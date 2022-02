Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



La oss spare deg for litt tid, om du bare må vite hva den mest graverende mangelen ved denne elektriske Mercedesen er. Bilen fås i to utgaver, Mercedes EQB 300 4Matic og EQB 350 4Matic. Forskjellen er at EQB 300 har 228 hestekrefter mens EQB 350 har 292 hestekrefter.

Den rimeligste av dem har en startpris på 477.000 kroner inkludert firehjulsdrift og syv seter som standardutstyr. 350-utgaven koster 21.000 kroner mer, er litt raskere og forøvrig identisk med innstegsmodellen.

Men ingen EQB-modell leveres med tilhengerfeste. Oh, the horror!

GOD FART: Mercedes EQB oppleves som ganske stillegående og komfortabel. Den er mer behagelig over dårlig asfalt enn konkurrenten Tesla Model Y. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Elbilekspertene

Nordmenns nysgjerrighet på elbil er nærmest uslåelig. Det er forståelig når du tenker etter, siden faren for å trå feil er overhengende. Ved kaffemaskinen, når vi en gang returnerer dit, blir det uthenging og hånsord om gal bil er handlet inn.

Dårlig hurtiglading, ræva app, lakkslipp, dugg i lykter og elendig kundeservice er fallgruver nordmenn må lese seg opp på. Og selvfølgelig annenhåndsverdi når bilen ikke kan leveres med hengerfeste og det ikke engang kan ettermonteres.

Kjøper du en Mercedes EQB, er du eller fremtidige eiere dømt til et liv uten tilhenger – et liv uten verdighet, vil noen si.

Den garvede elbilkjøper, på den annen side – den såkalte elbileksperten – skal helst ha sneket litt i køen, fått levering litt før andre og gjerne skaffet seg ekstra rabatt. En fiffig trend blant de presumptivt kløktigste i bilverdenen er å ha flere biler i bestilling samtidig, noe som åpner for elbilspekulasjon og status.

På Finansavisen Motors Facebook-gruppe, der det normalt diskuteres med innestemme, er engasjementet stort når videoen om Mercedes EQB slippes.

«Skuffende LITEN!» skriver en ivrig person, og refererer til en feiloppfatning om bagasjeromsvolumet.

Det er kanskje skuffende at Mercedes EQB ikke leveres med tilhengerfeste, men det er mye annet å glede seg over her. Blant annet fleksibiliteten.

VELKJENTE GREIER: Mercedes har allerede solgt GLB, varianten med forbrenningsmotor i noen år. EQB fremstår på samme måte innvendig, og ligner forøvrig mye på elbilen Mercedes GLA. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Hva er egentlig en EQB?

Mercedes EQB er ingen gigantisk bil, slik noen kan ha forhåpninger om. Med en lengde på 4,68 meter stiller den i samme klasse som konkurrentene VW ID.4, Tesla Model Y og Audi Q4 e-tron. Ford Mustang Mach-E og Ioniq 5 kan sammenlignes, mens Kia EV6 er nøyaktig like lang som tyskeren.

De kinesiske slagskipene Nio ES8 og Hongqi E-HS9 er på en annen side betydelig større, og fås i luksuskonfigurasjonen seksseter, som kan være praktisk med bakovervendte barneseter.

Det har forøvrig vært mye prat om at Tesla Model Y kommer med syv seter, men nå må de tåle å bli slått på målstreken av Mercedes. Den norske Mercedes-importøren lover «et utvalg» lagerbiler med levering i løpet av januar og februar. Forøvrig er det levering i mars, skulle du ville bestille og utstyre etter eget ønske. Om denne leveringsdyktigheten viser seg å stemme, kan mye norsk ventefrustrasjon elimineres om du sikrer deg en EQB nå. Spørsmålet er om du skal det, da.

VASKEHELVETE: Testbilen har noen lekre, men mildt sagt intrikate felger. Disse kan du antagelig sette av hele dagen til å vaske, om du vil. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Syv seter, men for hvem?

