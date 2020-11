Trump ryster verden: – En dødelig form for tyranni

– Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg helt klart. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan det hende jeg taper, sa Trump da han talte fra Det hvite hus onsdag ettermiddag.

Dermed brukte USAs øverste leder taletiden til å snakke ned sitt eget land og USAs lovlig valgte institusjoner i det som en gang ble karakterisert som demokratiets høyborg, USA.

Han gjentok mantraet om at «de prøver å stjele valget. De prøver å rigge valget», samtidig som valgresultatene stadig beveget seg i presidentenes disfavør.

Selv for hans egne partifeller ble innholdet i talen for drøy kost.

«Er showet endelig over for Donald Trump?»

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Selv om mange er vant til presidentens mange kontroversielle utspill på sosial medier, pressekonferanser og taler, har likevel flere latt seg sjokkere over presidentens opptreden midt under opptellingen av velgerens avgitte stemmer.

I en kommentar i The Guardian spør professor Judith Butler ved Institutt for komparativ litteratur og programmet for kritisk teori ved University of California i en analyse: «Er showet endelig over for Donald Trump?»

– Noen av oss er sjokkerte over at han er villig til å gå så langt, men dette har vært hans modus fra starten av hans politiske karriere. En særegen samtidsform av mediedrevet narsissisme forvandler seg dermed til en dødelig form for tyranni. Den som representerer det juridiske regimet antar at han er loven, den som lager og bryter loven som han vil, og som et resultat blir han en mektig kriminell i lovens navn, skriver Butler.

Trekker parallell til Hitlers undergang



Hun trekker paralleller til Adolf Hitler som valgte å ødelegge alt på veien mot undergangen.

– Selv om Trump ikke er Hitler, og valgpolitikk ikke akkurat er militær krig, og ennå ikke borgerkrig i alle fall, er det en generell ødeleggelseslogikk som slår inn når tyrannens fall virker nesten sikker (…) Vi kan endelig få sjansen til å la Trump bli et forbigående skuespill av en president, som i et forsøk på å ødelegge lovene som støtter demokratiet, ble den største trusselen. (…) Han kan saksøke så mye han vil, men hvis domstolene ikke lenger hører på, vil han ende opp med å regjere øya som heter Trump, som et rent virkelighetshow, skriver professoren.

– Tydelig desperat

I en analyse i CNN med tittelen «Trumps frekke angrep på vårt demokrati» skriver forsker Anne Milgram ved New York University's School of Law, dette:

– Trumps bemerkninger var tydelig desperate, et siste forsøk på å hevde at han taper fordi andre lurer ham. Han beskyldte demokratene for å prøve å stjele og rigge valget, og involverte egentlig hele det demokratiske partiet i disse forestilte forbrytelsene. Det var den typen tale jeg for fire år siden ikke hadde trodd at noen amerikansk president ville holde, oppsummerer hun.

I en annen analyse i NBC News skriver senior stipendiat i Political Reform-programmet i New America, Lee Drutman, at Trumps tale kan tenne gnisten som kan sette fyr på USA og kaste landet ut i en ødeleggende borgerkrig.

– Leker med ammunisjon

– Trump leker med ammunisjon akkurat nå, og jo mer han provoserer denne gruppen, jo større øker sjansene for ekte vold. Hvis fortellingen fortsetter om at systemet er rigget, og det derfor ikke er noen legitim vei til politisk makt, vokser begrunnelsen for å bruke alternative maktmidler. Det er vanlig i fallende demokratier å ty til vold hvis de føler at de ikke har noe rimelig håp om å regjere annet enn med makt. Trumps politiske karriere har blitt definert av løgner og som stempler demokrater for juksere og løgnere.

Video: Trump hevder å ha vunnet valget – selv om mange stemmer gjenstår å telle

– Ikke bare farlig og galt, men undergraver nasjonens grunnlag

Flere republikanere har også rykket ut og tatt klar avstand fra sin egen president. Ifølge US Today er det utbredt intern misnøye i partiet med hvordan Trump har håndtert situasjonen etter at valglokalene stengte.

– En sittende president som undergraver vår politiske prosess og setter spørsmålstegn ved lovligheten til utallige amerikaneres stemmer uten bevis, er ikke bare farlig og galt, det undergraver selve grunnlaget denne nasjonen var bygget på. Hver amerikaner skal ha sin stemme telt, skriver republikaneren Will Hurd fra Texas på Twitter.

Republikaneren Susan Collins skriver i en e-post til Politico at «delstater har myndighet til å bestemme hvilke spesifikke regler som skal gjelde under valget».

– Alle gyldige stemmer i henhold til delstatens lov bør telles. Anklager om uregelmessigheter kan avgjøres i domstolene. Vi må alle respektere resultatet av valget, skriver hun.

– Å telle hver stemme er kjernen i demokratiet

En annen republikaner, Paul Mitchell fra Michigan, skriver på Twitter at dersom en kandidat har bevis for feil handlinger, bør den presenteres og løses.

