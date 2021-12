Aldri før har det vært mer populært med bærekraftige ferievalg der naturnære opplevelser og overnatting står sentralt. Det drar gründerne og investorene i Campanyon nytte av.

Tjenesten som ble startet i 2020, og lansert i april 2021, har en visjon om å gjøre naturen tilgjengelig for alle, og er på kort tid blitt en svært populær bookingplattform for bestilling av overnatting på både campingplasser, bobilparker, glamping, bondegårder, hytter, telt og hengekøyer.

Forventer rask vekst

Plattformen fungerer i stor grad på samme måte som Airbnb ved at man enten registrerer seg som vert, eller bestiller overnatting som gjest. I dag er det 180 utleiere i Norge og Danmark som er knyttet til plattformen, med til sammen 286 aktive annonser.

Åtte måneder etter lanseringen eksisterer tjenesten i 16 ulike land med over 400 utleiere og 900 annonser.

default Foto: Christian Dramsdahl

Gründer Alexander Raknes ser for seg en rask vekst framover, opplyser selskpet i en pressemelding.

– Mange har fått øynene opp for camping, friluftsliv og ulike typer gårdsturisme de siste årene, og dette markedet har et enormt potensial. Tenk på alle de som sitter på en perle, men som ikke vet helt vet hvordan man skal organisere et utleie, sier Raknes om hvorfor han og studiekameraten Kristian Qwist startet plattformen.

I dag finnes Campanyon både på nett og, fra januar også i en nyutviklet app. Dette gjør at selskapet er godt rustet til å nå ut til store deler av Europa. Gründerne er sikre på at 2022 blir et godt år for Campanyon.

Schibsted inn med 11 millioner

I slutten av april hentet selskapet 5.1 millioner kroner fra investorer som umiddelbart hadde tro på konspetet. På listen over investorer fra denne runden er blant annet Nabobil-gründer Even Heggernes, investor Trond Riber Knudsen, avisnestor Odd Reidar Øie, eventyrer Aleksander Gamme, tidligere Google Norge Country Manager, Jan Grønbech, Stratel og Startuplab.

I denne siste investeringsrunden går Schibsted Ventures inn med 11 millioner kroner, og blir dermed den største enkeltinvestoren i selskapet. I tillegg har flere av de eksisterende investorene og Tise grunder Eirik Frøyland Ribe investert i selskapet.

Til sammen er det i runden som ble avsluttet nå i desember hentet til sammen 15.5 millioner kroner. Til sammen er det på de to emisjonsrundene hentet inn 20.5 millioner.

Dette er Campanyon *Kristian Qwist Adolphsen og Alexander Raknes startet arbeidet med Campanyon i april 2020 men fikk først med seg sine co-founders Sven Röder, Chantal Nieuwlaat og Werner Huber ett par måneder senere. *Senere har de hentet blant annet fått med Sophie de Kepper med 8 års bakgrunn fra Airbnb i Europa, Joao Barroso som leder organisk vekst for Kayak/Momondo og Karst Kortekaas som var tidligere kollega av de to i Google. *Plattformen ble lansert i slutten av April 2021, og har blitt utviklet sammen med ulike utleiere for å skape den best mulige løsningen for dem. *Campanyon har så langt hatt +65.000 brukere, og har utleiere Skandinavia, Vest-Europa og Sør-Europa. I 2022 etableres Campanyon i Australia. *I januar 2022 lanseres Campanyon som app.

Investeringsansvarlig Christian Horn-Hanssen i Schibsted Ventures sier Campanyon passer godt inn i deres portefølje.

– Det er et voksende marked for bærekraftig reiseliv med nærhet til gode naturopplevelser. Det er bred enighet om dette er trender vi vet kommer enda sterkere i årene som kommer, og Schibsted Ventures er selvfølgelig fornøyd med å være tidlig inne i en plattform som dette, sier Horn-Hanssen.

Gründerne av Campanyon, Alexander Raknes og Kristian Qwist, er både glad og stolt av å få Schibsted Ventures med på eiersiden.

– Vi får inn ny, verdifull kompetanse, og dette vil gi oss den ønskede muligheten til å satse framover. Pengene skal blant annet brukes til å hente inn ressurser på markedsføring, salg og utvikling i både eksisterende og nye markeder, sier Raknes.