I EQB er ikke tredje seterad noe særlig for dem over 1,65, men andre seterad kan justeres 14 centimeter i lengden. Det gjør EQB til en fleksibel bil. Med setene skjøvet behagelig tilbake og tredje seterad nedslått, tar bagasjerommet unna 465 liter mens nevnte konkurrenter sluker godt over 500 liter.

For fire voksne på vei til kino er imidlertid boltreplassen i EQB generøs. Justerer du andre seterad frem, øker bagasjeromsvolumet til mer anvendelige 655 liter og videre til 1.620 liter med alle setene slått ned. Nedsiden med fremjusterte bakseter er at turen til kino blir langt mindre hyggelig for voksne i baksetet.

En familie med høye krav til både antallet seter og plass, vil dessverre ikke finne seg helt til rette i en Mercedes EQB. Men om familien består av to voksne og to barn som av og til ønsker å ha med flere barn, kan dette være en fornuftig bil å vurdere.

Med alle setene i bruk, er det bare 130 liter tilgjengelig i bagasjerommet, og siden EQB baserer seg på en plattform ment for forbrenningsmotorer, i likhet med Mercedes EQA, CLA, GLB, A- og B-Klasse, er det ikke noe bagasjerom foran.

Til sammenligning har Tesla Model Y hele 117 liter i snuten, noe som utvilsomt taler til dens fordel.

KJAPP NOK: Mercedes EQB fås i to utgaver: EQB 300 4Matic og EQB 350 4Matic. Forskjellen er at førstnevnte har 228 hestekrefter og når 100 på 8,0 sekunder, mens EQB 350 har 292 hestekrefter og bruker 6,2 sekunder. Testbilen er en EQB 350, og den er ganske kvikk. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Rekkeviddetanker

Også når rekkevidden betraktes, er det lett å la seg besnære av Tesla. Vel har Model Y høyere batterikapasitet, med sine 76 kWh mot EQBs 66,5 kWh, men 14,29 prosent større batteri tilsier interessant nok 21 prosent bedre rekkevidde hos Tesla.

Begge utgavene av Mercedes EQB har en WLTP-rekkevidde på 419 kilometer, mens en Model Y Long Range, riktignok bare med fem seter, skal klare 507 kilometer.

De fleste med litt elbilerfaring på vinterføre vet at rekkevidden faller betydelig når kulden kommer, noe som er tilfellet for alle bilene nevnt i denne testen.

Under EQB-testperioden er det i tillegg glatt og til dels godt med snø, som sender strømforbruket opp. Derfor er det mer naturlig å håpe på 250 til 300 kilometers rekkevidde, snarere enn de 419 som det fristes med i reklamemateriellet.

Over 400 kilometers rekkevidde kan være oppnåelig på sommerføre, og ved pen kjøring i jevn hastighet vil EQB cruise mer enn 250 kilometer på vinterføre. Faren for at sjåføren selv vil det annerledes, er interessant nok til stede.

SMART JUSTERING: Baksetene kan justeres i lengden med 14 cm. Kjøres det helt frem, øker bagasjeromsvolumet fra 465 til 655 liter. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Kjøreegenskaper som tiltaler

Grunnen til at du får lyst til å tråkke litt på, er utelukkende positiv. Testbilen er den kjappeste av de to modellene: EQB 350 4Matic. Med sine 292 hestekrefter og 520 Nm bykser bilen pent opp i fart, og 0 til 100 skal gå unna på brukbare 6,2 sekunder, men det er den gode balansen og det glimrende veigrepet du vil more deg med.

Den rimeligste varianten av EQB tar deg til 100 på 8 sekunder, men det er ikke utenkelig at dette vil oppleves som tilstrekkelig for en del nordmenn.

