I mai 2018 seilte Son-mannen fra Nordkapp til Lindesnes i en 13-fots jolle. 50-åringen satte verdensrekord for seilas i enmannsjolle og brukte en måned på turen, hvor han tilbakela rundt 1.000 nautiske mil. Turen resulterte i boken Norge om babord.

Det går an: Eventyrer og skribent Magne Klann seilte Nordkapp til Lindesnes i en 13-fots jolle. Han bruke en måned på turen. Foto: Magne Klann

– Er det flere som tar turen nordover i seilbåt nå?

–Ja, flere og flere gjør det. Og veldig mange snakker om å gjøre det. Og de som gjør det – snakker varmt om opplevelsen etterpå. Jeg tror vi kan snakke om en trend i en tidlig fase, sier Klann.

– Hvorfor velger flere å seile nordover?

– Det er en kombinasjon av flere ting. Når nordmenn må feriere i hjemlandet, har all utendørsaktivitet i Norge fått et voldsomt oppsving. Blant seilere er det blitt vanligere med store båter som går litt fortere, og dermed får man større aksjonsradius. Flere har vært ganske mye langs Skagerakkysten og har fått behov for å utvide horisonten litt. Da kan man velge å seile til England, Østersjøen eller oppover norskekysten. Andre seiler til Middelhavet eller over Atlanteren. Alle slike typer seilturer blir mer vanlig, sier Klann.

– Åpne strekk langs norskekysten som Stadt og Hustadvika får folk til å skjelve i buksene, er det grunn til det?

– Det er absolutt grunn til å ha respekt for de stedene du nevner og havet generelt, men jeg tror personlig jeg hadde en overdreven frykt for Nord-Norge. Jeg tenkte at der blåser det alltid «kjepper og spyd» og at det er mye farligere å seile der enn Sørlandet. Og det tror jeg at jeg kan si at ikke stemmer. Lindesnes er kanskje like farlig som de stedene du nevner, i hvert fall på sommerstid, når de fleste seiler. I mai da jeg seilte fra nord til syd, er det i snitt mer vind på Lindesnes enn på Nordkapp. Og i sør er det gjennom våren og sommeren en solgangsbris som ofte kommer opp i liten til stiv kuling. I Nord-Norge er det faktisk lite vind om sommeren, men når den først kommer, kan det blåse mye. Det handler alltid om å ha respekt, følge med på værmeldingen og alltid legge inn en sikkerhetsmargin.

Historisk overnatting: Magne Klann seilte fra Nordkapp til Lindesnes i en jolle. Om nettene dro han båten på land og sov i telt – eller under båt og seil som fiskerne i nord gjorde før i tiden. Foto: Magne Klann

– Hvilken værmelding bruker du?

– Alle baserer seg mye på den samme informasjonen. Jeg pleier å bruke to forskjellige, bare for å dobbeltsjekke og fordi de visualiserer på ulik måte. Appen Windy er veldig godt visualisert og gir kjapt en god oversikt over et større område. I tillegg bruker jeg Yr, sier Klann og legger til et tips.

For på sjøen er det kraftig vind som kan sette deg i livsfarlige situasjoner, ikke regn.

– Jeg sjekker alltid værmeldingen for fyret lengst ute i havgapet for der jeg skal befinne meg. Så kan man heller prøve å tenke selv hvor mye det kommer til å blåse inne i fjorden. Og sjekk gjerne et sted litt lenger opp og litt lenger ned langs kysten også. De gangene værmeldingen bommer, kommer gjerne drittværet noen timer før eller senere, eller varselet kan bomme litt geografisk. Hvis det er meldt storm i Bergen, kan det hende at den stormen slår inn i Haugesund eller på Stadt i stedet.

Bruk den båten du har

– Hva slags båt og utstyr bør man ha om man skal begi seg rundt Lindesnes og oppover norgeskysten?

– Man bør bruke den båten man har. Jeg skal vedgå at det nok er for spesielt interesserte å seile en jolle som jeg gjorde. Men jeg har bevist at det er mulig. En helt vanlig turbåt er helt supert. Sikkerhet handler mer om holdninger og kunnskaper enn om størrelse på båten og mengden sikkerhetsutstyr.

– Var du redd underveis?

– Ja, men jeg opplevde egentlig ikke noe som var farlig. Det jeg opplevde, var at jeg ikke hadde den kontrollen som jeg liker å ha. Det verste var faktisk den aller første dagen. Og det som gjorde at jeg ble redd var vindstille, og ikke storm. Jeg hadde seilt lenge, var blitt dyktig sliten og så døde vinden. Jeg trodde jeg skulle være fremme til overnattingsstedet om en time, men plutselig innså jeg at det uten vind kunne ta to eller opptil fire timer. Da begynte jeg å lure på om dette skulle gå og om dette ikke var noen god idé likevel. Det er klippekyst ved Nordkapp, så det er ikke så mange steder man kommer i land oppi der, forteller Klann, som fattet nytt mot etter en god natts søvn og en prat med sønnen sin på telefon.

En måned med sjøsprøyt: Magne Klann var aldri redd når det blåste friskt på vei fra Nordkapp til Lindesnes. Når vinden døde helt, var det verre. Foto: Magne Klann

– I tillegg var noen situasjoner hvor det blåste mye, men jeg hadde alltid en plan B og pushet ikke grenser, så det gikk stort sett greit hele veien sørover.

– Hva skulle du bevise ved å seile dette lange strekket i en så liten båt?

– Jeg liker å seile, jeg liker å være på tur og jeg har en egen fascinasjon for havner og steder å stoppe opp underveis. Båten var så lett at jeg kunne bære den i land, dermed kunne jeg overnatte på små, ubeskyttede holmer helt ute i havgapet, ettersom jeg slapp å lete etter trygge havner for natten, i fall det skulle blåse opp, forteller Klann, og legger til at opplegget for turen også hadde en historisk dimensjon.

– Nordmenn har ferdes langs kysten i veldig små båter i flere hundre år. I Nord-Norge var det helt dagligdags å bruke båter på den størrelsen jeg seilte til transport og fiske hele året. Når fiskerne var på litt lengre turer dro de båten i land og sov under den. Det tenkte jeg var en kul greie som jeg kunne prøve på. Jeg tok riktignok med meg telt i tillegg, men jeg sov under båt og seil en god del netter. Det var en fantastisk opplevelse, og jeg følte jeg fikk kontakt med noe historisk norsk.

– Hva er annerledes med å seile nordpå enn i smulere farvann sørpå?

– Mye mer spektakulær natur er nevnt, en annen ting er: Langs sørlandskysten må du veldig ofte ut i åpent farvann når du skal til neste by. Hvis du for eksempel skal fra Kragerø til Risør, må du passere endel åpent hav. Store deler av norskekysten nordover er veldig godt beskyttet. Du kan for eksempel gå hele Helgelandskysten bak et mylder av øyer. Det kan blåse kuling og du kan likevel ha flatt vann! Man ser det når man kikker på kartet – i min bevissthet var det veldig skummelt med Nord-Norge, men egentlig er det tryggere på grunn av alle stedene der man er beskyttet av skjærgård og øyer, avslutter Klann.