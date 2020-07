Badende gravde frem menneskeknokler på Kanariøy-strand

Sist lørdag hadde Guacimara González og hennes bror tatt turen til stranden Arenas Blancas på El Hierro som er en av de minste Kanariøyene. De hadde lagt ut strandhånklærne sine da broren ble oppmerksom på noe under håndkledet og irriterte ham.

Først trodde de det var snakk om et skjell som lå delvis begravd i sanden, men da de begynte å grave fant de knokler. Den første tanken som streifet dem, var at det måtte stamme fra et dyr. Men da de gravde videre, forsto de at det kunne stamme fra et menneske.

– Det var da vi ble skremt, og ringte politiet , forteller Guacimara González til avisa La Provincia i Las Palmas.

Ifølge La Provincia har politiet bekreftet at det dreier seg om en hodeskalle, en kjeve og ulike knokler som alle stammmer fra et menneske. Politiet har iverksatt etterforskning etter det makabre funnet på stranden og håper å kunne avklare identitet og opprinnelse.