Katten er ifølge Store norske leksikon Norges mest populære selskapsdyr. I 2016 ble det anslått at det var cirka 770.000 eide katter fordelt på omkring 400.000 husstander, og kattens popularitet som elsket kjæledyr ser ikke ut til å ville avta.

Innkjøpssjef Stian Dahle i nettbutikken Dyrekassen.no er ikke i tvil når vi spør ham om han vil anbefale kattunge eller voksen katt til de som skal skaffe seg sin aller første pus.

Det er mange omplasseringskatter som trenger et nytt og kjærlig hjem. Foto: Colourbox.com

– For førstegangskjøper vil vi absolutt anbefale å adoptere en voksen katt hos Dyrebeskyttelsen eller Kattens vern. Grunnen til at vi anbefaler en voksen katt, er fordi en kan kjenne litt på hvilken personlighet katten har og adoptere den katten som passer best til din personlighet, forteller Dahle til ABC Brand Studio før han fortsetter:

– Katters personlighet er vanskelige å endre, så du vet mindre om hvordan katten vil oppføre seg om du går til anskaffelse av en kattunge.

Dahle er samtidig tydelig på at det beste tipset han kan gi, er å ikke kjøpe seg katt fordi man kjenner seg ensom eller kjeder seg.

– Kjæledyr er en forpliktelse som krever daglig oppfølging og at en tilegner seg kunnskap om hvordan en skal ta vare på den firbente. Å ha katt passer dermed ikke for alle, forklarer han.

PetSafe Katteluke Mikrochip Hvit er en praktisk katteluke som enkelt kobler seg opp mot kattens mikrochip. Samtidig hindrer den andre katter og andre dyr i å komme inn. Foto: Dyrekassen.no

Skap trygge omgivelser for katten

På egne nettsider skriver Dyrekassen.no blant annet at nøkkelordene for valg av katteutstyr er pleie, hygiene og aktivisering. Med andre ord handler det først og fremst om å gå for løsninger som gjør katten i stand til å ta vare på seg selv. Og du bør ha kjøpt inn det du trenger i forkant før pus ankommer det som skal bli dens nye hjem.

Innkjøpssjef i Dyrekassen.no, Stian Dahle, mener noe av det mest essensielle er å skape trygge omgivelser for katten.

Stian Dahle i Dyrekassen.no ute på tur med sin åtte år gamle hannkatt, Kish. Foto: Privat

– Det er viktig at katten får muligheter til å både utforske og trekke seg tilbake når den har behov for det. Husk at den også bruker nærmere to tredjedeler av døgnet på søvn. Lag derfor gode sovemuligheter for katten flere steder i huset der du ser den foretrekker å trekke seg tilbake, forklarer Dahle som selv er lykkelig eier av den åtte år gamle hannkatten Kish.

Stikkordet er ifølge Dahle å rett og slett gjøre det samme som når man skal bringe et nyfødt barn inn i hjemmet for første gang: du må katte-sikre huset ditt.

– Katter tåler ikke alt som mennesker tåler. Det er derfor viktig å tenke over hva en har fremme av mat som er tilgjengelige for katten.

Det er også viktig å tenke over at katten ønsker å både utforske, men også merke reviret sitt.

– Det betyr at en bør ha en plan klar for hvordan en skal beskytte møblene sine fra å bli kuttet i tusen biter. Pass på hvilke planter du har stående i huset, og sjekk om de kan være skadelige for katten din, da det er en stor sannsynlighet for at de vil forsøke å tygge på plantene.

PeeWee EcoBasic Startpakke inneholder EcoBasic Kattedo, 5L PeeWee Pellets og spade. Foto: Dyrekassen.no

Viktig å vite om kattemat

Mens vi er inne på dette med mat så vil ferske katteeiere raskt innse at det finnes stor variasjon på markedet når det gjelder mat beregnet på pus.

– Katter er livsavhengige av å få i seg Taurin, som kommer fra kjøtt i fôret de spiser. Det er dermed viktig å sette seg inn i hva som er gode fôr for katten, forklarer Dahle.

OPTIMEAL er basert på fersk kjøtt, og er 100% naturlig. Foto: Dyrekassen.no

– Til nye katteeiere anbefaler vi merkevaren OPTIMEAL på grunn av høy kvalitet, kjøttmengde og en svært god prisklasse per kilo, eller Alleva som er et kompromissløst fôr av aller høyeste kvalitet og laget av ingredienser opprinnelig tiltenkt mennesker, fortsetter han.

Husk å sette frem rikelig med mat og vann. Ettersom katter foretrekker at maten er så fersk som mulig, er det viktig å lagre maten på et kjølig og tørt sted. Så henter man ut det som trengs til en dag med fôring av gangen.

Samtidig er det viktig å vite at kjøp av feil type skål til katten kan gjøre at de blir slitne av å spise maten.

– Dette har å gjøre med at kattens værhår konstant trykker mot skålen, og katten føler ubehag assosiert med mating. Dette kan løses med å kjøpe en skål med så stor diameter at værhårene ikke dunker i kantene hele tiden.

Velg riktig kattesand

Uten mat og drikke duger katten ikke, og noe mange kanskje ikke er klar over, er at katter vanligvis ikke liker å drikke vann som ikke er i bevegelse.

– Du vil fort se at katten hopper på servanten eller kjøkkenbenken for å drikke direkte fra springen når du tar deg en tannpuss eller skal helle et glass vann til deg selv. Vi anbefaler å investere i en vannfontene slik at katten alltid har tilgang til rent rennende vann, og putte denne et par 10-talls centimeter fra matskålen for at fôret ikke skal bli vått.

