med sin høye pipelyd. For eieren kan det derimot bli mentalt belastende når leken trekker ut på stuegulvet.

– Hjemme hos meg varer pipen sjelden lenger enn 10 minutter før den er tatt ut av spill, sier kategorisjefen som selv har den fire år gamle dvergdachsen Vita.

Hundedeksel: Se an rasen

Skal du ha med deg hund i bil, anbefales det at du sikrer hunden, både for din og hundens sikkerhet. Som for eksempel med transportburet Herkules 4Pets Caree Bilbur Smoked Pearl som er kollisjonstestet av TÜV for å sikre hunden (eller eventuelt katten) både trygghet og komfort.

– Bruk godkjente og kollisjonstestede bilbur . Og har du ikke plass til et bur, så er en sikkerhetssele et godt alternativ, forteller Barlund.

Herkules 4Pets Caree Bilbur Smoked Pearl oppfyller kravene til krasj for hunder og katter opp til 8 kilo. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Dyrekassen.no

I skrivende stund er vi på full fart inn i kjøligere årstider der vi mennesker pakker oss inn i tykke vinterjakker for å holde kulden ute og varmen inne i kroppen. Når det gjelder hundedekken, avhenger behovet av både ytre omgivelser og rase. Ekspertens tips er først og fremst å se an rasen.

– Noen raser er godt utstyrt fra naturens side, og i mildt klima kan det være plagsomt å kle på de dekken med foring. Andre raser har lettere for å fryse, og bør kles på når det er kaldt. Et regndekken kan uansett være fint dersom du skal gå tur i regnvær, selv for hunder som har godt med pels.

Ikke glem refleks og hundeforsikring

På denne tiden av året, der vi ser stadig mindre til sola og det meste av dagen er mørk, er det viktig å sikre at både du selv og hunden din blir sett av trafikanter. Blant annet kan du bruke vest eller dekken med reflekterende overflate , i tillegg til lykter med blinkende effekt som du enkelt kan feste til hundens halsbånd.

Pawise Refleksvest Hund holder hunden synlig i mørket. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Dyrekassen.no

– Husk at hunden ofte går litt foran deg. Så selv om en bilist ser deg, er det ikke sikkert vedkommende ser hunden. Pass samtidig ekstra godt på hvor du går. Det kan være glasskår og andre ting du ikke ønsker at hunden skal komme borti, som ikke er lett å se når du går tur i mørket, advarer Ove Barlund før han skyter inn:

– Jeg vil også anbefale å tegne forsikring på hunden, en som dekker skader og sykdom. Det kan fort bli dyrt å besøke veterinæren, og flere forsikringer har gratis online konsultasjon med for eksempel FirstVet.

Hold øye via kjæledyrskamera

For svært mange hunder har dette vært et spesielt godt år der de har fått sett og tilbrakt mye mer kvalitetstid sammen med eiere på dagtid, sammenliknet med tidligere, som følge av corona og påfølgende hjemmekontor.

Eyenimal Kjæledyrskamera HD gir ubegrenset overvåkningsmulighet av hunden. Foto: Dyrekassen.no

Etter hvert når situasjonen normaliserer seg igjen, er det viktig å ikke tenke på at det vil påvirke hundens situasjon der du går over til å være borte det meste av dagen. Ove Barlund i Dyrekassen mener det hviler et ekstra ansvar på de som har skaffet seg valp i løpet av denne perioden.

– Et tips kan være å gå til anskaffelse av et kjæledyrskamera, så kan du følge med på hunden via telefonen når du er borte. Sjansen er stor for at det eneste du ser er at hunden ligger på plassen sin og sover, men det kan være godt å vite. Ser du at hunden er urolig eller redd, bør du ta turen hjem.

Valp: Ikke bruk penger på dyre senger

Vi spurte Ove Barlund om hvilke nybegynnerfeil han ser går igjen hos de som skaffer seg sin første hund. Det første tipset han ønsker å trekke frem i den sammenheng, er å sette grenser tidlig uten å måtte ty til kjefting eller være streng.

– Ønsker du ikke å ha en voksen hund i sengen eller sofaen, så er det heller ingen god ide å la den søte valpen være der. Å få valpen stueren kan kreve tid og tålmodighet, og uhell vil skje. Her er det også store individuelle forskjeller. Men vil du lykkes raskest mulig, må du være til stede når behovet melder seg, selv om det er midt på natten.

Gi valpen en god start på hundelivet med riktig utstyr. Foto: Dyrekassen.no

En klassisk nybegynnerfeil han ser hos mange ferske valpeeiere, er at man kjøper stoffbur.

– Valper tygger på det meste, og de fleste valper har ingen problemer med et par lag nylon. Jeg vil også anbefale å vente med de lange turene. En valp er ikke ferdig utviklet, så begynn med korte turer etter en stund og tilpass lengden til hundens utvikling. For mindre raser og valper kan en sekk være fint for å hvile små poter. Kurgo G-Train K9-ryggsekken er en bestselger hos oss.

Kurgo G-Train K9 ryggsekk passer til hunder opp til 12 kg. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Dyrekassen.no

Akkurat som de fleste andre dyrearter, vokser valper raskt opp. Rådet er derfor at de første halsbåndene og selene må kunne justeres etter hvert som hunden blir større. Når det gjelder hundeseng, er det ingen grunn til å bruke penger på noe som er fint og dyrt.

– Det er store sjanser for at du vil få se innmaten i den i løpet av valpeperioden. Når hunden nærmer seg fullvokst er det fint å gå til anskaffelse av mer kvalitetsutstyr som varer lenge.

Hos Dyrekassen.no finner du alt du trenger til valp.