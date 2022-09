Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



SEILBÅT: – Du kan ta over rattet nå, sier den norske importøren av A-Yachts Espen Øksby, og setter seg ned i en av de langsgående sofaene på dekk.

Ved siden av sitter adm. direktør for Yachtworks GmbH i Østerrike, Michael Gilhofer, som har konstruert båten.

Karbon-skroget er lakkert i skinnende blå metallic, og med de sorte seilene skiller A33 seg tydelig ut fra all den hvite glassfiberen på Oslofjorden.

MÅTTE ENDRES: De to sorte klossene på dekket fungerer som støtte for kapteinen når båten heller. De måtte byttes ut fra det opprinnelige designet i treverk, som gikk i ett med dekket og skapte snublehinder. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Snublet i egen design

Begge de to rattene på akterdekket er trukket med noe som ligner hvitt, semsket skinn. To lave klosser av karbonfiber er montert på det lekre tre-dekket, for at kapteinen skal kunne stå støtt når båten heller.

– Vi hadde opprinnelig vakkert utformede klosser av tre der, men både jeg og kundene snublet over dem fordi de gikk i ett med dekket. Så nå har vi laget dem i sort karbonfiber i stedet for, slik at du ser dem i nedre synsfelt, sier Gilhofer og mimer at han tupper tærne inn klossen.

SKILLER SEG UT: Den norske kunden har bestilt båten i blå metallic lakk, og med de sorte seilene skiller den seg tydelig ut fra de ellers hvite farkostene på Oslofjorden. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Uten rekkverk

Akterdekket fungerer som badeplattform, og ligger nesten helt nede i vannlinjen. I utgangspunktet virker det litt uvanlig, siden det ikke er noen form for rekkverk helt bakerst, men det går overraskende fort å vende seg til det.

Designen ser ut til å basere seg på at de som er store nok passer på å ikke falle uti, mens de som er små uansett blir stroppet fast. Sammen med den lave kanten, gjør den medfølgende badestigen det svært enkelt å klatre både opp og ned for de som vil ta en svømmetur.

NÆRHET TIL NATUREN: Det lave akterspeilet gjør at du kan høre kjølvannet som lager små klukkelyder når du seiler. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Tett på naturen

Det flate akterdekket tjener også en annen hensikt. På store yachter kan en ofte bli litt isolert fra elementene, med digre glassdører, luftkondisjonering, og sofagrupper flere etasjer over havnivå. Når du står ved roret på A33 kommer sjøen og naturen virkelig tett på.

Vinden stryker langs seilet, og skaper fremdrift med en hviskende lyd. Og like bak skaper det lave akterspeilet en klukkende lyd, når vannet slipper taket i skroget og forsvinner bakover i små virvler. En lett justering med rattet bringer en rask men allikevel silkemyk korreksjon av kursen. Dette er en 33 fots seilbåt på over 2,5 tonn, men den reagerer mer som en seiljolle på små justeringer.

LETT Å MANØVRERE: For å få tatt bildene ble det nødvendig med litt navigering innerst i marinaen ved Leangbukta. Heldigvis er A33 lett å manøvrere, også i trange farvann med annen trafikk. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Voksen Laser

– Designen og måten den seiler på minner egentlig om en Laser-jolle, kanskje en kan kalle det en slags fullvoksen Laser?

– Ja den sammenligningen passer godt, det er en sports-seiler, men med komfort, sier Gilhofer.

Han fortsetter med at ideen for en båt av denne typen kom til ham for 20 år siden, og at han startet utviklingen sammen med Luca Brent. De som er kjent med hans design vil nok kjenne igjen en del av linjene på A-Yachts A33.

– Hvordan vil du oppsummere filosofien bak konstruksjonen?

– Den må være lett å håndtere for én person, men samtidig seile svært bra. Det må være lett å bevege seg rundt på den, og ha nok komfort til at familiemedlemmer og venner som ikke er seilere ønsker å være med. Dessuten må den se bra ut, og det oppnår vi ved å benytte italiensk designer, sier Gilhof.

ETTERSPURT: Mange av kundene etterspør et fastmontert toalett ombord, som visstnok er et viktig punkt for at øvrig mannskap frivillig skal mønstre på. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Krypinn med toalett

Et punkt svært mange etterspør, er tilgangen til et fastmontert toalett. Og nede under dekk på styrbord side er det faktisk et lite krypinn, med både toalett og håndvask montert. Noe flislagt bad med full ståhøyde og dusj er det absolutt ikke snakk om, men alt sammen er skrudd fast, og dersom nøden er stor nok vil det sikkert være svært så kjærkomment.

– Vi har en del kunder som sier at det må være en do ombord, dersom deres bedre halvdel skal mønstre på. Men når vi har båtene inne til service og demonterer alt sammen, har det stort sett aldri vært i bruk, sier Gilhof.

KAN KØYE: A-Yachts A33 har mulighet til å innrede forpiggen med køye-løsning over hydraulikken, men en bør nok være gode venner for å sove to personer der. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Dagsturbåt

Lengst fremme under dekk befinner det seg en del hydrauliske systemer som gjør at seilene kan trimmes fra kontrollpanelet ved rattet. Espen Øksby peker og forklarer at det går an å bestille en køye, som danner et overbygg der fremme, og soveplass til to gode venner.

Den norske eieren som skal overta båten senere på dagen har sløyfet det tilvalget, da den kun er tiltenkt dagsturer. Midt på akterdekket er det også plass til to bordben av karbon som skrus fast, og et klaffebord som festes på toppen. Sånn sett er det rom for å både ta seg en lur og en matbit ombord.

GOD FØLELSE: Det er denne følelsen en betaler for, når motoren er skrudd av og en må lese vinden og spille på lag med den for å få best mulig fremdrift. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Finjustert respons

Men det blir litt som å peke på at en Porsche 911 har bakseter, og derfor er en familiebil. Dersom du er i markedet for en turseiler på rundt 30 fot, finnes det alternativer med mer plass under dekk og stuverom for alt en har med seg.

Da er det bedre å sammenligne A33 med en sportslig daycruiser eller RIB for den sakens skyld. Den tresylindrede Volvo Penta motoren er trofast, men vil aldri sende deg av gårde i 50 knop. Men det er heller ikke så viktig. Når du skrur av motoren og lar seilene spenne seg ut som vinger i havbrisen, oppnår A33 det alle produsenter av sportsbiler og racerbåter ønsker – nemlig å gi deg følelsen av å kontrollere et presisjonsinstrument der tankene omsettes direkte til finjustert respons. Leveringstiden på en A33 er ca. ett år, og prisen inkludert norsk mva. ligger rundt 2,8 millioner avhengig av utstyr.