Trimaran: Vill seilbåt med villere pris

BÅT: Flerskrogsbåter har sine klare fordeler, men det er også en kamp mellom katamaraner og trimaraner om hva som egner seg best i forskjellige situasjoner.

Rob Doyle Design og Vangeestdesign har nå konkludert med at en trimaran er best for å produsere en superyacht av flere grunner. Resultatet er designstudien Domus, en 40 meter lang trimaran og fordelene de trekker frem er blant annet plass, komfort og pris.

BADEPLASS: To store separate atriums bak på hoveddekket gir adgang til sjøen vie en nedsenkbar badeplattform, mens solcellene over kan åpnes for direkte sollys. Foto: Van Geest Design

En trimaran kan være bredere enn en katamaran, slik at det blir mer plass ombord. Når det ene skroget løftes ut av vannet vil båten krenge kun to grader samtidig som de to skrogene i vannet gjør båten stabil, så slipper du å sette sjøbein. To skrog bremser dessuten mindre enn tre, så trimaranen har noen av katamaranens fordeler også.

Et viktig argument er også prisen, da en trimaran ifølge Vangeestdesign er enklere og rimeligere å bygge enn en katamaran. Hele riggen og alt det seiltekniske er plassert i det midterste skroget, slik at de to utriggerne kan være enklere, og dermed også rimeligere enn to skrog som begge holder riggen.

ROMSLIG: Den åpne hekken i Rob Doyle Design og Vangeestdesigns Domus røper den enorme plassen ombord. Foto: Van Geest Design

Miljøvennlig

Seiling er pr. definisjon miljøvennlig, men Domus skal være helt utslippsfri, takket være flere praktiske løsninger. Store deler av den enorme dekksflaten er dekket av solceller, som lader batteriene på dagtid.

Strømmen kan også benyttes til å produsere hydrogen, som kan lagres inntil den benyttes i båtens brenselceller for lydløs og grønn generatordrift.

Hvem orker dieselstøy, during og eksos når man skal kose seg i havn?

Foruten solcellene på dekk er det laget et overbygg med broen, en salong og uteområde samt ekstra ror ute på de ytre skrogene for mer aktiv seiling. Hoveddekket består av et utall lugarer, flere salonger, treningsrom og spa rundt to separate atriums bak med egne nedsenkbare badeplattformer. Her kan solcellene åpnes for direkte sollys så du kan velge mellom luft og vann. Nedre dekk består av mannskapslugarer, tekniske rom og lagerplass i det midterste skroget mens tendere, vannscootere og annet er plassert i de to ytre skrogene.

GRØNN: Designkonseptet Domus røper at det er mye dekksplass ombord, hvor solceller opptar mye av plassen. Foto: Van Geest Design

Over 200 millioner



Samarbeidet mellom Rob Doyle Design og Vangeestdesign har foreløpig bare resultert i to produserte 26 meter lange motoryachter, «Arizona» og «Poseidon». Flere seil- og motoryachter er planlagt, men ikke igangsatt, så Domus ligger trolig litt frem i tid.

Om og når denne båten blir bygget er prisen usikker, men under 200 millioner norske kroner er det trolig bare å glemme.

Så får trøsten være at drivstoffutgiftene er lik null.