– Alt annet skader integriteten til våre valg og er farlig for vårt demokrati. Jeg har opplevd både tap og seire i valg. Tap gjør vondt dypt - det vet jeg personlig. Men nasjonen vår krever at dens politiske ledere aksepterer både seire og tap med nåde og modenhet. La velgerne bestemme, skriver Mitchell.

Senator Mitt Romney fra Utah, ber amerikanerne beholde troen på demokrati og grunnloven.

– Å telle hver stemme er kjernen i demokratiet. Stemmene vil bli telt. Hvis det foreligger påstander om uregelmessigheter, vil de bli etterforsket og til slutt løst i retten, skriver Romney.

– Ingen republikanere burde ha det bra nå



Republikaneren Larry Hogan skriver følgende på sosiale medier:

– Det finnes ikke noe forsvar for presidentens kommentarer i kveld, som undergraver vår demokratiske prosess. Amerika teller stemmene, og vi må respektere resultatene slik vi alltid har gjort før. Ingen valg eller personer er viktigere enn vårt demokrati, understreker han.

Tidligere senator Jeff Flake fra Arizona mener alle republikanere burde ha problemer med Trumps kontroversielle uttalelser.

– Ingen republikanere burde ha det bra med presidentens uttalelser akkurat nå. Uakseptabelt. Punktum, skriver han på Twitter.

– Valgresultatet vil ha konsekvenser i tiår

Også Senatets flertallsleder Mitch McConnell har understreket at alle lovlig innleverte stemmer bør telles, og at det er opp til domstolene å løse eventuelle konflikter.

På lederplass understreker The Guardian alvoret i presidentvalget, og mener verden kan stå over et vendepunkt dersom Biden vinner, og Trump må forlate Det hvite hus.

– Valgresultatet vil ha konsekvenser i tiår, for globalt demokrati og fremgang. Transatlantiske bånd, forholdet mellom supermakter og klimapolitikken. Neste president vil sette dagsorden for kampen mot Covid-19, og kampen for raserettferdighet, likestilling og rettferdig fordeling av rikdom, skriver avisen, som forventer at USAs 46. president bærer navnet Joe Biden.

– En bananrepublikk. En farse. En tragedie

I den svenske avisen Aftonbladet kommenterer Wolfgang Hansson valgdramaet slik:

– Det er vanskelig å vite om man skal le eller gråte av president Donald Trumps falske forsøk på å forklare et tap allerede før han taper. Trump er en usedvanlig dårlig taper. Hvorfor kan han ikke bare la valgmyndighetene telle i fred og ro? Mest rart og pinlig er det at profilene innenfor det republikanske partiet ikke uttaler seg. Her står en president som undergraver tilliten til den demokratiske prosessen i verdens mektigste land, og de fleste av dem sier ikke et ord, skriver Hansson, før han oppsummerer:

– En bananrepublikk. En farse. En tragedie. Kall det hva du vil, men presidentens handlinger viser et demokratisk forfall. Selv nyhetsankrene på Fox News, Trumps favoritt-TV-kanal, har vanskelig for å tro sine egne ører, konstaterer han.

– Politisk selvmord av en patetisk tyrann



VGs kommentator Anders Giæver bruker også sterke ord under tittelen «Trumps siste sukk»:

– Uansett om han mot de fleste odds skulle klare å bli gjenvalgt i løpet av valgets siste timer: Det politiske selvmordet Donald Trump foretok fra talerstolen i Det hvite hus i natt har ingen annen demokratisk valgt leder klart før ham. Natt til fredag gikk Trump på talerstolen som en patetisk karikatur av en tyrann som ikke vil anerkjenne et demokratisk valgresultat, skriver Giæver, og legger til:

– Trump stakk en kniv i sin egen rygg med talen i natt, fordi det gjør det umulig for selv hans mest lojale medspillere i partiet og kongressen å støtte ham i dette.

– Forhåpentligvis kan vi skru av Trump-showet for godt

Aftenpostens kommentator Christina Pletten er heller ikke nådig.

– Det er på tide å skru av. På tide å stoppe strømmen av hat og løgner som kommer fra Det hvite hus. Torsdag kveld gjorde amerikanske TV-stasjoner nettopp dette. (...) De siste dagene er det USAs valgmedarbeidere som har måttet tåle hans vrede. Mens de jobber dag og natt i en pandemi for å telle stemmer, blir de beskyldt for å sabotere og stjele valget. Når de er ferdige, vil resultatet forhåpentlig være at vi kan skru av Trump-showet for godt, skriver Pletten.

Leder av USAs valgkommisjon, Ellen Weintraub, ba president Donald Trump slutte å spre løgner og konspirasjonsteorier etter å ha hørt hvilket budskap han formidlet på direkten.

– Nå er det nok, herr president. Nok. Å spy ut konspirasjonsteorier om valget vil ikke endre resultatet. Stemmene er avgitt. Stemmene vil bli opptalt. Folkets vilje vil skje. Dine løgner undergraver demokratiet vårt og skader landet. Bare stopp , avslutter Weintraub på Twitter.

