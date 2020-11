– Som tidligere republikanske kongressmedlemmer, som sverget en ed til grunnloven, mener vi uttalelsene fra president Trump om svindel ved valget er et forsøk på å undergrave valgets legitimitet, og er derfor uakseptable, heter det i en uttalelse underskrevet av mer enn 30 tidligere republikanske lovgivere.

Nå ber de innstendig Trump om å legge stridsøksen ned og innse at slaget er tapt, skriver The Hill. Trump på sin side har varslet en ny turné med folkemøter i USA for å fortsette kampen mot det han mener er et «stjålet og rigget valg.»

– Grunnlaget for vårt demokrati

– Hver avstemning skal telles og det endelige utfallet aksepteres av deltakerne, fordi allmennhetens tillit til utfallet av valget vårt er grunnlaget for vårt demokrati, heter det i uttalelsen fra de flere titalls underskriverne.

Trump har kommet med udokumenterte påstander om valgfusk og varslet en rekke søksmål mot gjennomføringen av presidentvalget. Enkelte har støttet ham i dette, som republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell. Han forsvarer nå Trump.

– Trump har 100 prosent rett til å stille spørsmål ved valgresultatet og vurdere juridiske alternativer. Denne prosessen vil fortsette og komme til en konklusjon. Institusjonene våre er bygd for dette , sier McConnell ifølge Washington Post.

– Vårt håp at nasjonen vil erkjenne at Biden har vunnet

Her er listen over de republikanske underskriverne. Flere av disse skal dessuten åpent ha støttet Biden som presidentkandidat:

Tom Coleman (Mo.), Susan Molinari (NY), Jim Greenwood (Pa.), Jim Kolbe (Ariz.), Chris Shays (Conn.), Mickey Edwards (Okla.), Dick Zimmer (NJ), Jim Walsh (NY), Ray La Hood (Ill.), Peter Smith (Vt.), Steve Bartlett (Texas), Charlie Dent (Pa. ), Scott Klug (Wis.), John LeBoutillier (NY), Doug Bereuter (Neb.), Deborah Pryce (Ohio), Charles Djou (Hawaii), Bob Inglis (SC), Alan Steelman (Texas), Steve Kuykendall (Calif .), Connie Morella (Md.), Wayne Gilchrest (Md.), Bob Bauman (Md.), Mike Parker (Miss.), Tim Petri (Wis.), Barbara Comstock (Va.), Carlos Curbelo (Fla. ), Jack Quinn (NY) og Jim Leach (Iowa).

– Fremover er det vårt håp at nasjonen vil, uansett parti eller overtalelse, erkjenne at den valgte presidenten Joe Biden, har vunnet dette valget, skriver de mer enn 30 republikanerne, ifølge Newsweek.

– Ekstremt farlig og ekstremt giftig

Demokratenes senatsleder, Chuck Schumer, raser mot republikanernes benektelse av valgresultatet og advarer mot omkamp.

– Det er ekstremt farlig og ekstremt giftig for vårt demokrati. Søksmål kan være gyldige, men de må være basert på bevis og fakta, sier han ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge nettstedet Politico nekter mange republikanske politikere å følge opp Trumps anklager om at Demokratene forsøker å stjele valget ved hjelp av valgfusk. Republikanerne Susan Collins og Pat Toomey er blant disse.

– Slutt å spre falsk informasjon

– Alle gyldige stemmer i henhold til delstatens lov bør telles. Anklager om uregelmessigheter kan avgjøres i domstolene. Vi må alle respektere resultatet av valget, skriver hun på Twitter.

En annen republikansk folkevalgt, Adam Kinzinger, krever at alle anklagene må behandles av domstolene.

– Slutt å spre falsk informasjon som har vist seg å være usann. Dette er i ferd med å bli sinnssykt, skriver han på sosiale medier.

