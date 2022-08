Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

BÅT: – Kjører du sakte, kan du bytte ut den gamle motoren med et batteri og en elmotor. Skal du kjøre fort, må du løfte båten opp av vannet for å kjøre effektivt på el, sier markedssjef Erik Eklund i Candela.

For dem som er lei av sjøgang, motorstøy og krappe bølger, men glad i fart, tilbyr den svenske båtprodusenten Candela et smått oppsiktsvekkende alternativ: Muligheten til å «sveve» over vannet nærmest lydløst.

«Først i verden»

Selskapet har siden 2014 utviklet helelektriske, høyhastighets motorbåter med hydrofoil til forbrukermarkedet. Modellen C-7 er ifølge selskapet den første i sitt slag i verden, og tidligere i år lanserte selskapet oppfølgeren C-8.

Båten bygges i ren karbonfiber, har en topphastighet på 30 knop og rekkevidde på over 50 nautiske mil. Det skal ifølge Eklund holde til en hel dag på sjøen uten å måtte lade.

FLYVENDE SVENSKE: Den nye modellen C-8 fra Candela, har en topphastighet på 30 knop. Foto: Candela

Hentet America's Cup-ekspert

Hemmeligheten bak energieffektiviteten er båtens foilsystem, som sammen med den elektriske motoren løfter båten opp av vannet ved en gitt hastighet og dermed forbruker 80 prosent mindre energi.

Foilsystemet i nye C-8 skal være betydelig forbedret fra forrige modell, som følge av at selskapet i fjor hentet inn franske Michel Kermarec, med 30 års erfaring innen hydrodynamikk.

Han har blant annet vært med å utvikle foilsystemene til America's Cup-båten American Magic, og bidratt sterkt til utviklingen av de lynraske AC75-båtene.

C-8 har en prislapp på 3 millioner kroner.

TYST FRAKT: Taxibåten Candela P-8 kommer i to varianter, én for varmere og én for kaldere klima. Foto: Candela

Øker kapasiteten

I desember i fjor hentet Candela 245 millioner svenske kroner i en investeringsrunde ledet av EQT Ventures, som verdsatte selskapet til 1,4 milliarder, ifølge Dagens Industri.

Pengene skal i hovedsak investeres i selskapets nye, automatiserte fabrikk, som skal ha en produksjonskapasitet på 400 båter pr. år innen to år.

FLYVENDE FERGE: P-12 Shuttle er tolv meter i lengde og har plass til 30 passasjerer. Foto: Candela

Satser på passasjerfrakt

Utover fritidsbåtene C-7 og C-8, satser selskapet stort på passasjerfrakt med de nye taxibåtene P-8 og P-12. Førstnevnte kommer i to varianter: Én åpen, tilpasset et varmere klima, og én lukket, beregnet for kaldere, nordeuropeiske land.

Kronjuvelen er imidlertid P-12, med plass til 30 personer, som ifølge Eklund skal være verdens mest energieffektive passasjerferge.

Blant salgsargumentene er at man skal kunne frakte folk raskt, stille og miljøvennlig, uten å bli sjøsyk.

Taxibåten P-8 lanseres senere i år i Venezia, mens P-12 skal gå som hurtigferge mellom Stockholm og Ekerö uten for den svenske hovedstaden.

Ifølge Eklund har ikke Candela lyktes med å få særlig fotfeste i det norske markedet ennå, men samme dag Finansavisen får teste selskapets flyvende båt, har en rekke aktører vært innom til prøvekjøring.

Disse skal være alt fra offentlige organisasjoner til eiendomsaktører som ser på muligheten til å frakte folk sjøveien.