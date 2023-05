SVERIGE: Litt utpå dagen kjenner du gjerne suget: Det hadde vært godt med en kaffe og en søtsak...

I Sverige er dette blitt en institusjon, nærmest som engelskmennenes «Afternoon Tea». Bare uten de små sandwichene og boblevinen.

Hos søta bror heter tradisjonen fika.

Søker du ordet «fika» på Wikipedia, får du vite at det er en svensk sosial og kulinarisk tradisjon. Den består av en kaffepause med venner, familie eller kolleger, og ved siden av kaffe er det også vanlig å innta enten kake eller boller under en fika. Ordet kan brukes som både substantiv og verb, og har vært i bruk i det svenske språket siden tidlig 1900-tallet.

Svenskenes «fika» er altså en kaffepause med noe søtt attåt, en gammel tradisjon som lever i beste velgående på andre siden av grensen.

En av ingrediensene i en klassisk svensk fika er gjærbakst med sukker-strøssel - en bulle. Foto: Jonas Ingman/westsweden.com

Alingsås er Fika-Hovedstaden



I byen Alingsås står «fika»-tradisjonen ekstra sterkt, og byen går under navnet «Fika-hovedstaden».

I år feirer Alingsås 290-årsjubileum. Og det med med fika i fokus, gjør Opplev Sverige oppmerksom på i en pressemelding.

Alingsås første bakeri ble grunnlagt av Anders Sundgren allerede i år 1733, og blant de brosteinsbelagte gatene og gamle trehusene ligger det over 30 kafeer å velge mellom.

Kakebuffe er en av svenskenes fika-varianter. Foto: Tina Strafen

Fra 1800-tallet



- Nygrens Café, en hjemmekoselig kafé med bakevarer laget på de beste råvarene, er et godt valg for et kafébesøk. Det samme er Nolbygårds Ekobageri & Kafé – hvor du kan nyte økologisk brød i et tidstypisk miljø, og Ekstedts Bageri, som har aner fra 1886 og hvor alt bakes fra bunnen av på tradisjonell måte, anbefaler reiselivsorganisasjonen.

Nytt av året er også kafeen Moror Bättys Kringlor – et steinovnsbakeri som fokuserer på surdeig og bærekraft. De baker alt fra bunnen av og bruker kortreiste og økologiske råvarer.

I løpet av året kommer det til å bli arrangert ulike fikaarrangement, som blant annet fikavandringer med prøvesmaking.