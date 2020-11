Kattesand, klorestang og leker: Dette trenger du av utstyr til katt

Artikkelen inneholder annonselenker.

Ifølge Store norske leksikon var det vikingene som introduserte de første kattene til Skandinavia så tidlig som på 800-tallet etter å ha kommet hjem fra tokt til Miklagard, det norrøne navnet på Konstantinopel (dagens Istanbul i Tyrkia).

Kattene viste seg raskt uunnværlige til å holde mus unna kornlagrene, samtidig som man kunne bruke skinnet til å lage votter og luer av. Handelsverdien skulle man heller ikke kimse av – i lovboka til Magnus Lagabøte som ble utgitt i 1276, tilsvarer verdien av et katteskinn den samme man kunne kreve for tre reveskinn.

Katteseler er vanligere enn folk tror, selv om det kanskje fremdeles er et fenomen en ser lite av. Foto: Colourbox.com

Vi vet kanskje ikke så mye om hva vikingene hadde av utstyr til kattene sine, la oss bare anta at det var dårlig med klorestativ , kattedo og kattesand , kattebur og katteleker. Da er situasjonen en helt annen for den moderne katteeier, som takket være et rikt utvalg som gjør både pus og eier fornøyde med tilværelsen. Så melder spørsmålet seg:

Hvor skal man begynne, hva bør stå øverst på handlelisten og hva kan man fint droppe?

Kattemat og katteskål

Vi tok kontakt med innkjøpssjef Stian Dahle i nettbutikken Dyrekassen.no for å få noen gode råd om hva han anser som det mest essensielle utstyret man bør ha, uansett om man skal skaffe seg sin første katt eller allerede har pus i hus. Og det første temaet Dahle kommer inn på, er til syvende og sist det viktigste: mat og drikke.

– Fôr og vannskåler er en 100 prosent nødvendighet for alle katteeiere, begynner han overfor ABC Brand Studio.

OPTIMEAL er basert på fersk kjøtt, og er 100% naturlig. Foto: Dyrekassen.no

– Katter er livsavhengige av å få i seg Taurin, som kommer fra kjøtt i fôret de spiser. Det er dermed viktig å sette seg inn i hva som er godt fôr for katten. Til nye katteeiere anbefaler vi derfor merkevaren OPTIMEAL på grunn av høy kvalitet, kjøttmengde og en svært god prisklasse per kilo, eller Alleva som er et kompromissløst fôr av aller høyeste kvalitet og laget av ingredienser opprinnelig tiltenkt mennesker, fortsetter Dahle.

Katteskålen bør ifølge Dahle være så stor at kattens værhår ikke dunker for mye i kantene mens den spiser. Et annet punkt verdt å merke seg, er at katter flest foretrekker rennende vann fremfor stilleliggende vann. Det kan derfor være lurt å investere i en kattefontene slik at katten får i seg nok vann i løpet av et døgn.

PetSafe Drinkwell Mini Drikkefontene gir friskt, rennende vann som oppmuntrer katten din til å drikke oftere og bidrar dermed til å holde kjæledyret velhydrert. Foto: Dyrekassen.no

– Du vil fort se at katten hopper på servanten eller kjøkkenbenken for å drikke direkte fra springen når du tar deg en tannpuss eller skal helle et glass vann til deg selv. Vi anbefaler å investere i en vannfontene slik at katten alltid har tilgang til rent rennende vann, og putte denne et par titalls centimeter fra matskålen for at fôret ikke skal bli vått, sier han.

Kattesand og kattedo

Katter har god luktesans og liker å holde seg rene. Valg av rett type kattesand er derfor viktig for at katten skal føle seg trygg, og å ønske å gå på do der du ønsker at den skal gjøre det.

