Fredag 24. juli kommer regjeringen med nye reiseråd, og mye tyder på at Spania vil gå tilbake fra «grønt» til «rødt» på Europa-kartet. Rød farge betyr at UDI ber om at man unngår all unødig reisevirksomhet til den aktuelle destinasjonen.

Minst 12.000 nordmenn befinner seg for øyeblikket i Spania, og Helsedirektoratet har advart om at de sannsynligvis må i karantene når de kommer hjem. En eventuell 10-dagerskarantene må gjennomføres selv om Spanias status skulle endres til grønn i karanteneperioden.

– Om du har reist til et land som endres fra grønt til rødt av UD mens du oppholder deg der, så gjelder reiseforsikringen din fortsatt. Også om det skulle skje noe med deg relatert til covid-19, du vil få hjelp av oss som normalt inntil du har kommet hjem, forsikrer Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, i en pressemelding.

– Vi kan ikke nekte folk å reise, men vi oppfordrer alle våre kunder til å gjøre en grundig vurdering av situasjonen i landet du skal til før du bestiller, selv om landet er grønt i dag, sier Nielsen.

– Dette er en av risikoene

Nielsen er tydelig på å understreke at dette kun gjelder dersom billetten ble bestilt mens landet var kategorisert som grønt, enten bestillingen ble gjort før 12. mars eller i løpet av den korte perioden nå i sommer.

Hun forklarer videre at de anser det som en beordring fra myndighetens side dersom nordmenn bes komme seg raskest mulig hjem. Da vil i så fall forsikringen dekke den aktuelle returen.

– Hvis ikke UD beordrer evakuering, og du likevel vil hjem tidligere, må du dekke dette selv. Dette er en av risikoene reisende tar når smittesituasjonen er så usikker som den er nå, sier Nielsen før hun fortsetter:

– Har du bestilt reise til Spania, eller et annet land som senere endres fra grønt til rødt før avreisetidspunktet ditt, så dekker vi avbestilling av reisen.

Sjekk forsikringen



Flere av de største reiseselskapene i Norge valgt å vente med å åpne for turer til Spania, som har hatt smittetall rett under FHIs grense. Men ikke alle.

I et intervju med ABC Nyheter understreker jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, at man har rett på full refusjon hvis det er pakkereisearrangøren som kansellerer reisen. Hun legger samtidig til at det har vært et gjennomgående trekk at det har tatt lang tid å få tilbake pengene man har krav på.

– Hvis flyselskapet kansellerer flyvningen, har man krav på pengene tilbake eller omruting. Om flyet likevel går når destinasjonen er rød, er det reiseforsikringen som gjelder. Dersom landet var grønt ved bestilling og det blir rødt før avreise, dekker reiseforsikringen avbestilling av reisen, forklarer hun.

Har man bestilt en pakkereise til et land som var grønt på bestillingstidspunktet, og det blir rødt før avreise, kan man avbestille pakkereisen kostnadsfritt overfor arrangøren hvis reisen er nært forestående.

– Som en tommelfingerregel bør det ikke være mer enn 14 dager til avreise dersom man skal påberope deg reiserådet som avbestillingsgrunn, forteller Skarderud som minner om viktigheten av å sjekke reiseforsikringen via det aktuelle selskapets nettside.

Reise på eget ansvar



Skadeforebygger i Fremtind, Therese Nielsen, opplyser om at reiseforsikringen vil ha begrensninger dersom du velger å reise til et land som allerede er rødt.

– Om du bestiller reise til et rødt land, som UD advarer mot å dra til, så må du være obs på at ikke får dekket avbestilling, og den dekker heller ikke covid-19 relaterte hendelser. Forsikringen dekker derimot ordinære hendelser, også i røde land, som tapt bagasje eller om du blir utsatt for tyveri, forklarer Nielsen.

Regjeringens pressekonferanse om reiseråd holdes fredag klokken 14:00. Pressekonferansen kan du se direkte her på ABC Nyheter.