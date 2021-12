Gavekort: Gaven som passer like godt til jul, bursdag og som hyggelig overraskelse

Hva skal man gi til den som allerede «har alt»? Svaret på det klassiske spørsmålet er like enkelt som det er genialt: Gavekort.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mens noen personer er lette å finne gave til, fortoner andre seg som en uoverkommelig oppgave uansett hvor godt man kjenner vedkommende. En ønskeliste er riktignok et betryggende spor i riktig retning, men dersom du er usikker på hva som vil falle i smak, hva med å gå for et gavekort slik at den enkelte selv kan bestemme selve gaven?

Her er våre forslag til gavekort som vil treffe blink hos flest mulig. I tillegg til flotte gavekort, tilbyr de fleste butikkene deg PDF-utgaver, som du enkelt kan skrive ut selv. Dermed trenger du ikke tenke på tiden det ellers ville tatt å få varen trygt frem til julaften.

Klikk på bildet for å bestille gavekort. Foto: Ekstralys

Ekstralys selger varsellys og annet lystilbehør til alt fra privatmarkedet, politi og uttrykning, gruvedrift og anleggsmaskiner til bilbyggere og maskinimportører, båter og verft. Varelageret skal være Europas største tilgjengelige for lys til bil og maskin.

Verdien på gavekortet setter du helt selv, så får du et laminert kort i posten som kan gis som gave. Dersom det haster, får du det tilsendt på e-post som en PDF. Ekstralys gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å kjøpe et nytt gavekort og bruke et tidligere gavekort som betaling.

Klikk her for å bestille gavekort fra Ekstralys.

Klikk på bildet for å bestille gavekort. Foto: Hviit.no

Hos Hviit.no legges det stor vekt på skandinavisk design der stikkordene for stilen er nordisk og tidløs, varm og personlig. Blant kjente merkevarer finner vi navn som HAY, Flos, Tom Dixon, Skagerak, Northern, Mater, Normann Copenhagen, &Tradition og Menu.

Med et gavekort fra hviit.no kan man selv velge fritt mellom møbler og interiør i alle prisklasser. Du får umiddelbart gavekortet på mail og kan videresende vedlegget til mottaker, eller laste ned PDF-filen og skrive det ut selv. Gavekortet er gyldig i 12 måneder.

Klikk her for å bestille gavekort fra Hviit.no.