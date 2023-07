Sverige er et campingparadis, med stort utvalg av fantastiske steder som ligger like over grensen.

Fra Jämtland i nord til Bohuslän i sør – rett over grensa finner du femstjerners campinger, campinger ved fine badeplasser, varme svaberg, badeland og idylliske omgivelser – i tillegg til morsomme aktiviteter for store og små.

Reiselivsorganisasjonen Opplev Sverige har satt sammen en liste over 10 herlige kortreiste campingplasser som ligger i nærheten av riksgrensen.

Lagunen Camping i Strömstad, Sverige. Foto: Lagunen Camping

Lagunen Camping & Stugor – Strømstad

Lagunen Camping i Strømstad er en vakker og naturnær campingplass som byr på det beste fra vestkysten. Nærheten til både Koster og Strømstad gir deg muligheten til å skape uforglemmelige minner!

På stranden kan du nyte varme sommerdager, ved brygga kan du fiske krabber eller makrell og i naustene kan du samle de du er glad i til en deilig badstukveld. Din firbeinte venn er også velkommen til en avkjølende dukkert i hundebadet.

Nytt av året på Lagunen er de fine glampingteltene, som har utsikt til havet og behagelige senger. På campingplassens bobilpark bor du på en egen tomt med privat uteplass, vann, avløp, strøm og internett.

Det er også muligheter for å dra ut på havet – i tråbåt, kajakk, kano eller motorbåt. Og Koster er bare en fergetur unna, hvor du kan oppleve idyllisk øyliv.

På Lökholmen har du havet som nærmeste nabo. Foto: Lökholmen camping

Lökholmens Camping – Strømstad

Lökholmens Camping ligger på en halvøy ved Kosterhavets skjærgård, like ved Strømstad. Lökholmen kan friste med både barnevennlige strender og solvarme klipper.

Campingen er en familiecamping, som har eksistert i mer enn 50 år, og er i dag et moderne anlegg med et nybygd, miljøvennlig servicebygg, kiosk/butikk og en liten restaurant, i tillegg til en morsom lekeplass for barna.

Prøv noen av vannaktivitetene på varme dager, eller spill tennis, minigolf eller volleyball på stranden.

Dafttö Resort har mye tilby de minste besøkende. Foto: Daftö Resort

Daftö Resort – Bohuslän

På Daftö Resort i Bohuslän kjenner du tydelig duften av tang, salt og eventyr. Her finnes et bredt aktivitetstilbud til både store og små. På Daftö kan du bo i en av de 130 hyttene, sjekke inn på Pirathotellet, legge til kai med båten i gjestehavna eller bo i egen campingvogn/bobil eller telt, hele året. Velg havutsikt eller nærhet til fornøyelsesparken Daftöland. Pirathotellet tilbyr temarom med piratens skatter fra årene på havet.

Her er det mye å gjøre for alle aldre. Om sommeren tar Daftö-piratene de eventyrlystne med på sprø krumspring, i skjærgården eller på Daftöland. Daftöland er en fornøyelsespark med attraksjoner, spill og pirater. Gå ikke glipp av turen til Skattkammarön sammen med piratene eller Daftökampen, en utfordringen for hele familien.

Bullarbygdens Camping er en liten og rolig campingplass. Foto: Bullarbygdens Camping

Bullarebygdens Camping – Bohuslän

Bullarebygdens Camping ligger vakkert til ved den nordlige delen av Bullaresjöarna i nordlige Bohuslän, rett over grensen.

Hvis du er ute etter stille og rolige omgivelser med fantastisk natur, så er dette stedet.

Hver morgen bakes det ferskt brød og boller, og på området finner du også en herlig badestrand, fin skog med turstier, kiosk, hoppeslott, husker, klatrestativ, badstue, hoppetårn, badebrygge, kanoer, padlebrett, robåt og restauranten Jacks Place.

