I høst spådde statsepidemiolog Anders Tegnell at Sverige ikke kom til å bli kraftig berørt av et nytt smitteutbrudd. Tegnell uttalte at han ikke hadde tro på en ny, nasjonal smittebølge, men at viruset i stedet ville spre seg i klynger og på arbeidsplasser.

Nå er Sverige på ny hardt rammet av høy virussmitte i befolkningen, sammen med en rekke andre europeiske land.

Til Dagens Nyheter sier den svenske statsepidemiologen at situasjonen har endret seg.

– Det har blitt en annen utvikling enn det vi trodde. Smittespredningen i andre europeiske land har vært mye bredere og mer generell enn det man så på våren. Sverige følger nå dette mønsteret. Hele landet kommer trolig til å bli berørt, mer enn mindre, sier han.

Skjerper tiltakene

Det siste døgnet er det registrert 20 coronarelaterte dødsfall i Sverige. Totalt har det blitt registrert 6.002 dødsfall.

Siden pandemien startet, har 141.764 personer blitt bekreftet smittet av coronaviruset i landet.

Svenske myndigheter har de siste ukene skjerpet tiltakene i flere regioner. Torsdag sto Kronoberg og Södermanland for tur, hvor innbyggerne nå frarådes å oppholde seg innendørs på offentlige steder, slik som butikker, kjøpesentre og biblioteker.

Man frarådes også fra å dra på konserter og idrettsarrangementer.

– Mange lyspunkter

Tegnell mener imidlertid å se mange lyspunkter i situasjonen.

– Hvis vi ser på smittespredningen, er det vanskelig å se at noe går i riktig retning. Men det er mange lyspunkter. Jeg hørte et intervju med et sykehjem i Skåne der de raskt fant smitten hos personalet og klarte å forhindre at den nådde beboerne. Det hadde vi problemer med i vår. At man tar et sånt ansvar, det er det som gir forhåpninger , sier han til Dagens Nyheter.

Stockholms helsedirektør er sterk bekymring for økende smitte og et økende antall coronapasienter som trenger sykehusinnleggelse.

– Jeg er svært urolig for den økende smittespredningen og det økende antallet pasienter med covid-19 som har behov for sykehusbehandling, sa regionenes helse- og omsorgsdirektør Björn Eriksson i en uttalelse mandag.