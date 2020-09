Storbritannias største avis: – Tegnell er en helt

Under overskriften: «Hvordan en iskald forsker reddet Sverige fra coronaviruset uten nedstenging – nå er han en nasjonal helt», blir Tegnell hyllet i et portrettintervju i tabloidavisen The Sun.

Avisen er den største engelskspråklige dagsavisen i verden. Den har et daglig opplag på 3,2 millioner eksemplarer og over 8,5 millioner lesere.

«Forvent ingen helomvending fra ismannen Tegnell»

Ett av argumentene for det avisen mener er Sveriges suksess, er de økonomiske resultatene. Sammenlignet med Storbritannias enorme fall på 20 prosent, er Sveriges økonomi krympet med under halvparten av dette, skriver Expressen.

The Sun gjør et poeng av at Sverige har oppnådd dette uten oppfordring til bruk av munnbind eller omfattende nedstenging av samfunnet, slik en rekke andre land i Europa og resten av verden har følt seg tvunget til.

«Derfor er det ikke så rart at Tegnell er en helt for mange i Sverige og rundt om i verden. Det kan komme flere covid-topper. Forvent ingen helomvending og nedstenging fra ismannen Tegnell», oppsummerer The Sun.

– En modell som har fungert bra i Sverige

Samtidig er ikke avisen blind for Sveriges skyhøye dødsrate sammenlignet med mange andre land, men peker også på at dødeligheten nå er synkende.

Tegnell uttalte senest 10. september at han fortsatt står fast ved at Sveriges strategi har fungert bra.

– Det vil vise seg på lang sikt, men hittil har det i hvert fall vist seg at Sverige har fungert bra i den forstand at vi kan holde samme restriksjoner og samme nivå. Det er en modell som har fungert bra i Sverige, og vi kommer til å holde oss til den, uttalte Tegnell under en pressekonferanse.

Nå går tallene i Sveriges favør



En lang rekke land i Europa opplever nå en markant økning av antall coronasmittede. Men i Sverige går det motsatt vei.

Siden siden juli har Sverige med enkelte unntak hatt mellom ett og fem coronarelaterte dødsfall per døgn. 22 av Europas 31 land har i perioden hatt høyere smittetall enn Sverige.

– Vi har ikke en oppblussing av sykdommen, slik mange andre land har. Til slutt vil vi se hva det vil si å ha en mer bærekraftig strategi, som man kan opprettholde i lengre tid , i stedet for en strategi der man stenger ned, åpner opp og stenger ned om og om igjen, sa Tegnell i et intervju med den franske nyhetskanalen France 24 i forrige uke.

– Pandemien er kanskje over i Sverige

Danske Politiken hadde 17. september et oppslag om det svenske annerledeslandet. Her kommenterer professor i biokompleksitet ved danske Niels Bohr-institutet, Kim Sneppen, situasjonen akkurat nå.

Han mener Sverige har betalt en høy pris, men at de nå får betalt.

– Pandemien er kanskje over i Sverige. Det finnes indikasjoner på at svenskene har fått en del immunitet mot sykdommen, som til sammen med hva de gjør for å forhindre at infeksjonen spres, er tilstrekkelig for å holde sykdommen nede, påpeker professoren.

Video: WHO tar Sveriges coronastrategi i forsvar: – Har satt på plass en sterk helsepolitikk