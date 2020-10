Anders Tegnell om å gå av: – Jeg må tenke meg ordentlig om

Tegnell er blitt verdenskjent under pandemien. Han er omstridt, og har både beundrere og kritikere. Noen mener han har valgt en farlig strategi. Av andre er han nærmest genierklært.

– Jeg håper det ikke har forandret meg, jeg synes ikke det. Jeg legger ikke opp til å være et ikon eller markedsføre meg selv i det hele tatt , sier Tegnell i et større intervju med Expressen.

«En tøff og lang reise»

Han beskriver kampen mot covid-19 som «en tøff og lang reise», men sier Sveriges strategi har fungert og trekker frem sine mange kolleger og støtten i det svenske samfunnet.

Men snart kan det gå mot slutten som frontfigur for svenske helsemyndigheter. På direkte spørsmål om han vil pensjonere seg på bursdagen 17. april, svarer han:

– Jeg må tenke meg ordentlig om. De fleste på denne arbeidsplassen fortsetter å jobbe, og det kommer kanskje jeg også til å gjøre. Jeg tar en dag om gangen, sier Anders Tegnell.

– Et uttrykk for min egen personlige følelse

Han føler seg delvis misforstått etter uttalelser som han mener er tatt ut av sammenheng, som da han uttalte at det var farligere å gå over gaten enn sjansen for å bli smittet av covid-19.

– Det var ingen vurdering av hva som er størst risiko, men et uttrykk for min egen personlige følelse. Hvis det misforstås på den måten det er gjort her, så kan jeg forstå det. Men jeg håper jeg kan nå frem med hva jeg egentlig sa med dette, forklarer Tegnel til avisen.

I Sverige har antallet som har testet positivt for corona nå passert 100.000 personer, mens nærmere 6.000 er bekreftet døde.

