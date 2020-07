SAS og Norwegian venter på reiseråd -kansellerer ikke Spania-flyginger ennå

– Vi fortsetter å fly, sier SAS til DN.

Mens pressesjef John Eckhoff i SAS bekrefter at de kommer til å opprettholde flyprogrammet de kommende dagene og ukene, er Norwegian mer i tenkeboksen.

Norwegian vil ikke si til Dagens Næringsliv onsdag om det blir kanselleringer av flyginger med Spania i «rød» sone, men holder muligheten åpen.

– Det er for tidlig å si om dette får konsekvenser for trafikken. Det er ikke sikkert at endring til «rød» sektor innebærer endringer, hvis vi merker at det fortsatt er interesse for å fly mellom de to landene, sier kommunikasjonsansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

Folkehelseinstituttet (FHI) har advart om at Spania kan havne i «rød» sone. Reisende fra Spania må i så fall i karantene, om reiserådene endres fredag. Den nye vurderingen skyldes økt koronasmitte i deler av Spania de siste dagene.