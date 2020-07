I Kalmar län i Sørøst-Sverige ligger landets nest største øy, Öland. Den har et fortjent rykte på seg som en av Sveriges mest solsikre plasser og er et svært populært reisemål for turister og campingentusiaster som ankommer øya via en bro som går fra byen Kalmar. Coronapandemien har imidlertid ikke lagt noen demper på årets tilstrømming, og nå er innbyggerne bekymret.

– Det er lange køer både når man skal inn og ut av alle butikker. Det er utrolig hvor mange mennesker det er overalt. Folk går nesten på hverandre, sier Ulrika Ehrenström, som selv bor i badeparadiset Köpingvik, til svenske Kvällsposten.

– Det er helt fullt på strendene. Det er akkurat som det er en sommer uten corona.

Frykter høye dødstall

Drøyt 26.000 mennesker bor permanent på Öland, med Borgholm kommune i nord og Mörbylånga kommune i sør. Borgholms befolkning har Sveriges eldste gjennomsnittsalder, flere frykter nå at smitten nå skal spre seg igjen og resultere i høye dødstall blant de eldre.

Fylkesstyret i Kalmar mottok de første bekymringsmeldingene om pågangen fra tilreisende i begynnelsen av juli. Ifølge Kvällsposten har nå ni av ti kommuner i Kalmar fylke varslet om problemer med overbelastning, både ute i gatene og inne i butikkene der hyllene raskt tømmes for varer.

– Det er knapt mat i butikkene. Melk og vanlig mat går tom. At corona-pandemien eksisterer, merkes ikke i det hele tatt her, sier Ulrika Ehrenström.

For å komme til Öland med bil, må du krysse Ölandbroen som forbinder øya med fastlandet. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Etterlyser strengere kontroll

I løpet av en «normal» sommer resulterer turismen i litt over 1,4 millioner gjestedøgn på øya. Flere av menneskene som Kvällsposten har vært i kontakt med, opplever at årets sommerturisme er uvanlig stor.

Astrid Boman (72 ) i Kalmar er blant de som ønsker kontroll på broen over til Öland.

– Du kan ha passkontroll på Ölandsbro en under pandemien, slik at bare de som bor og jobber der kan komme over, sier hun til Kvällsposten.

Selv anser 72-åringen det for utrygt å reise til den svenske badefavoritten.