– Kattesand finnes både med og uten lukt, og med ulik grad av klumpeevne, absorpsjonsevne, grad av støv og grad av luktfjerning. Det meste av kattesand er laget av Bentonitt, en form for leire. Vår bestselgende merkevare på kattesand er Ever Clean som dekker alle bruksområder nevnt ovenfor. Det finnes også kattesand som er laget av fornybare ressurser slik som PeeWee Eco som er pellets laget av tre, og er 100 prosent resirkulerbar og bionedbrytbar.

PeeWee EcoBasic Startpakke inneholder EcoBasic Kattedo, 5L PeeWee Pellets og spade. Foto: Dyrekassen.no

Valg av kattedo er viktig både for at katten skal føle seg trygg, men det er også viktig å tenke over noen ting for eieren. Kattedoer med lav kant kan for eksempel føre til at katten tar med seg kattesand og annet fra kattedoen med seg videre når den tråkker rundt i huset. Kjøp av undermatte til doen kan derfor, ifølge Dahle, være fornuftig slik at katten ikke tar med seg sanden videre inn i huset.

Stefanplast Smart Kattedo er et smart overdekket kattetoalett med dør og filter i toppen. Foto: Dyrekassen.no

– Andre ting å tenke over er om den skal være enkel å bære med seg videre om katten og toalettet skal være med på tur, for eksempel på hytten. Topplokk kan også være med på å begrense lukt ut til resten av huset. Noen foretrekker også å bruke poser til kattedoen sin fordi det begrenser arbeidet med opprydding i etterkant.

NB! Husk å investere i en god kattespade om du ikke rengjør kattetoalettet hver dag.

– Det er fort gjort at du må skrape opp restene av sand som har klumpet seg og festet seg til bunnen av kattedoen, forklarer Dahle.

Ut og inn med katteluker

For de som har eller tenker skaffe seg utekatt, er det nødvendig å ha en katteluke slik at pus kan komme og gå som den vil uten å vekke deg til alle døgnets tider.

– Katteluker finnes både med og uten chip, og kan konfigureres til å slippe inn flere katter med tilhørende chip på halsbåndet. Vi anbefaler PetSafe Katteluke Mikrochip Hvit til våre kunder, forteller Dahle.

PetSafe Katteluke Mikrochip Hvit er en praktisk katteluke som enkelt kobler seg opp mot kattens mikrochip. Samtidig hindrer den andre katter og andre dyr i å komme inn. Foto: Dyrekassen.no

Noe annet Dyrekassen.no anbefaler sine kunder å investere i til kattene sine, er et kloremøbel. Både fordi det er bra for katten å bruke klørne sine, men også for å skåne husets møbler fra kloremerker.

Trixie Samuel Kloretønne Katt passer til enhver liten jeger. Foto: Dyrekassen.no

– Kattene bruker klørne sine til en rekke formål, blant annet for å kvesse dem og fjerne gamle klodeler, for balanseformål, når den føler seg utrygg, for å få oppmerksomhet eller for å markere reviret sitt gjennom feromoner fra kjertler som sitter på tredeputene, forklarer Dahle.

Kloremøbel finnes i alle ulike former og størrelser. Fra enkle klorestativ med rep på, til store trær der katten kan klatre og sitte høyt, hvilket katter elsker.

Du har også kloremøbler som inkluderer steder der katten kan gjemme seg i huler eller sove. Som for eksempel Samuel kloretønne fra Trixie som kombinerer tre huler med elevert soveplass og utsiktspost.

Trygt og sikkert med kattebur og ryggsekk

Uansett om katten skal bli med deg på en kort tur til veterinæren, lengre bilturer eller flyturer, er kattebur et must å ha for de fleste katteeiere. Kattebur, som kommer i ulike størrelser og materialer, vil dekke de fleste formål når det gjelder kortvarige reiser. Det finnes også andre alternativ som reisevesker, bager og ryggsekker.

