Nakstad ut mot Tegnell-påstand: – Helt feil

Det er i et intervju med Dagens Nyheter at Tegnell at nok en gang peker på at munnbind ikke er redningen mot coronaviruset.

Mange land, inkludert Norge, har innført munnbind som et tiltak mot covid-19. I Sverige vil munnbind ikke bli anbefalt som et tiltak mot ytterliggere spredning av viruset med det første.

– Vi jobber fortsatt ut ifra ideen om at det viktigste er å holde avstand. Det er mye man kan si om munnbind, sier Tegnell til Dagens Nyheter , gjengitt av VG.

Tegnell mener det er farlig å tro at munnbind skal være redningen mot viruset.

– Det er ikke lett å bruke munnbind på rett måte. Man tar det ofte av og på – noe de som arbeider innen helsevesenet vet ikke er en god måte å bruke munnbind på, sier Tegnell til Dagens Nyheter.

Norges assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, er av en helt annen oppfatning enn Tegnell.

– Det har blitt anført liknende argumenter i Norge, og dette er helt feil. Folk flest klarer fint å ta munnbind på og av på riktig måte, sier Nakstad til VG.

I likhet med Norge, har smittetallene i Sverige steget kraftig den siste tiden. Men smittetallene hos våre naboer i øst har økt i mye større grad.

Totalt har 164.461 personer i Sverige fått påvist covid-19. 4.697 av disse ble smittet mellom torsdag og fredag denne uken.