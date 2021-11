Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Senkekjøl gir to fordeler. Yachten seiler fortere i mye vind og den kan ankres opp i havner som er relativt grunne. Heve- og senkemekanismen er gjennomtestet så du behøver ikke engste deg for at den ikke virker.

Som standard leveres Swan 120 med en fast kjøl. Da stikker yachten 4,70 meter. Med senkekjølen varierer dybden fra 3,50 meter til 5,50 meter.

En bauta med drømmebåter

Nautors Swan er på hugget. Sommeren 2021 sjøsatte verftet regattamaskinen på 125 fot i ClubSwan-serien. På vårparten 2022 kommer det en ny 80-foter i den samme serien.

Den nye 120-foteren ble for første gang vist frem i Monaco i slutten av september for å vise hva det finske verftet er god for. Swan viste også frem reviderte versjoner av yachtene på 88 og 108 fot.

VERDEN RUNDT: «Berge Viking» er en standard 57 fots lang Swan som et norsk lag deltok med i Whitbread Round The World-regattaen i 1981 – 1982.

Swan var en finsk bauta med nyskapende, solide og velseilende båter, dyrere enn andre, men ikke uoppnåelige for dem som var opptatt av kvalitet og image.

Det finske verftet leverte sin første seilbåt, en 36-foter, i 1966. Produsert i glassfiber med finnekjøl og fritthengende ror var det en radikal båt.

I løpet av fire år ble det produsert 90 båter. Mange av denne modellen seiler fortsatt. I 1981 var det seiling på mange avissider i Norge.

Med mannskap bestående av amatører deltok Peder Lunde jr. og Stig Hatlo i Whitbread Round The World-regattaen. Båten de brukte, «Berge Viking», var en ganske så standard Swan 57.

Det norske laget havnet på 8. plass av 29 deltagende båter. Swan ble mange havseileres drømmebåt.

GIGANTISK COCKPIT: Du kan få forskjellige løsninger i cockpiten. Under akterdekket er det garasje til lettbåt.

Bygger merkevare

Det italienske motekonglomeratet til Leonardo Ferragamo kjøpte et verft i krise i 1998 og har sakte, men sikkert gjort Swan til en dyr, eksklusiv merkevare. Prislappen på 120-foteren avhenger av hva du velger av materialer og utstyr, men du bør minst avsette 180 millioner kroner hvis du har lyst på en avansert og velseilende yacht.

