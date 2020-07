Svenske grensekommuner forbereder seg på det verste

Førstkommende fredag 24. juli legger norske myndigheter frem et oppdatert Europakart med oversikt over hvilke land som vil være merket røde, og hvilke som blir merket grønne. Sistnevnte fargekode innebærer at de aktuelle landene vil være unntatt UDIs reiseråd som går ut på å unngå all reisevirksomhet som ikke er tvingende nødvendig.

Siden Erna Solbergs regjering stengte grensene mot Sverige 16. mars, har det ikke manglet på reaksjoner fra politikere og smitteverneksperter i nabolandet vårt. Nå krysser flere svenske grensekommuner fingre og tær for at den norske regjeringen skal gi Sverige grønt lys.

Blant dem er Tanum kommune. Ordfører Lieslotte Fröjd forteller til Dagbladet at det lokale næringslivet har lidt hardt siden grensene ble stengt. Men nordmennenes fravær merkes på flere måter:

– Det er mange fra Norge som eier hus og hytter her. Nå står de tomme - og det har de gjort i lang tid. Det er mange som savner de norske gjestene, men slik det ser ut nå, må vi vente en stund med å ønske dem velkommen tilbake, forteller Fröjd.

– Hardt rammet

I et intervju med Nya Wermlands-Tidningen håper fylkesmannen for den svenske regionen Värmlands län, Georg Andrén, på at man fredag vil få servert et etterlengtet lysglimt i en ellers tragisk periode for grensehandelen.

– Det påvirker så mange; butikkjeder, deres ansatte, unge som ikke får noen sommerjobb og alle andre jobber som grensehandelen sørger for, sier Georg Andrén til NWT.

Andrén får støtte av ordfører for regionstyret i Värmland, Fredrik Larsson. I et intervju med Dagbladet forteller han at de har hatt ti smittede per 100.000 innbyggere. Satt opp mot den norske regjeringens krav på minimum 20, håper Larsson at gjeldende karanteneregler etter besøk i grensekommunene blir fjernet.

– Næringa er hardt rammet allerede. Besøksmålene blir ikke nådd når det ikke kommer norske gjester.



– Nesten komisk

Tidligere var det kun Gotland som ble unntatt fra de strenge karantenereglene, men da smittesituasjonen endret så fikk også den svenske øya rød status. I et ferskt intervju med VG benyttet den prisbelønte forfatteren Jan Guillou sjansen til å gjøre narr av Norges beslutning om å åpne for reise til Gotland.

– Sånn sett ble den norske beslutningen om at det var greit å dra til Gotland nesten komisk. Vet du hvem som drar til Gotland i sommer? Masse stockholmere! En by som ikke alle kan besøke akkurat nå.

Bakgrunnen for intervjuet var en kronikk der Guillou tok et oppgjør med det han omtalte som «norsk skadefryd».

– Det er klart jeg blir overrasket når – for meg – helt ukjente nordmenn sender meg triumferende mailer om hvordan Sverige har feilet. Jo, jeg må nok kalle den gjennomgående tonen i meldingene for skadefryd, forteller han til VG.