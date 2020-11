Tegnell ble advart om Sveriges strategi: Trosset advarselen

– Det virker på meg som en oppgitt og hodeløs strategi, som jeg aldri ville ha akseptert i min forrige rolle. Strategien vil kunne føre til tusenvis av døde.

Den tydelige advarselen var ført i pennen av tidligere medisinalråd i Sverige og sjef for Socialstyrelsens smittevernenhet, Peet Tüll, skriver Svenska Dagbladet.



Avisen har fått eksklusiv tilgang til manuset til en ny bok som omhandler hva som skjedde i dagene før og etter at virusalarmen ble utløst og panikken bredte seg raskt i mange land for å stanse spredningen av covid-19.



Anders Tegnell overtok Peet Tülls oppgaver og ansvar da Tüll gikk av med pensjon. Samtidig ble denne nøkkelrollen hos svenske helsemyndigheter utvidet i forbindelse med etableringen av Folkhälsomyndigheten, der Tegnell i dag har en fremtredende rolle som Sveriges fremste statsepidemiolog.

Tegnell fikk tre valg



I mailen fra Peet Tüll, som ble sendt til Tegnell 15. mars, delte den nå pensjonerte helsestrategen sine råd til han som skulle lede Sverige gjennom de hittil mørkeste månedene av pandemien.

Han forslo tre strategier for å stoppe smittespredningen:

* Total lockdown i Sverige i fire uker

* Smittesporing så langt det er mulig, samt karantene av smittede i to uker

* La smittespredningen skje langsomt eller fort, for å oppnå en hypotetisk flokkimmunitet

Stolte blindt på flokkimmunitet



I ettertid vet alle at det var det siste alternativet som skulle bli Sveriges hovedstrategi i kampen mot det dødelige viruset.

Covid-19 har hittil har kostet 1.233.034 mennesker livet på verdensbasis, mens nærmere 50 millioner mennesker i 216 land og territorier har fått påvist smitte.

I mailen som Tegnell mottok ble han advart på det sterkeste å gå for det 3. alternativet: Å forsøke å oppnå flokkimmunitet ved å la smitten gradvis bre seg i det svenske samfunnet.

Men det var nettopp dette alternativet Tegnell valgte. Stikk i strid med rådet han fikk av sin forgjenger. I svaret til Peet Tüll, skrev Tegnell:

«Jo, vi har gått igjennom dette og tross alt landet på alternativ tre».

Høyest dødelighet i Norden

I dag, åtte måneder etter pandemien startet i Norden, vet vi fasiten. Den viser at dødeligheten i Sverige ligger skyhøyt over nabolandene:

I Sverige er over 6.000 mennesker nå døde, mens 141.764 er smittet.



733 er bekreftet døde av covid-19 i Danmark. 51.753 er i skrivende stund smittet.



I Finland er 361 bekreftet døde, mens 17.119 smittet.



I Norge har 284 mistet livet. De foreløpig siste tallene fra FHI viser et smittetall på 22.575 personer.



På Island er 18 personer døde av coronaviruset, mens 5.017 er påvist smittet.

De store kontrastene mellom Sverige og de andre nordiske landene er store. Sverige skiller seg også ut sammenlignet med land utenfor Norden. På et tidspunkt var dødeligheten i Sverige blant de høyeste i verden.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: WHO tar Sveriges coronastrategi i forsvar: – Har satt på plass en sterk helsepolitikk

Tegnell satset alt på ett kort



De høye dødstallene har utløst kraftig debatt både innad i Sverige og utenfor landets grenser. Tegnell har forsvart strategien med nebb og klør og har stått hardt på sitt.

– Vi er nær et nivå der vi begynner å se en effekt av en flokkimmunitet. Våre matematiske modeller indikerer at det kan bli flokkimmunitet i Stockholm i løpet av mai. Den totale flokkimmuniteten ligger formodentlig et godt stykke fram. Vi vet ikke eksakt når, det er avhengig av hvordan utviklingen fortsetter, sa Tegnell 16. april.

Endret oppfatning – innrømmet feilgrep



3. juni var tonen en annen:

– Hvis vi skulle støtt på samme sykdom med nøyaktig det vi vet om den i dag, tror jeg at vi ville landet på å gjøre en mellomting mellom det Sverige gjorde og det som resten av verden har gjort , innrømmet Tegnell i et intervju med Ekot på Sveriges Radio.

Han erkjente samtidig at Sverige burde ha iverksatt flere tiltak for å bremse coronasmitten allerede fra begynnelsen.

Samtidig har kritikken haglet mot den dristige håndteringen, mens andre har hyllet Tegnells mot til å stå alene i stormen.

Den svenske storavisen Expressen har forsøkt å få en kommentar fra Tegnell om de alvorlige opplysningene som nå kommer fram, men han har så langt ikke besvart henvendelsen.

– Alle prognoser var feil, også våre egne



Men Tegnell har gitt denne kommentaren til Svenska Dagbladet:

– Det handler ikke om at vi ofrer en masse mennesker for å oppnå immunitet. Denne modellen var den eneste farbare veien. Vi velger aldri våre strategier etter noen prognoser. På et så tidlig stadium var inngangsverdiene veldig uklare. Og hvis man skal være etterpåklok, så viste det seg at alle prognoser var feil, ikke bare våre egne, innser Tegnell.

Video: Her tatoverer svenske Gustav Tegnells ansikt på venstrearmen