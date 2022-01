Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



En stund så det litt skrint ut for de fete og frakkledde direktørene med ambisjoner om å bruke bittelitt av godtgjørelsen sin på en ny elbil. Det har så langt vært få å velge mellom for dem med store egoer og større maver.

Du vet, de som vakler seg ut av lange, blanke biler og stabber bort til der rause måltider serveres i dunkel belysning på hvite duker. Det klirrer i Riedel eller Zalto. I kveld skal det skåles og dealer skal gjøres.

STOR BIL, STOR SKJERM: Mercedes EQS er over 5,2 meter lang og veier over 2,5 tonn. MBUX Hyperscreen, de tre skjermene som deler panel, er 141 cm bredt. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Taycan er ikke digg nok

I en karikert verden vet vi alle at en Porsche Taycan, dyr og usympatisk som den jo er, ikke helt holder mål. Det er en slags sportsbil, men samtidig er den så vidt luksuriøs nok til å fascinere kjøpere som ikke nødvendigvis er opptatt av kjøreegenskaper og akselerasjon. For noen er det viktigere å fremstå på den riktige måten.

Om denne riking-fremtoningen er avgjørende og Taycan blir for spe, finnes det nå et unisont svar, og det er – nærmest selvfølgelig, vil noen si – Mercedes som kommer deg til unnsetning. Modellen heter EQS, i dette tilfellet etterfulgt av noen «høye» tall som i gamle dager ville betydd at det i alle fall lurte en V8 under panseret.

TURBIN, OR NOT TURBIN? Det er ikke noe spørsmål. Luftedysene på nye Mercedes EQS ser ut som små turbiner – utvilsomt en lekker detalj. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Firehjulsdrift – selvfølgelig

De «høye» tallene som hører testbilen til, er «580» i tillegg til den velkjente påskriften «4Matic». Resultatet er en motoreffekt på hendige 523 hestekrefter gitt av to motorer som tilsier at det ytes arbeid på alle fire hjul. Og det kan en direktør godt like.

Mercedes EQS 580 er den foreløpige toppmodellen (en AMG-utgave med 761 hestekrefter er rett rundt hjørnet), men det finnes en såkalt «450+» som kun gir kraft til bakhjulene. Om dette er å betrakte som en slags sparevariant, kan imidlertid neppe hevdes. EQS 450+ vil glatt runde én million kroner når utstyret lastes på, så billig blir det ikke.

Testbilen starter på 1.171.900 kroner, men lander på 1.426.788 med en del utstyr krysset av for.

På tross av saftige 780 kilometers rekkevidde er det best å bare glemme modellen med bakhjulsdrift. En maktperson vet å posisjonere seg, også på isbefengte vinterveier, og derfor er det Mercedes EQS 580 4Matic som gjelder.

I beste fall er det 675 kilometers rekkevidde som loves, men det er avhengig av utstyrsnivået. Testbilens har en WLTP-rekkevidde på 645 kilometer og den virker ganske troverdig, men vil falle betydelig når kulden setter inn. Ladehastigheten på 200 kW er også til å stole på – faktisk fikk vi effekten noe høyere på en 225 kW hurtiglader, men her er det som alltid utetemperatur, batteritemperatur og batterinivå som avgjør.

MYE BRA, MEN: Interiøret i nye EQS har ikke Mercedes fått helt dreisen på. Det som kanskje eller kanskje ikke er ment å se ut som treverk, føles og ser ut som plast. Det harmonerer dårlig med prisen og resten av bilen. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Elektriske dører

En god direktør er ikke lat, men skal bruke energien sin på de viktige ting som middager, golf og styremøter med lang lunch. For å spare på kreftene leveres Mercedes EQS herlig nok med dører som åpner og lukker seg på egenhånd. Soft close har tyskerne hatt i en mannsalder, så det er en selvfølge, men underlig nok er testbilen hverken utstyrt med dette eller de fancy dørene vi hadde gledet oss til. Førsteinntrykket, sett med visitatoriske direktørbriller, er med andre ord ikke fullkomment.

Når du endelig har funnet deg til rette og inntatt førerposisjon – og brukt verdifull energi på å lukke døren manuelt – åpenbarer det seg en ny og spennende verden. Her er det et enormt display som dominerer, ikke sigarklubbinnredning og nødvendigvis spesielt påkostede materialer. Til å være en elektrisk S-Klasse-ekvivalent er det for lav luksusfølelse her, men skjermen (som Mercedes snedig nok kaller Hyperscreen), er i det minste et voldsomt sanseinntrykk i seg selv.