For gøy bak rattet, vil snedig nok ikke Mercedes at du skal ha det i EQB, for vi finner ingen mulighet til å fullstendig skru av sikkerhetssystemene og virkelig slippe bilen løs på snøen. Det er litt kjedelig siden EQB 350 ellers er en morsom bil å kjøre litt hardt med – på tross av å veie nærmere 2,2 tonn.

Det hjelper at styringen er rask og forholdsvis presis, og følelsen fra bremsepedalen god. En Tesla Model Y når 100 på fem blank, men EQB er nesten like morsom og kanskje like viktig: Mercedesen er mer komfortabel over humper og i byen generelt.

VELKOMMEN, VINTER: EQB har firehjulsdrift som standardutstyr, så snø og glatte veier er ikke noe problem. Rekkevidden på 419 kilometer etter WLTP-standarden er imidlertid helt urealistisk når kulden setter inn. Foto: Håkon Sæbø

Billige løsninger

På innsiden er kvalitetsfølelsen god. Myke materialer, spennende interiørbelysning og to lekre skjermer setter stemningen. De tre luftdysene skaper substans og gir et umiddelbart solid inntrykk. Opplevelsen av kraftige besparelser og spinkelt interiør, slik noen føler det i en Model Y, er ikke det du sitter med i en Mercedes EQB.

Den som leter, finner imidlertid flere uverdigheter, men du må ned mot gulvet for å avdekke dem. Plasten på dørene blir brått hard og ekkel, og gulvmatten på passasjersiden mangler gulvfeste. Er det på denne måten Mercedes minner sine mindre bemidlede kunder på at de på ingen måte har kjøpt en av selskapets mer påkostede biler? Usselt er det i alle fall.

Irriterende er det også at stereoanlegget bare er sånn passe, tatt i betraktning at en EQB 350 med litt ekstrautstyr (som testbilen) brått koster over 600.000 kroner.

Der kan også konkurrentene havne, men Tesla Model Y har i det minste et mer vellydende stereoanlegg.

STØDIG: Materialene er for det meste gode, og i EQB er det knapper der du forventer det. «Skulle vel bare mangle», tenker du, men nei, det er ingen selvfølge i elektriske biler. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ingen underholdning

Om du har prøvekjørt en av de digre elbilene fra Kina og forventer noe av det samme rundt plass og standardutstyr, vil Mercedes EQB skuffe. Det samme gjelder om du ser for deg å kjøre 419,0 kilometer på vinterføre.

Du kan selvfølgelig kjøre 40 mil og vel så det, men da må du stoppe og lade, som heldigvis fungerer nokså greit med effekten på maksimale 100 kW. Det er likevel ikke et tall å kjekke seg med rundt kaffemaskinen, når Skoda Enyaq og Audi Q4 e-tron klarer 125 kW og definitivt ikke når Ioniq 5 ligger på hele 220 kW.

Under en ladeseanse en halvtimes tid undrer passasjeren seg over at skjermen i midten ikke kan brukes til noen form for underholdning. Hvor er 5G og moro mens du venter på at Mercedesen skal bli klar til bruk igjen? Vi er i 2022, og tyskerne henger pinlig langt etter både Tesla og Polestar, som vil underholde deg med strømmetjenester.

MINDRE SKJERMTID? Skjermene foran sjåføren og passasjeren er fine å se på, men når du venter på at bilen skal lade seg opp, lar ikke Mercedes deg bruke Netflix eller andre strømmetjenester, slik Tesla og Polestar gjør. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Konklusjon og rasjonelle valg

Som med alle andre elbiler er det fordeler og ulemper med Mercedes EQB. At du i en kompakt og ganske kul bil får firehjulsdrift, syv seter og mulighet for 75 kilo på taket, trekker opp.

Det rasjonelle i deg ber kanskje om en koreansk bil eller Elon Musks teknobombe, men snobben i deg vil ha stjerne på panseret, og da må du godta at EQB ikke er best på absolutt alt. Men at den er komfortabel, lett å komme seg inn og ut av, velkjørende og praktisk, er sikkert.