Spania kan havne i «rød» sone igjen: Her er Forbrukerrådets tips

Smittetallene i Spania har økt den siste tiden og landet står i fare for å bli plassert i «rød» sone igjen, melder VG.

Det vil si at de som reiser fra landet kan bli pålagt karantene.

Nye tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) viser at Spania har hatt 27,1 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Folkehelseinstituttet (FHI) krever færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere, og kan endre reiserådene til et land om smittesituasjonen skulle endre seg. Det er derfor sannsynlig at reisende til Spania blir pålagt karantene, skriver VG.

Avgjørelsen fra FHI vil bli presentert på fredag.

Flere av de største reiseselskapene i Norge valgt å vente med å åpne for turer til Spania, som har hatt smittetall rett under FHIs grense, men ikke alle.

Her er dine rettigheter hvis du har bestilt flybilletter til et land som havner i rød sone igjen:

Er landet i rød sone, får du pengene tilbake

Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, understreker at man har rett på full refusjon hvis det er pakkereisearrangøren som kansellerer reisen, men legger til at det har vært et gjennomgående trekk at det har tatt lang tid å få tilbake pengene man har krav på.

– Hvilke rettigheter har man om man har bestilt billetter til Spania eller et annet land som måtte havne i rød sone igjen?

– Hvis flyselskapet kansellerer flyvningen, har man krav på pengene tilbake eller omruting. Om flyet likevel går når destinasjonen er rød, er det reiseforsikringen som gjelder, sier Skarderud.

– Hvis landet var grønt ved bestilling og det blir rødt før avreise, dekker reiseforsikringen avbestilling av reisen, forklarer hun.

– Har man bestilt en pakkereise til et land som var grønt på bestillingstidspunktet, og det blir rødt før avreise, kan man avbestille pakkereisen kostnadsfritt overfor arrangøren hvis reisen er nært forestående. Som en tommelfingerregel bør det ikke være mer enn 14 dager til avreise dersom man skal påberope deg reiserådet som avbestillingsgrunn.

Les også: EUs corona-krisepakke kan koste hver svenske 15.000 kroner

Viktig å sjekke reiseforsikringen sin

– Er det noen selskaper som ivaretar forbrukerrettigheter bedre enn andre? Er det for eksempel tryggere å bruke reiseselskaper eller bestille direkte fra flyselskaper?

– Vi har ikke noe grunnlag for å vurdere hvordan ulike selskap ivaretar forbrukerne under de rådende forhold, sier Skarderud, men legger til:

– Generelt vil man ved bestilling av en pakkereise ha en pakkereisearrangør å forholde seg til, som for mange oppleves som en ekstra trygghet. Pakkereisearrangøren har en bistandsplikt for reisende i vanskeligheter.

Skarderud avslutter med å minne om at det er viktig å sjekke reiseforsikringen sin. Her vil man finne oppdatert informasjon på forsikringsselskapenes nettsider.