Fra venstre: Trixie Capri 1&2 Transportbur Grønn, Trixie Amina bæreveske og Ibiyaya reisebur. Foto: Dyrekassen.no

Du har for eksempel Capri 1&2 Transportbur fra Trixie i grønt som passer perfekt til katt (og mindre hunder). Med en nydelig Amina bæreveske fra samme merke sikrer du deg et solid tilsnitt av flotte detaljer og lekkert design. Eller hva med sammenleggbart, håndholdt reisebur fra Ibiyaya som er trygt, tar liten plass og kan brettes sammen når det ikke er i bruk?

– Våre bestselgende reiseprodukter til hund og katt er Kurgo G-Train K9-ryggsekk og Kurgo K9 ryggsekk som gir din firbente mulighet til å følge med på omgivelsene sine under transporten. Samtidig er de godt sikret til innvendige festemekanismer som ikke gir dem mulighet til å hoppe ut mens du ikke ser dem.

Fra venstre: Kurgo G-Train K9 Ryggsekk og Kurgo K9 Ryggsekk, begge for katt og liten hund/valp. Foto: Dyrekassen.no

Katteseler – vanligere enn du tror

Katter med halsbånd er ikke noe sjeldent syn. Det gjør at katten din enkelt lar seg gjenkjenne, i tillegg til at en rekke halsbånd legger til rette for at du kan skrive ned adressen slik at den enkelt kan få hjelp til å komme hjem om den skulle havne på villspor. Her kan du eventuelt benytte en navnetube som du enkelt kan feste til halsbåndet.

Stian Dahle i Dyrekassen.no ute på tur med sin åtte år gamle hannkatt, Kish. Foto: Privat

Noe annet som ifølge Dahle er langt vanligere enn folk tror, til tross for at det nok fremdeles er et fenomen vi ser relativt lite til, er mennesker som går tur med katten slik vi er vant til å se hundeeiere ute med sine firbente venner.

– Vi ser en stor økning av kjøp av katteseler år for år, noe som indikerer at bruken er økende. Katten er ikke alltid like villig til å gå dit du ønsker som hunder gjerne er. Men de samme triksene fungerer gjerne som for hunder, forteller Dahle som selv ikke er fremmed for å legge ut på tur sammen med sin trofaste følgesvenn, den åtte år gamle hannkatten Kish.

– Så hvordan går man frem for å i det hele tatt gjøre katten komfortabel med å gå i bånd?

– Start med å introdusere katten for selen den skal bruke. La de lukte på materialet og belønn dem for atferden med å gi dem en godbit. Katter er veldig varsomme når det kommer til lyder. Om båndet eller selen lager lyder fra borrelås eller fra klipset er det en god idé å introdusere dem for lydene før du fester det på katten.

Trixie Soft Sele med Line har en elastisk line og ekstra polstring for komfortabel og enkel bruk. Selens refleksive kant gir økt synlighet i mørket. Foto: Dyrekassen.no

Ut på tur: – Begynn i det små

Dahle råder til å prøve på båndet i korte perioder i starten for at katten skal føle seg komfortabel med bruken. I begynnelsen må du regne med at katten stritter litt imot siden det føles unormalt for katten ved første forsøk å ha noe tettsittende til kroppen da de ikke er vant til det.

Trixie Kattesele med bånd og refleksdetaljer er en fin og praktisk sele som gir ekstra sikkerhet for katten på mørke kvelder. Foto: Dyrekassen.no

– Begynn i det små når du begynner å gå turer. Katten vil nok føle seg ekstra oppmerksom når den ikke har muligheten til å løpe å gjemme seg når det er mye lyder, eller fremmede katter eller andre dyr i området.

Det er enklere å trene en katt til å gå i bånd fra de er kattunger, men eldre katter kan også trenes med litt mer tålmodighet. Start gjerne med å ta på selen og båndet på et rolig område uten lyder fra for eksempel biler.

– Ta på selen og la katten selv velge å orientere seg i området. Om det er mulig kan det være lurt å teste utenfor døren sin de første gangene, slik at katten kan løpe inn dersom den føler seg utrygg. Belønn katten med godbiter for positiv atferd, for eksempel for å få den til å gå i den retningen du ønsker at den skal gå i.