PetSafe Drinkwell Mini Drikkefontene gir friskt, rennende vann som oppmuntrer katten din til å drikke oftere og bidrar dermed til å holde kjæledyret velhydrert. Foto: Dyrekassen.no

Et viktig punkt på listen til Stian Dahle er å velge riktig kattesand. Han forklarer at kjøp av billig kattesand er veldig vanlig. Det er naturlig for en førstegangs katteeier å tro at all kattesand er den samme, men det er ekstreme forskjeller mellom ulike merkevarer.

– Vi har valgt å kun satse på kvalitetsmerker fordi vi vet hvor plagsomt og kostbart det kan være å velge en kattesand som ikke virker etter hensikt. Det skaper mye merarbeid for eier, og er mindre behagelig for pus.

Trixie Kattemiljø Valencia er flott for katter som vil klatre, klore, leke og gjemme seg. Foto: Dyrekassen.no

En annen klassisk nybegynnerfeil er ifølge Dahle å ikke kjøpe klorestativ eller kloremøbel . Katten vil bruke klørne sine, og han anbefaler deg å trene den fra starten til å bruke klorestativ.

Vi har en vag mistenke at han snakker av erfaring.

– Kjøp deg et klorestativ. Jeg gjentar det igjen. Kjøp et klorestativ. Katten din kommer til å bruke klørne sine, så sørg for at de brukes der du vil at de skal brukes.

Unngå dyre katteleker

Mange katteeiere gjør innkjøp av dyre artikler som katten ikke liker. Dette gjelder kanskje spesielt for leker. Dahle i Dyrekassen.no anbefaler å unngå dyre kjøp til du vet hva katten liker. I mellomtiden bør du heller kjøpe en rekke ulike rimeligere artikler.

Trixie Hanske Med Lekemus oppfordrer til interaktiv lek og er spesielt spennende for små og nysgjerrige kattunger. Foto: Dyrekassen.no

– Katter, som mennesker, liker stimulans og forandring, og det finnes så mye gøy å velge mellom, forklarer han.

– Generelt anbefaler vi ikke å kjøpe bamser og liknende som er beregnet for mennesker da de ikke er laget for skarpe klør, små ting som kan svelges av katten, alle typer leker med garn eller tau som kan risikeres å svelges av katten, sier Dahle før han kommer med nok et tips til hva du ikke trenger kjøpe:

– Mange katteeiere kjøper kloklippere til katt. Dette er ikke nødvendig da katten vil finne sine egne måter å slipe klørne på, og kan ha en stor påvirkning på kattens selvtillit.

De fleste katteraser røyter … mye! Sørg derfor for å ha klar wipes, støvrullere og støvsuger klar i hus når katten ankommer.

– Vi anbefaler i tillegg å gå til anskaffelse av en egen møbelbørste, slik som FURminator møbelbørste , og en striglehanske for å ta fjerne overflødig hår i pelsen før det legger seg alle andre steder.

Buster Pinnsvin Børste reduserer floker i underpelsen og fremmer en sunn og blank pels. Foto: Dyrekassen.no

Kattebur og flåttsesong

Veterinærbesøk er en del av rutinene en må gjennom som katteeier. Planlegg derfor første turen til veterinæren med en gang. Katter får et eget pass og vaksinasjonslogg, og de aller fleste katter i Norge ID-merkes og registreres i en egen database. Tips for vaksinering, ID-merking og hva en bør tenke på når en tar med seg katten til veterinæren finner du blant annet hos If og Anicura.

Elisa bæreveske er laget i klassisk stil med kanvas-look og detaljer i kunstskinn. Foto: Dyrekassen.no

Sørg for at du har rett transportutstyr til katten når du skal ta den med til veterinæren. Trygg transport av katten din er viktig uansett om du skal ta den med til veterinæren eller med på en lengre biltur. Dyrekassen.no har et rikelig utvalg av kattebur og kattetransport , som for eksempel Trixie Elisa bæreveske , Trixie Ryan reiseveske og Jollypaw bur.

Vær samtidig klar for flåttsesongen. Alle utekatter er utsatt for faren for å bli bitt av flått, og det finnes spesielt utstyr for flått til kjæledyr. Se her for en rekke produkter som både motvirker at flåtten biter på, og for fjerning.

Ikke glem å forsikre

Da vi spurte Stian Dahle i Dyrekassen.no hvilke råd han vil gi når det gjelder forsikring av katt, var han tydelig på at det er minst like viktig å forsikre katten som det er med hunden.

– Selv om det er langt mer normalt å gå til veterinæren med hunden enn med katten, blir det fort like dyrt med behandling om ulykken først skulle skje. Vi har et eksempel her på kontoret med en kollega som hadde en katt som måtte amputere halen på grunn av en ulykke. Det kostet henne 11.000 kroner.

Veterinærregningen kan fort bli kostbar om du ikke har forsikret katten din. Foto: Colourbox.com

De fleste vet ikke at katten bør vaksineres hvert år, og det er gjerne også dekket av forsikring. I tillegg er avlivning også inkludert i flere av forsikringene dersom det verst tenkelige skulle skje. Alt i alt lønner det seg stort sett å forsikre katten sin.

– Vårt tips til katteeiere vil være å inkludere forsikringen i en pakke med forsikringsselskapet sitt slik at totalen blir rimeligere, og eventuelt reforhandle med et annet selskap om det blir for dyrt. Det kan også nevnes at det via flere forsikringer gis gratis rådgivning og konsultasjoner via en av våre partnere ved signert forsikringsavtale.