VANNSPORT: «Je skar laga surfbrett i kryssfinèr med røue striper og je skar surfe på Einafjorden når isen går», sang Vazelina Bilopphøggers i 1986. Uansett vindstyrke, vindretning og bølgehøyde hadde de slitt med å surfe på det lille og smale Einavatnet på Vestre Toten, men nå er løsningen her.

Nå er riktignok kryssfinèr byttet ut med karbon og «røue» striper erstattet av sort friksjonsmateriale og fotstropper, men de vannjetdrevne elektriske surfebrettene fra Awake Boards kan gjøre Einafjorden til det nye Waikiki Beach.

– Hvis du vil kjøre wakeboard, men ikke har båt, er et elektrisk vannjetbrett løsningen. Dessuten er terskelen for å gå ut på vannet mye lavere, da du kan ha med deg brettet i bilen og gå ut hvor du vil, sier Magnus Groseth.

AKTIV: Magnus Groseth har hatt suksess med K-bil og som den lekne gutten han er, var det naturlig å begynne import av elektriske vannjetbrett for å få enda mer å gjøre. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Lekende lett

De mange og nye fartsgrensene i Indre Oslofjord setter riktignok noen begrensninger, men det gjelder alle båter og vannscootere. Med en vekt på rundt 40 kilo, hvor det avtagbare batteriet står for rundt halvparten, kan du trille eller bære brettet ned til vannet både på Lysaker, Holmen og Einafjorden.

Det ser selvfølgelig lekende lett ut for dem som kan det, enten de tar en elegant bryggestart eller klatrer opp på brettet mens hastigheten øker og reiser seg opp. Med trådløs fjernkontroll i hånden, dødmannsknapp rundt livet, våtdrakt, beskyttelsesvest og hjelm virker det først håpløst å komme i gang. Med litt instruksjon, litt øvelse og noen mer eller mindre spektakulære badeøvelser bør normalt spreke få det til når man finner riktig hastighet.

FARTSFYLT: Med noen flere timer på brettet takler Magnus Groseth Awake Ravik S22 i Extreme og en hastighet på 30 knop. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Den kan justeres trinnløst med tommelfingeren, men hastighetsforandringer er ikke bra for nybegynneres balanse, så med motoren i «Eco» gjør brettet 12-15 knop med full gass, noe som gjør det enklere og mindre skummelt å reise seg opp. Senere kan du kjøre i «Sport» i hastigheter på opp mot 25 knop eller velge «Extreme» hvor hastigheten på 30 knop gir enorm fartsfølelse.

Da får du samtidig mindre kjøretid som kryper ned mot 20 minutter med full gass. I «Sport» får du over 30 minutter og i «Eco» opp mot 50. Det fordrer at du kjøper det store batteriet på 2,8 kWh.

– Å kjøpe noe annet enn Long Range-batteriet er galskap, hevder Magnus Groseth.

PRAKTISK: Med føttene godt plassert i fotstroppene er det bare å svinge, hoppe og trickse så mye du klarer og orker. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Begynner forsiktig

Som tidligere snowboard-instruktør hos Tomm Murstad og for øvrig en meget aktiv tobarnsfar fanget Groseth for et par år siden interesse for disse brettene. De første dukket opp for rundt ti år siden, men først nå er de blitt så bra at han ønsker å ta dem inn.

– Vi har ambisjoner om å selge 20 brett i år, og tar det litt rolig til å begynne med, da vi først får det foilende brettet Awake Winga i juli og det er bedre å presentere alle tre brettene samtidig, så finner vi det riktige brettet for kunden. Neste år håper vi på å selge 100 brett, presiserer han.

De to andre brettene er Ravik S22 som er et smalt og mer krevende brett som lar deg svinge, hoppe og gjøre andre triks, mens Ravik 3 er et stødigere og bredere brett, men som likevel lar deg kjøre fort og gjøre tricks. Winga har for øvrig et betydelig lavere strømforbruk og gir opptil to timers kjøring før du må lade. Dette tar snaue to timer, så med to batterier kan du kjøre døgnet rundt.

ØVELSE GJØR MESTER: Bildene fra Awake Boards viser at med litt trening kan du gjøre mer enn å putre rundt på Bogstadvannet i 15 knop. Foto: Awake Boards

Aktiv mann

Det skulle Magnus Groseth sikkert gjerne gjort, men så lenge han omsetter for 204 millioner kroner med et resultat på rundt syv med bruktbilforhandleren Kbil i Bærum, får han ikke tid til det. Også fordi han bruker mye tid med de to barna, spiller 72 hull golf på en dag når han har tid, arrangerer innendørs golfturneringer på bilforhandlerens avanserte golfsimulator og har mange jern i ilden.

Prisen på brettene fra Awake ligger på rundt 200.000 kroner, hvor batteriet står for halvparten. De som ønsker en prøvetur kan gjøre det for 2.500 kroner, og Groseth har planer om å gjennomføre kjøreopplevelser for både bedrifter og privatpersoner.

– Dette er noen av de kuleste leketøyene man får tak i , og det er ikke alle som har råd til å kjøpe et , så vi kommer til å lage pakker for bedrifter som ønsker litt team building eller utdrikkingslag som ønsker å leie. Vi tar da 2.000 kroner pr. batteri , og en minimum bestilling på fem batterier, da vil vi også stille opp med egen instruktør, våtdrakt, hjelmer og alt man trenger, og vi vil ha tre brett tilgjengelig.