Nå som vi er på god vei inn i mørketiden, finnes det heldigvis både seler med refleks, og mer hendige lykter og reflekser som du enkelt kan feste til halsbåndet på katten.

Fra venstre: Pawbo iPuppy Go Aktivitetsmonitor, og Trixie adressebøsse. Foto: Dyrekassen.no

– Vi anbefaler for eksempel adressebøsse fra Trixie som har både refleks på seg, men også muligheten til å legge inn adressen til eieren dersom noe skulle skje eller katten har gått seg litt bort. Er du nervøs for katten i mørkeperioder, anbefaler vi gjerne å investere i en aktivitetsmonitor, som for eksempel iPuppy Go aktivitetsmonitor fra Pawbo.

Katteleker: Fra laser til løpske mus

Katter er intelligente dyr og trenger derfor mye stimulans i form av lek. Dahles råd er å kjøpe både leker katten kan leke med alene og sammen med eieren. Og ettersom de fleste katteleker ikke er spesielt dyre, anbefaler han derfor å teste ut litt forskjellige typer leker.

Her følger noen forslag fra Stian Dahle i Dyrekassen.no til ulike leker til katten:

Alle former for baller, både med og uten godbiter inni, selger godt. Som for eksempel nøsteball med kattemynte.

Laser er alltid en sikker vinner. Vi mennesker kan bruke timevis på å se kattene våre jakte etter lyspunktet, og det skader ikke med ulike motiv på laseren, slik som Catch the Light Laser . Dersom du skal være borte et par dager eller katten bruker mye tid alene i en periode, anbefales Eyenimals automatisk laser katteleke, et 360 graders roterende laserlys som er utstyrt med automatisk timer.

Fra venstre: Kong Cat Feather Tesaser, og Eyenimal Automatisk Laser katteleke. Foto: Dyrekassen.no

Både eier og katt kan ha det mye gøy med lekestenger, da katten elsker å jakte på «byttet». Cat Feather Teaser fra Kong er en leke Dyrekassen.no ofte anbefaler i den forbindelse.

Katter elsker huler og andre steder de kan gjemme seg, og en kattetunnel kan derfor være en effektiv måte å aktivisere katten din. I kattetunnelen kan katten din ha sitt eget lille territorium for lek og gjemsel, noe som stimulerer kattens naturlige instinkter.

Alle former for leker som ligner på mus er vanligvis en vinner. Noen forslag er Cat Kitten Mice , Active Mouse og Frolicat RoloRat.

Kong Cat Kitten Mice stimulerer kattungens naturlige driv til å jakte, jage og fange. Foto: Dyrekassen.no

Dahle anbefaler å unngå dyre kjøp til du vet hva katten liker. I mellomtiden bør du heller kjøpe en rekke ulike rimeligere artikler.

Katteseng og hvordan få pus til å bruke den

Sist, men ikke minst, trenger du en god katteseng der pus kan sove godt, varmt og trygt. Katter bruker store deler av døgnet sitt på søvn, faktisk kan katten bruke så mye som hele to tredjedeler av døgnet på søvn.

– Det er slettes ikke unormalt at katten ikke benytter den fine, behagelige kattesengen sin, i alle fall ikke i starten. Dette er fordi katter gjerne benytter seg av flere soveplasser gjennom døgnet, forteller Dahle.

Trixie Leika Kosehule er utformet i et deilig og mykt plysjmateriale med innvendig polyesterfleece. Foto: Dyrekassen.no

Et godt tips kan være å legge merke til hvor katten oftest foretrekker å legge seg for en blund, og forsøke å legge sengen på samme sted eller i nærheten.

– Flere klorestativ kommer med en multiløsning for søvn, der både kattehule, plate i høyden og eventuelt katteseng følger med, avslutter Dahle.