VELDIG RASK: Fra 0 til 100 km/t går unna på ville 4,3 sekunder. Det er mer enn raskt nok for en bil som forøvrig er vektet mot komfort, ikke sportslighet. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Med heftig Oled-teknologi og totalt tre displayer under ett og samme panel, kan man ikke la være å fnise betatt av dette påfunnet. Det samme gjelder interiørbelysningen som skamløst bringer tankene til samfunnets mer dekadente kjellerlokaler, men som heldigvis kan justeres for å skape en besnærende atmosfære. Luftdysene med sin turbinaktige utforming ligger elegant oppå den blanke flaten som strekker seg over hele bilens bredde, men ellers oppleves det i overkant spartansk på innsiden i nye EQS.

Den overveldende «wow»-følelsen du serveres i en velutstyrt S-Klasse uteblir, som til dels kan henge sammen med at testbilen er utstyrt med et merkelig treverklignende interiør som hverken føles eller ser bra ut. Og skuffende nok er ikke skinnsetene av det særdeles myke slaget, slik direktører behøver etter en lang dag med golf og lunch.

MILLIONBIL: Innstegsmodellen EQS 450+ starter på 944.900 kroner, men prisen spretter raskt forbi én million. Testbilen begynner på 1.171.900 kroner, men havner på 1.426.788 med utstyr. Da har bilen hverken soft close eller helelektriske dører. Foto: Håkon Sæbø/ Finansavisen

Så stillegående

At en EQS må utstyres med omhu for å oppnå kraftig luksusfølelse, er nå etablert. Imidlertid er understellet og drivlinjen nærmest perfekt, for her er det både luftfjæring og elektroniske dempere å meske seg med.

Over fartsdumper og andre ujevnheter duver du selvsikkert avsted i en EQS, og bilen får det hele til å se lett ut.

Det er første når du tenker etter at det blir åpenbart hvor avansert denne bilen egentlig er. Mange elbiler er stillegående, men ingen er på nivå med dette. Ikke bare er vindusviskermotorene stillegående, men selve viskerne er også lydløse. Motorene lager omtrent ingen lyd, men også drivknuter, hjuloppheng, girkasser og klimaanlegg er hysjet godt ned. Det sender luksusfølelsen rett i taket – spesielt på kvelden hvor den store blanke flate med de tre skjermene i størst grad kommer til sin rett.

EFFEKTIV: Mercedes EQS er ekstremt aerodynamisk med en cW-verdi på bare 0,20. Rekkevidden på 645 kilometer gjelder ikke for vinterkjøring, men likevel oppleves rekkevidden som overbevisende. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Nesten for rask

Fra 0 til 100 km/t går unna på nesten tullete raske 4,3 sekunder. Du vil antagelig aldri savne mer motorkraft, men gjør du det kan den kommende AMG-utgave være fristende. Og det er ikke bare på grunn av de ekstra kreftene at noen vil vente på AMG, for EQS 580 4Matic er åpenbart ikke laget for den ekstra kjøreglade direktør.

Komfortfølelsen overskygger villigheten selv når du velger det mest sportslige oppsettet bilen byr på, og derfor fremstår selve akselerasjonen som mer enn god nok. EQS 580 4Matic har sitt fortrinn ved å være myk og deilig, ikke stram og rampete. Bakhjulsstyringen (ekstrautstyr) med hele 10 graders utslag bidrar mest av alt til å dempe opplevelsen av at bilen er enormt lang, fremfor å gjøre EQS til noen sportsbil. Og det er for så vidt greit nok.

Det hadde likevel vært fint om følelsen fra bremsepedalen var bedre, for den fremstår i overkant svampete og uten solid tilbakemelding. Ved normal og til dels sedat kjøring er det ikke noe problem, men straks du forviller deg ut på svingete veier og vil gasse litt på, avslører Mercedes at EQS har et forbedringspotensial. Det skal bli spennende å se hvordan dette er løst på den kommende AMG-utgaven.

DU BESTEMMER: Hyperscreen gir deg mulighet til å bestemme farger, utseende og innhold. Det tar tid å sette seg inn i, men når du er bekvem med systemet vil du like det. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Konklusjon

På tross av bremsepedalen er det elbiltekniske i stor grad på plass i nye Mercedes EQS. Det kan en kresen direktør slå seg til ro med. Ingen annen elbil er like komfortabel og gir samme luksuriøse følelse når du bekymringsløst flyter av sted. Rekkeviddebekymring er ikke et tema og plassen mer enn god nok sammenlignet med konkurrentene.

Det betenkelige er at interiøret gjør at du heller får lyst på en S-Klasse, og det er i seg selv er uheldig. Ikke minst fordi BMW er i ferd med å rulle ut den potensielt farlige konkurrenten i7, som i elektrisk versjon baserer seg på den nye 7-serien. Og tatt i betraktning at nåværende 7-serie nok har mer påkostede materialer innvendig, sammenlignet med testbilen fra Mercedes, kan neste 7-er evne å lokke kritiske direktørene over til BMW.

BMW i7 ventes å dukke opp i løpet av 2022 og når det skjer er det duket for hard konkurranse.