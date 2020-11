Slår alarm etter Trumps utrenskninger i Pentagon: – Farlig utvikling

Flere amerikanske medier melder nå om økende uro blant militære og sivile embetsmenn. De spør seg om hvorfor Trump gjør disse skiftene av sentrale personer i USAs mektige forsvar akkurat nå.

– Skummelt og bekymringsfullt

Spørsmålet er hvilke motiver som ligger bak utskiftingen av nøkkelpersonell i supermakten når Trump likevel er på vei ut av Det hvite hus.

– Dette er skummelt og bekymringsfullt. Det handler om oppførsel som er en diktator verdig, sier en anonym kilde til CNN.

– Bruker sine siste dager på å skape kaos

Mandag ble det kjent at Trump sparker forsvarsminister Mark Esper. Dette er den fjerde forsvarsministeren Trump har kvittet seg med i løpet av sine fire år som president. Kunngjøringen kom via sosiale medier, på Twitter

– Den plutselige sparkingen av Esper er forstyrrende bevis for at president Trump har tenkt å bruke sine siste dager i embetet på å skape kaos i vårt amerikanske demokrati og i hele verden, advarer speaker Nancy Pelosi, den mektigste demokraten i Kongressen, i en uttalelse ifølge The Hill.

Christopher C. Miller (55) er utnevnt som fungerende forsvarsminister og vil dermed få kontroll med USAs væpnede styrker fram til Joe Biden tar over som USAs president 20. januar.

– Ikke mulig å overdrive hvor farlig utviklingen er



Miller har solid militær bakgrunn, blant annet Afghanistan og Irak med spesialstyrkene. De siste årene har han fungert som konsulent i arbeidet med hemmelige operasjoner og etterretning.

– Det er ikke mulig å overdrive hvor farlig utviklingen er i Forsvarsdepartementet i løpet av en overgangsperiode. Dette kan være begynnelsen på en prosess for å rydde ut hele departementet. Det er skummelt for alle amerikanere, sier leder for forsvarskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Smith, skriver USA Today.

Ifølge flere medier, blant annet Politico , CNN og Defence News er det nå stor bekymring i Pentagon for hvordan Trump prøver å få kontroll med forsvaret ved å sparke og ansette folk etter eget forgodtbefinnende.

– De neste 70 dagene vil i beste fall være prekære

– Hvis dette er begynnelsen på en trend, at presidenten tvinger ut nasjonale sikkerhetsfagfolk for å erstatte dem med mennesker som oppleves som mer lojale mot ham, vil de neste 70 dagene i beste fall være prekære, og i verste fall direkte farlige, advarer Adam Smith.

De siste utnevnelsene i forsvarsdepartementet innebærer at Anthony Tata blir ny undersjef for forsvarspolitikk, Ezra Cohen-Watnick blir ny undersjef for etterretning, mens Kash Patel blir forsvarsminister Millers nye stabssjef.

Trump har gjentatt at han ikke akter å akseptere Biden som president, og sier han fortsatt regner med å vinne valget, som allerede er avgjort.

Pompeo tror Trump blir gjeninnsatt



– Vi kommer til å vinne! Vi gjør store fremskritt. resultater kommer inn fra neste uke. Make America great again, skrev Trump nylig på Twitter.

USAs utenriksminister Mike Pompeo insisterer på at president Donald Trump skal innsettes på nytt.

– Det vil bli en smidig overgang til en andre Trump-administrasjon, sa Pompeo på pressekonferanse tirsdag. Det er en prosess, grunnloven er ganske tydelig. Verden skal være sikker på at utenriksdepartementet gjør det bra i dag, og vil gjøre det bra med presidenten som innsettes ett minutt over tolv den 20. januar, sa utenriksministeren.

