USA-forsker: – Det blir ikke statskupp, det er helt utelukket

USAs velgere har pekt på Joe Biden, som fikk om lag 80 millioner stemmer under presidentvalget. Han har nå mer enn nok valgmenn til å kunne ta fatt på jobben som USAs 46. president.

Den endelige fordelingen av valgmenn er fortsatt ikke klar, men Biden har foreløpig sikret seg 290 mot Trumps 217. Det trengs 270 for å vinne.

Trump har på sin side truet med en rekke søksmål i forsøket på å bli gjeninnsatt som president. Han har kalt valget rigget og kommet med alvorlige anklager om valgfusk.

USA-ekspert Hilmar Mjelde mener uansett det vil være umulig for Trump å regjere videre i USA uten den nødvendige legitimiteten og støtten fra de demokratiske institusjonene og det amerikanske folk.

– Hundre prosent sikkert at Biden innsettes som ny president

– Hvor lenge kan Trump holde på slik han gjør nå? Er statskupp en reell fare?

Hilmar Mjelde er statsviter med doktorgrad i sammenlignende politikk, og jobber som seniorforsker ved NORCE forskningssenter. Foto: Gerhard Flaaten

– Trump har ingen mulighet til å forbli sittende ved makten, og militæret vil ikke adlyde noen ulovlige ordre fra Trump. Det blir kort sagt ikke statskupp, det er helt utelukket. Det er ett hundre prosent sikkert at Biden innsettes som ny president 20. januar, sier Mjelde til ABC Nyheter.

Han er statsviter med doktorgrad i sammenlignende politikk, og jobber som seniorforsker ved NORCE forskningssenter.

– Hvordan blir ukene i overgangsfasen, hvem representerer USA?



– USA har bare en president om gangen. Trump er president ene og alene frem til 20. januar. Samtidig pågår det som kalles nå «transisjonen», det vil si at den nye presidenten forbereder seg på å overta. Vi ser derfor Biden rekruttere stab og skissere opp sin kommende politikk. Men Biden har altså ingen utøvende makt før han er president, som han selv har påpekt den siste uken, forklarer Mjelde.

– Trump motarbeider Biden

Forvaltningsorganet GSA, som skal stå for overgangsprosessen, har ennå ikke tatt kontakt med Biden-leiren. Joe Biden fortsetter likevel å forberede overgangen selv om Trump-administrasjonen i Det hvite hus ikke ønsker å samarbeide, men har i stedet stengt Biden ute.



Ifølge Washington Post har Det hvite hus instruert alle organer i administrasjonen til å blokkere alt samarbeid med Bidens overgangsteam.

– Trump motarbeider Biden ved ikke å hjelpe til med maktovertakelsen, og det skjer ikke nødvendigvis så mye utover det fremover. Det er også vanlig at den innkommende presidenten begynner å etablere kontakt med internasjonale ledere. Biden har jo snakket med flere statsledere denne uken, slik Trump gjorde i 2016, påpeker Mjelde.

– Trump er ingen krigshisser

Ifølge Washington Post har Det hvite hus instruert alle organer i administrasjonen til å blokkere alt samarbeid med Bidens overgangsteam. Foto: AP / NTB Foto: NTB scanpix

– Hvilket handlingsrom har Biden frem til presidentinnsettelsen 20. januar 2021, og i hvilken grad kan Trump forstyrre dette på en legitim måte?

– Utover at Trump sparker medarbeidere han er sint på, og gjerne vil utstede noen ordrer til statsforvaltningen, vet vi ikke om noen utenrikspolitiske initiativer. Man kan si mye om Trump, men han er ingen krigshisser. Fordi han forbinder krig med pengesløsing. Trump har likt plattformen presidentembetet gir ham, men ikke de faktiske arbeidsoppgavene som følger med jobben. Han har ikke noen stor agenda han ønsker å presse gjennom de siste ti ukene, mener Mjelde.

Biden skal ifølge nyhetsbyrået AP allerede ha snakket med USAs nøkkelallierte i Asia og Australia. I disse samtalene skal han ha lovet fortsatt sikkerhetspolitisk samarbeid og at USA vil oppfylle sine forsvarsforpliktelser.

– Ikke skape angst hos publikum

Selv om situasjonen i USA nå kan virke spent, og det skrives om risiko for at enkelte grupper kan finne på å ty til væpnet kamp og starte borgerkrig, advarer USA-kjenneren mot å dramatisere bildet.

– Media har et ansvar her for ikke å skape angst hos publikum, minner Mjelde om.

Biden nektes også tilgang til den daglige sikkerhetsbriefing i Det hvite hus, slik det er vanlig for en påtroppende president i USA. Dermed forhindres han å få innblikk i klassifisert og hemmeligstemplet materiale. Gratulasjoner fra andre lands statssjefer blir heller ikke videresendt fra utenriksdepartementet.

Biden tar ifølge amerikanske medier situasjonen med ro og har ingen planer om å gjøre noe som vil provosere Trump unødig.

Men han er trygg på at han er den lovlig valgte presidenten i USA.

Video: Biden vant valget - Trump setter sin lit til høyesterett