ÅrjängCamping Sommarvik Foto: Årjäng camping och stugor Sommarvik

Årjäng Camping &StugorSommarvik – Årjäng

Årjäng Camping & Stugor Sommarvik er en femstjerners campingplass, som ligger i Årjäng.

Lokalisert ved innsjøen Västra Silen er dette en lett tilgjengelig og fantastisk camping, med 300 plasser, 70 hytter, 3 basseng, badestrand, bar, jacuzzi, badstue, lekeplass, barneklubb, minigolf og restaurant. I høysesongen er sommerprogrammet fylt med morsomme aktiviteter for både store og små.

Et must når du bor på Sommarvik er å utforske den vakre naturen i Värmland, gjerne gjennom en padletur gjennom slusene i Dalslands kanal – som er kjent for å være en av Sveriges vakreste vannveier, eller en tur på innsjøen Västra Silen, som byr på en unik villmarksfølelse.

Charlottenberg Camping och Stugor Haganäset er en av de grensenære campingplassene i Värmland. Foto: Charlottenberg Camping och Stugor Haganäset

CharlottenbergCamping – Värmland

I den ville og vakre grensekommunen Värmland ligger Charlottenberg Camping & Stugor Haganäset, eller «Haganäset» – som de selv sier.

Et lite, sjarmerende sted omgitt av dype skoger, utallige innsjøer og fantastisk natur.

Campingplassen er en rolig familiecamping ved Bysjön. Her tilbys hytter og camping i et stille og naturskjønt område.

Om sommeren arrangeres trubadurkvelder regelmessig på restaurantterrassen, og barna kan leke med elgen Jojo i barneklubben. I tilknytning til campingen ligger det også en sandstrand og lekeplasser.

Vakre naturområder rundt Glaskogens Vildmarkscamping. Foto: Glaskogens Vildmarkscamping

Glaskogens Vildmarkscamping – Värmland

Opplev eventyret og friheten ved å campe i villmarken. På Glaskogens Vildmarkscamping i Lenungshammar har du tilgang på både villmarken og komfort.

Campingplassen ligger i naturreservatet Glaskogen og i nærheten av innsjøene Övra Gla og Stora Gla.

Campingen er et perfekt utgangspunkt for videre eventyr i naturreservatet, som er 28 000 hektar stort og rommer 300 vandringsstier. For fiskere, vandrere og padlere er Glaskogen en skattekiste av opplevelser, og campingplassen leier ut både sykler, kanoer og båter.

Torsby Camping Foto: Torsby Camping

TorsbyCamping – Värmland

Velkommen til en herlig campingplass ved den mytiske innsjøen Fryken!

Torsby Camping har en vakker sørvendt beliggenhet med utsikt over vannet og skogen.

Her tilbys en populær restaurant (Fröknarna Fräs) med fulle rettigheter og underholdning, minigolf, luksuriøse hytter og panoramautsikt.

Torsby Camping er et eldorado for barna, med blant annet lekeplass, trampoliner og en langgrunn strand.

I Idre Fjäll finnes det mange ulike aktiviteter å delta på. Foto: Foto: Idre Fjäll Camping

IdreFjäll Camping – Dalarna

Opplev den sjarmerende grenseregionen Dalarna på Idre Fjäll Camping.

Nyt utsikten, freden, den rene luften og et solid utvalg av ting å gjøre. I Idre Fjäll Camping er det lett å kose seg – hele året.

La deg fascinere av storslått natur gjennom sykling, fisking, klatring eller vandring. På slutten av dagen kan du senke skuldrene i komfortable hytter eller i egen bobil eller campingvogn.

Åre Camping er omgitt av fjell og skog på alle kanter. Foto: Åre Camping

Åre Camping - Jämtland

Denne familieeide campingperlen i Jämtlandsfjället er plassen for deg som søker roen i et naturskjønt miljø.

Campingplassens eiere har stor kunnskap om traktene og hjelper mer enn gjerne gjestene med praktiske spørsmål og tips til opplevelser og aktiviteter.