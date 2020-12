Hjemmetrening: Hemmeligheten bak en god treningsplan

Det svermer av historier om hvordan folk har lagt om livsstilen, begynt å trene og oppnådd strålende resultater. Hvordan sikrer du deg at treningsmetoden du velger, er den beste for deg?

Artikkelen inneholder annonselenker.

Gruppetimer, styrkeøvelser, spinning og yoga, benkpress og aerobic – utvalget av treningskonsepter kjenner snart ingen grenser på landets treningsstudioer. I tillegg har de fleste av oss rikelig med muligheter til å kunne trene utendørs, enten det er snakk om powerwalk, løping eller styrketrening i nærmeste parkanlegg.

(Saken fortsetter under)

WeightVest flexi gir deg ekstra belastning når du skal gjøre egenvektsøvelser. Foto: X-Life

Det er med andre ord ikke vanskelig å komme i gang med trening. Utfordringen for mange ligger derimot i å opprettholde treningen og gjøre det til en fast rutine. Med andre ord mestre kunsten å krysse den berømmelige dørstokkmila.

Stine Dahl er livsstilscoach og grafisk designer i nettbutikken X-Life som kan friste med et spennende utvalg av produkter til trening og aktiv fritid. Dahl mener det er flere ulike faktorer som får folk til å kjenne på dørstokkmila.

– Jeg tenker at det går på energien til folk og at man ikke er såpass opplagt i hverdagen til at man kommer seg ut av døra for å trene, forteller Dahl til ABC Brand Studio.

– Litt andre faktorer som jeg også tenker spiller inn, er at trening for mange kan være noe man føler seg usikker på i form av for lite kunnskap, ikke noe mål og at treningssenter for mange kan oppleves som skummelt.

(Saken fortsetter under)



Livsstilscoach Stine Dahl er selv langt fra fremmed fra å skulle trene hjemmefra, snarere tvert imot. Klikk på bildet for å sjekk ut X-Lifes utvalg av utstyr, klær, sko og tilbehør til hjemmetrening og aktiv fritid. Foto: X-Life

Fra treningssenter til hjemmetrening

I 2020 så man en stor endring i hvordan folk tenker trening. Da treningssentrene ble tvunget til å stenge ned som følge pandemien, måtte vi tenke annerledes.



X-erfit Indoor 200 er en stødig og solid spinningsykkel for deg som ønsker å komme i form. Foto: X-Life

– Flesteparten av de som trente på et treningssenter, investerte i utstyr for hjemmetrening. Samtidig ser vi også at de som ikke har vært fullt så aktive også har kjøpt utstyr for hjemmetrening. Trenden vi ser nå, er at de som kanskje hadde en høy terskel for å trene på treningssenter, har investert noen få tusenlapper i treningsutstyr for hjemmetrening.

Summen av utstyret de har kjøpt er altså mindre enn hva et årsabonnement koster hos de store kjedene, understreker Dahl før hun fortsetter:

– Om man har enkelt treningsutstyr hjemme, så kan man faktisk få kjørt igjennom en skikkelig god og effektiv treningsøkt hjemme på bare 30-45 minutter, uten å gå over dørstokken! Du sparer både deg selv for tid og miljøet for belastning om man for eksempel kjører til og fra trening. Det er vinn-vinn!

Prøving og feiling

Det finnes en rekke treningsprogram ute på nettet og jevnlig kan man lese historier om hvordan noen har lagt om livsstilen og oppnådd strålende resultater. Men det som kan være gullformelen for noen, kan være fullstendig feil for andre. Hvordan kan så du best sikre deg at treningsmetoden du velger er den beste for deg?

Abilica Treningspakke er en komplett pakke med alt du trenger til hjemmetreningen. Foto: X-Life

Stine Dahl i X-Life mener man må gå og feile litt underveis mens man trener og tester ut.

– Det tar tid å finne ut hva som fungerer for hver enkelt og som mange andre områder så opplever man at man ikke alltid treffer blink første gangen. Man kan investere i å snakke med noen som har utdannelse på området for å skreddersy en treningsplan for seg selv. Eller så kan man velge å prøve litt selv for å se hva som fungerer og ikke.

– Hva er hemmeligheten bak en god treningsplan?

– Den største hemmeligheten bak det å finne en god treningsplan for seg selv, er først og fremst å finne en treningsmetode som passer deg og som gir deg de gode endorfinene og motivasjonene etter en treningsøkt.

(Saken fortsetter under)



En treningsdagbok er klok investering for å holde oversikt over treningen, samtidig som du tydelig kan se fremgangen svart på hvitt. Dagboken fås kjøpt hos X-Life.no. Foto: X-Life

Styrke eller kondisjon?

På spørsmål om hva et godt treningsprogram bør inneholde, svarer Dahl at det bør inneholde øvelser og treningsmetoder der man får brukt og trent hele kroppen og ikke bare deler av den. Når det gjelder å prioritere styrketrening fremfor kondisjon eller motsatt, mener Dahl det er individuelt fra person til person.

– Det spørs selvfølgelig også på hva den enkelte vil oppnå. Vil man oppnå god kondisjon eller har som mål å springe maraton, er kondisjonstrening noe som definitivt burde prioriteres. Har man som mål å forandre kroppen sin – opp/ned i vekt og øke muskelmassen – ville jeg ha prioritert styrketrening først og heller lagt til kondisjon litt senere, sier livsstilscoachen.

(Saken fortsetter under)

X-Life har et rikt utvalg av treningsstrikker i sin nettbutikk. Foto: @coacholsen

– Hvilke øvelser er det som først og fremst bør prioriteres i starten av egentreningen?

– Baseøvelser er alltid lurt å prioritere i egentreningen sin, enten i form av å ha på vekter eller å bruke egenvekt. Her er det også fint å legge til litt maskinøvelser om man er nybegynner med trening og ikke starter med de mest avanserte øvelsene fra starten av.

Oppvarming og nedtrapping

Dahl legger ikke noe imellom når vi spør henne om viktigheten av å huske på opptrapping og nedtrapping når vi trener.

Abilica MassageGun Pro er en massasjepistol som er ypperlig for å varme opp musklene før aktivitet og for å skape god blodsirkulasjon til musklene etter trening. Foto: X-Life

– Det er EKSTREMT viktig! Dette kan forebygge skader og gjøre kroppen klar til den mest intensive delen av treningsøkten. Her er Abilica Massasjepistol Pro super å bruke både til oppvarming og nedtrapping for aktivering før trening og blodsirkulasjon til musklene etter.

– Helt til slutt: hvilke «feil» ser du går igjen hyppigst hos nybegynnere, og hvordan kan de unngås?

– Den største feilen jeg ser hos de fleste er å starte for hardt og trene for mange dager. Det er så ekstremt lett å falle av, miste motivasjonen eller at restitusjonstiden blir for kort mellom de forskjellige øktene rett og slett fordi alt er nytt for kroppen.

Sjekk ut X-Lifes utvalg av utstyr, klær, sko og tilbehør til hjemmetrening og aktiv fritid.