– Det er en stor menneskelig kapasitet for å finne opp ting som ikke stemmer med valg. Konspirasjonsteoriene, ryktene og lignende løper løpsk. Av en eller annen grunn produserer valg slike typer mytologi, sier republikaneren Frank Rose.

Han er innenriksminister i delstaten Ohio, som Trump for øvrig vant.

Ifølge rundspørringen den amerikanske storavisen New York Times har gjennomført svarer sentrale representanter i 45 av de 50 delstatene negativt på spørsmål om valgjuks.

Rundspørring avdekket kun mindre avvik



Tilbakemeldingene fra disse delstatene, både de demokratisk og republikansk styrte, peker alle i samme retning.

Fra de de resterende delstatene baserer avisen seg på blant annet samtaler med valgmedarbeidere på lavere nivå, samt tidligere offisielle uttalelser fra delstatsmyndighetene, som ikke gir indikasjoner på uregelmessigheter.

Avisens journalister har spurt om delstatsmyndighetene har mistanke om eller bevis for ulovligheter ved valget. De kontaktet kontorene til de øverste valgansvarlige i hver stat mandag og tirsdag.

Bortsett fra enkelte tekniske utfordringer og mindre feil, som ifølge avisen forekommer ved de fleste valg, er det ingen delstater som rapporterer om større avvik eller alvorlige feil som skulle tilsi behov for omtelling eller omvalg.



Håper på konservativt flertall i Høyesterett



Donald Trump nekter fortsatt å erkjenne valgnederlaget. I stedet forsøker Trump og hans støttespillere å utfordre valgresultatet i rettsvesenet. De har allerede fremmet søksmål i flere delstater.

Flere av søksmålene er alt forkastet, men Trump håper at amerikansk høyesterett til slutt skal avgjøre søksmålene til hans fordel, slik at han kan gjeninnsettes som USAs president 20. januar 2021.

I høyesterett er seks av ni dommere konservative, og tre av dem er utnevnt av Trump selv. Den siste dommeren ble innsatt rett før valget. Det kan styrke sjansen for at Trump kan nå frem med sine krav.

– Ingen utbredte, systematiske problemer



45 av delstatene svarte direkte på avisens henvendelse, mens de resterende ble undersøkt via andre offisielle uttalelser fra delstatsmyndighetene, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Delstaten Texas har ikke besvart henvendelsen fra New York Times, men en talskvinne for et valgkontor i det største distriktet i Texas, Harrys County, har tidligere uttalt at delstaten har gjennomført et problemfritt valg.

Tilbakemeldingene fra delstatene slår dermed beina under Trumps egen argumentasjon om utbredt juks med stemmesedler, primært poststemmer.

– Kansas opplevde ingen utbredte, systematiske problemer med valgfusk, skremsel, uregelmessigheter eller stemmeproblemer. Vi er veldig fornøyde med hvordan valget har vært gjennomført, sier en talskvinne for Scott Schwab, den republikanske utenriksministeren i Kansas, i en e-post til New York Times.

– Å gjenta disse falske angrepene er hensynsløst

Jacklin Rhoads, en talskvinne for riksadvokat i Pennsylvania, Josh Shapiro, avviser kategorisk Trumps påstander om uregelmessigheter.

– Mange av påstandene er allerede avvist, og å gjenta disse falske angrepene er hensynsløst. Ingen bevis er fremlagt så langt, sier Rhoads.

Dermed må Trump sette sin lit til at hans advokater klarer å finne bevis på andre måter. I mellomtiden er de fleste enige om at Joe Biden blir USAs 46. president.

Video: Trump om poststemmer: – USA vil bli sett på som en vits: